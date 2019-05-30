«Иногда позже осознаёшь, что сделал». Тренеры — о серии «Химки» vs УНИКС

Полуфинальная серия Единой лиги ВТБ-2018/19 между «Химками» и УНИКСом завершилась. Проиграв первый матч в Казани, подмосковная команда затем выиграла три игры, две из которых вышли ну очень тяжёлыми.
После четвёртой встречи главные тренеры команд рассказали, каким для них вышли эта серия и этот сезон.
Римас Куртинайтис, главный тренер «Химок»
В первую очередь, я хочу поблагодарить команду за самоотдачу. Сначала игра у нас не пошла, но мы сумели переломить ход матча и большими усилиями довести игру до победы. Мы получили Евролигу — это по заслугам. Но сезон не закончился. Это большая победа, но, как говорил мой товарищ: «Темнеет, но ещё не вечер».
Прямо сейчас я чувствую усталость, но иногда в жизни ты позже начинаешь осознавать, что сделал. Если откровенно, я очень рассчитывал на сегодняшнюю победу, попытался сказать игрокам, что вернуться в Казань — пусть и очень красивый город — это очень сложно.
У нас всё было сложно в Евролиге, но нам пришлось некоторыми играми жертвовать. Собирали команду на стадию плей-офф. Сейчас это сбылось, третий год подряд «Химки» будут играть в Евролиге. Я рад.
Моё будущее? Не знаю, всё будет зависеть от решения клуба. Я сюда как попал: мне позвонили, мне предложили, я собрал вещи, приехал сюда, мы сделали. Я приехал сюда не из-за денег. Я чувствую в этой команде себя хорошо, это команда, которая дала мне всё. И я тоже хочу отдать ей всё.
Ожидания от серии с ЦСКА? Мы знаем, что ЦСКА — чемпион Евролиги. Это суперкоманда, там суперигроки. Но мы должны попробовать что-то сделать. Это не так, что мы получили место в Евролиге и успокоились. Как говорил Майкл Джордан: «Если ты попробовал и не получилось, пробуй ещё. Пробуй и пробуй». А получится ли — увидим после конца сезона.
Димитрис Прифтис, главный тренер УНИКСа
Не хочу много говорить о сегодняшней игре. Мы с «Химками» провели три тяжёлых матча, в том числе и сегодня. Сегодня мы весь матч боролись, матч решили какие-то детали. Это конец сезона, конец марафона, в России очень сложно играть из-за перелётов и переездов. В общем и целом, результат в Европе и в Единой лиге ВТБ позитивен. Могло бы быть лучше, но мы боролись в обоих турнирах.
Сейчас мне нужно поблагодарить всех игроков, с которыми я работал, моих коллег, с которыми я работал. Все поддерживали нас, в том числе и администрация в лице Евгения Богачёва. Он дал мне в распоряжение отличный клуб на два года.
Контракт закончен, поэтому о своём будущем я не знаю ничего. Я поеду летом в Грецию, это точно. Мы поговорим [о продолжении сотрудничества], не знаю… Всё зависит от обстоятельств. В УНИКСе приятно работать — в тебя верят, тебя поддерживают. Я тренировал тут два года, но сейчас всё зависит не от меня.
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