«Динозавры» не вымерли. «Торонто» взял первый матч финала

«Рэпторс» впервые оказались в финальной серии НБА. Матч финала впервые играется за пределами США. В соперниках — «Голден Стэйт Уорриорз», выигравшие три из последних четырёх чемпионств.



Казалось бы, всё против канадцев. Но, на самом деле, эксперты изначально предсказывали «воинам» самый тяжёлый поход за трофеем за последние годы. Первый матч это лишь доказал — «Торонто» взял домашнюю игру и повёл в серии.





Защита «Торонто»

Если оставить за скобками вылетевшую в первом раунде со счётом 0-4 «Индиану», то «Рэпторс» — самая малопропускающая команда этого плей-офф. А самое главное состоит в том, что у канадцев достаточно отличных защитников плюс-минус для каждого лидера «Уорриорз», тем более в отсутствие Кевина Дюранта.



Леонард, Грин, Лоури, Сиакам и Газоль с первых же минут начали доставлять нападению «воином» столько проблем, что у тех за всю стартовую четверть из открытых позиций бросал только Стеф Карри. Всем остальным приходилось изворачиваться, чтобы вообще выбросить мяч в сторону кольца. Отсюда и столько ошибок — потери при получении мяча, попадания в «ловушки», фолы в нападении.



Собственно, защитой «Торонто» задушил соперника и во второй половине, дважды — в начале третьей и четвёртой четвертей — остановив, казалось бы, вдохновенные атакующие порывы «Голден Стэйта». После этого команда Стива Керра сникала и тут же пропускала рывки соперника.

Финал НБА без Леброна. Главные вопросы к серии «Уорриорз» — «Торонто» Кого теперь называть лучшим в мире? Претендентов пока трое: Кавай Леонард, Стефен Карри или всё-таки Кевин Дюрант?

Узкая ротация

При этом Ник Нёрс предпочитал не экспериментировать. На паркет выходили всего девять игроков, при этом двое из них — Пауэлл и Маккоу — провели в игре суммарно 12 минут. Ибака отыграл 17, все остальные — от получаса.



Между полуфинальной и финальной сериями у «Торонто» всё-таки был шанс отдохнуть, даже несмотря на то что их оппоненты вообще «свипнули» «Портленд». Теперь интересно, как ограниченная ротация скажется на дальнейших матчах команды.



Тот же Керр задействовал 11 человек, и у «Уорриорз» каждый сыграл как минимум по восемь минут.

Паскаль Сиакам

Камерунец в первой игре финала был просто великолепен. В нападении он почти не мазал (14/17 с игры), забирал подборы, был хорош спиной к кольцу, лицом к кольцу, чем угодно к кольцу; в защите Сиакам накрывал и успевал на подстраховки.

Он начал играть в баскетбол семь лет назад и уже пугает НБА «Рэпторс» лидируют в «регулярке» благодаря прогрессу Паскаля Сиакама.

В общем, для баскетболиста эта игра стала лучшей в плей-офф и одной из лучших в карьере — 32 очка, 8 подборов, 5 результативных передач, перехват и 2 потери за 40 минут. Больше Сиакама отбегал только Кавай Леонард.

Бонус: Дрэйк

Можно вечно сочувствовать «Рэпторс» из-за того, что за них болеет Дрэйк. В этом матче мистер самый-назойливый-селебрити-фан-в-истории снова не остался в стороне.



На игру Дрэйк пришёл в майке «Торонто» с фамилией Карри на спине, пытаясь таким образом наложить на него проклятие. Не удалось — Карри выдал статистику 34+5+5. Но рэпер не отчаялся и после матча назвал Дрэймонда Грина «мусором».

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Bleacher Report.



Следующий матч финальной серии пройдёт в ночь с воскресенья на понедельник. Ставим будильники на 3:00 мск и наблюдаем за тем, сможет ли «Торонто» сделать ещё один шаг к чемпионству.



Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.