«Темнеет, но ещё не вечер». «Химки» вышли в финал Единой лиги ВТБ и Евролигу

Между третьим и четвёртым матчами серии «Химок» и УНИКСа произошло одно очень важное событие. Московский ЦСКА не без труда одолел «Зенит», выиграл у него серию и вышел в финал. Это означает, что победитель другой полуфинальной серии, помимо места в финале, получает путёвку в Евролигу в сезоне-2019/20.

«Химкам» после провального сезона в главном клубном турнире Европы есть, что доказывать, и жёлто-синие рвутся обратно; УНИКС порядком соскучился по битвам с сильнейшими клубами континента и за время отсутствия в турнире успел набрать мышечную массу. Но задача для Казани после третьей игры усложнилась — теперь команде Димитриса Прифтиса нужно было брать две подряд игры у ну очень горячих «Химок».



Как это сделать? Тренерский штаб решил поколдовать с составом. Во-первых, в него вернулся Трент Локетт, которого отцепили от заявки в предыдущей встрече. Предпочтение тогда отдали Пиеррии Хенри — американцу, который большую часть весны был травмирован и не мог помочь своему клубу. Его возвращение получилось тусклым, и в четвёртом матче, где УНИКСу для продолжения сезона была нужна только победа, Хенри уже не было. Другая перестановка — Каймакоглу вместо Ндура. Это выглядело странно, но Прифтис приучил нас к тому, что он неочевидные решения могут оказаться «теми самыми».

Неожиданно легко! «Химки» разнесли УНИКС и повели в серии 2-1 После двух упорных матчей в Казани химчане привезли соперникам почти 30 очков. До финала — один шаг.

О значимости матча, даже если не знать стадию, можно было всё понять почти сразу. В игре было огромное количество микростычек (Колесников против Тиммы, Сергеев против Шведа, Эджим против Мони, Клименко против всех), много остановок, агрессии. Всё это была на руку УНИКСу, который в открытом баскетболе против «Химок» просто не имел шансов.



А в медленном, силовом — пожалуйста. Защита казанцев отлично двигалась по дуге, перекрывая небо не только Шведу, но и всем остальным соперникам. Единственное дальнее попадание, которое химчане организовали в первые полчетверти, случилось из-за того, что колесников просто упал в обороне. Всё остальное игроки УНИКСа либо перехватывали, либо не позволяли хозяевам довести до открытого броска. Тайм-ауты Куртинайтиса не помогали, Швед мазал по два подряд штрафных…

Жёлто-синие проснулись, когда проигрывали уже 13 очков. К этому моменту и защита гостей подустала, и Прифтис начал пользоваться более широкой ротацией, что снизило качество нападения. Под чужим кольцом по-прежнему был очень хорош Рэймар Морган, но в остальном «Химки» стали переигрывать УНИКС и, по большому счёту, вернулись в игру — к перерыву они «горели» всего пять очков, а это было меньшим из зол.



И это ещё на полную не включался Алексей Швед.

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Защитник включился в третьей четверти. Её «Химки» выиграли почти без вопросов, и если бы не эпизодические всплески от Моргана и Смита, то перед последней десятиминуткой команда Римаса Куртинайтиса уже вела бы в счёте. Но за 10 минут до конца основного времени счёт был равным…



УНИКСу нужно было во что бы то ни стало забрать игровой отрезок, чтобы продолжить сезон. Казанцы — это было очевидно — нервничали и поначалу наотрез отказались от дальних бросков, в то время как химчане продолжали поливать из-за дуги. Но затем синхронно издали попали Локетт и Смит, УНИКС ушёл на пять очков. «Химкам» стоило больших усилий, чтобы снова вернуться, но им помогло два фактора: 1) соперники устали носиться по всему паркету и открывали в обороне целые зоны, куда жёлто-синие спокойно шли; 2) Эджим получил пятый фол и больше не мог помочь своей команде в «краске», на четырёх персональных замечаниях «повис» Локетт.



За две минуты до конца, после попаданий Тиммы и Марковича, уже подмосковная команда сделал разрыв в два владения. Как Казань ни спешила отыграться, шанс был только один — при дальней попытка Макколлума. Американец промазал, а больше жёлто-синие возможности не предоставили.



Последняя трёшка Смита уже ни на что не влияла.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после матча выдал мотивирующую речь.



«Прямо сейчас я чувствую усталость, но иногда в жизни ты позже начинаешь осознавать, что сделал. Если откровенно, я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу, попытался сказать игрокам, что вернуться в Казань — пусть и очень красивый город — это очень сложно. Мы получили Евролигу — это по заслугам. Но сезон не закончился. Это большая победа, но, как говорил мой товарищ: Темнеет, но ещё не вечер».



Мы знаем, что ЦСКА — чемпион Евролиги. Это суперкоманда, там суперигроки. Но мы должны попробовать что-то сделать. Это не так, что мы получили место в Евролиге и успокоились. Как говорил Майкл Джордан: «Если ты попробовал и не получилось, пробуй ещё. Пробуй и пробуй». А получится ли — увидим после конца сезона», — сказал Куртинайтис.



Кажется, в этом году серия ЦСКА и «Химок» будет очень интересной. 5, 7 и 10 июня — не пропустите.

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