Финал НБА без Леброна. Главные вопросы к серии «Уорриорз» — «Торонто»

Когда в Москве наступит последний день мая, в Торонто начнёт свой старт финальная серия плей-офф НБА. Сильнейшая лига мира, за которой мы пристально следили с осени 2018 года, обретёт своего чемпиона и, очень может быть, что это будет не «Голден Стэйт». Но, по крайней мере, там мы точно не увидим Леброна Джеймса, сыгравшего до этого в восьми подряд финальных сериях (по четыре раза с «Майами» и «Кливлендом»).

Новый Леброн

Год назад каждый добропорядочный поклонник НБА следил за ситуацией вокруг фигуры Кавая Леонарда. Талантливый, но очень молчаливый форвард «Сан-Антонио» не выходил в плей-офф из-за травмы ноги, после чего одноклубники и менеджмент непрозрачно намекнули на то, что игрок попросту не захотел, хотя мог играть. Как такового четкого объяснения от второй стороны не было. Окружение Леонарда дало понять, что оставаться в «Спёрс» он не намерен, а болельщики клуба хейтили его как только можно. В результате главную звезду и надежду «Шпор» отправили в «Торонто».

Ситуация тогда казалось смешной. По слухам, Кавай очень хотел обмена в клуб из Лос-Анджелеса, а его отправили в один из самых холодных городов лиги. Болельщики «хищников» не спешили радоваться, поскольку не знали, захочет ли капризная звезда вообще выходить на паркет. А во-вторых, взамен пришлось отдать одного из главных любимцев — Демара Дерозана.

Дорога перемен. О «Филадельфии», Эмбииде, Кавае и ролевиках Ленард провёл историческую серию, Симмонс пропал, а Эмбиид был жутко полезен.

Теперь, думается, болельщики по-настоящему счастливы — это первый в истории клуба выход в финал НБА. Первый достойный плей-офф. Если кто забыл, то из-за регулярных поражений от команд Леброна Джеймса, «Торонто» даже шутя называют «Лебронто».

Теперь же Кавай — новый король восточной конференции. Именно он в первый год вывел свой новый клуб на битву против «Уорриорз» и именно ему сейчас придётся быть в шкуре Короля Джеймса, которому противостоял многоголовый монстр из Сан-Франциско.

Нужен ли «Уорриорз» Дюрант?

Кевина Дюранта по ходу нынешнего сезона вроде бы официально возвели в статус лучшего игрока в мире. Леброн (а за одним его шансы на финал) скуксился, перейдя в «Лейкерс», где перестройка идёт не только на уровне команды, но и в головах высшего руководства. Кавай разбирается с тараканами в голове. Харден, выбрасывающий по бесконечному количеству штрафных, трёхочковых и так ничего не выигравший, тоже пока не тянет на это звание. Как не тянет и молодой Яннис Адетокунбо, отыгравший сезон на космическом уровне, который нужно будет подтвердить в следующем.

Дюранту даже почти простили переход в команду, победившую его «Оклахому». Тогда «Тандер» с Дюрантом и Уэстбруком вели 3:1, но умудрились растерять преимущество и проиграли финал Западной конференции.

И вот очередной поход за титулом… и травма. Повреждение Кей-Ди могло стать фатальным для его команды, но именно оно заставило всех нас вернуться в 2015-й, когда феномен Стефа и Клэя вызывал у всех неподдельный восторг. Как-то неожиданно расцвели все партнёры Дюранта. Казалось, что Дрэймонд Грин уже окончательно превратился в трэштокера и психопата, как он снова напомнил всем причины, по которым сам считает себя лучшим защищающимся баскетболистом в истории. Доводы свои он скрепил парой трипл-даблов, и 4:0 в финале конференции с «Портлендом» казались всем объективными.

Паровозик, который не смог. Чем запомнится нынешний «Хьюстон» «Рокетс» по делу уступили «Уорриорз», но «Хьюстон» уже изменил лигу и вошёл в историю.

Получается, лучший игрок мира особо и не нужен «Уорриорз». Сразу вспомнилось, как легко команда Стива Керра побеждала без него. Как лихо она накручивала своих оппонентов и традиционные представления о тактике, быстрых отрывах и количестве бросков с 10 метров.

Понятно, что здоровый Дюрант это очень серьёзная опция, чтобы с ней не считаться. В любом случае, он поможет команде. Но вряд ли он вернётся в строй готовым даже на 70%. А тогда это большой риск для уже налаженных «старых» схем Керра.

Как закрыть Стефа?

Никак. Лучший атакующий игрок лиги теперь играет на уровне «космос» несмотря на защитников. Он как будто взломал код баскетбола и теперь пишет программы под себя. Его самым убийственным оружием по-прежнему является лёгкость и непредсказуемость попаданий. Все знают, что Карри будет бросать. Никто не знает откуда и сколько он попадёт.

«Рэпторс» нужно придумывать стратегию по защите против Карри, не забывая при этом о Томпсоне, держа в голове возможное выздоровление Дюранта и реинкарнацию Грина.

Сможет ли «Торонто» поверить в себя?

У канадской команды должна быть вера в себя. И должен быть лидер, который поведёт их за собой в самые сложные моменты. За последние пять лет «Уорриорз» оступались в серии лишь единожды. Тот самый «Кливленд» с несравненным Леброном, невероятным Кайри, адекватным Джей Аром и старательным Лавом.

«Торонто» имеют отличный состав, который неплох в защите. Но без отличной атаки такого соперника не остановить. Да, у Кавая и Ко будет преимущество своей площадки, но это если дело дойдёт до седьмого матча.

От Лоури и Леонарда требуется качественная игра на обеих сторонах площадки, способная влиять на партнёров. И если Кавай уже делал это в финальных сериях ещё в «Сан-Антонио», то вот старина Лоури пока за этим замечен не был. И это проблема.

Усиление для чемпиона

Самый сложный для подготовки «Торонто» момент — в текущий состав действующего чемпиона могут добавиться к финалу сразу два игрока уровня Матча звёзд.

Если про Дюранта было сказано выше, то о Демаркусе Казинсе забывать не стоит. Элитнейший центровой как раз может прийтись впору в борьбе с Марком Газолем, а уж сколько проблем он может доставить в нападении одним своим появлением, и говорить не стоит.

Кондиции Казинса, как и Дюранта, не будут оптимальными, но два таких человека в ротации способны облегчить жизнь в походе за четвёртым за последние пять лет титулом «Голден Стэйту».