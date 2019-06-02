Победитель по жизни. Он не вышел в финал НБА, но его команда выиграла ЛЧ

Восемь лет назад, в феврале 2011 года, тогда ещё звезда «Майами Хит» Леброн Джеймс стал совладельцем английского футбольного клуба «Ливерпуль». Баскетболист купил 2% акций команды за $6,5 млн.



С тех пор успехи мерсисайдцев шли в гору, и уже в мае 2018 года, когда «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, стоимость акций клуба увеличилась в пять раз. Тогда, правда, англичане проиграли мадридскому «Реалу», который взял третий подряд титул. Но сам по себе выход в главный матч года увеличил долю Леброна до $32 млн.

«Ливерпуль», впрочем, на этом не остановился. Уже через год, 1 июня 2019 года, команде Юргена Клоппа всё же покорился сильнейший турнир планеты — в финале «Ливер» со счётом 2:0 переиграл «Тоттенхэм». Это шестая победа «красных» в турнире. В последний раз команда выигрывала ЛЧ в 2005 году в фантастическом финале против итальянского «Милана».

По данным английским СМИ, победа в ЛЧ увеличит стоимость клуба на «миллионы фунтов». При этом некоторые аналитики, работающие в спортивном бизнесе, уже называют более-менее точную цифру — успех, по их информации, добавит стоимости «Ливерпуля» $125 млн.



Это означает, что Леброн вчера стал ещё чуть богаче. Те же аналитики говорят, что в случае, если Леброн захочет продать акции прямо сейчас, то они с лёгкостью уйдут за $45 млн. Это пока приблизительные подсчёты, потому что предсказать точное повышение акций практически невозможно.



Ясно лишь одно: Король — отличный инвестор. Нужно попросить его инвестировать в российский баскетбол.

Теперь Джеймса называют предсказателем. «Ливерпуль» повёл уже на второй минуте матча после того, как Мохамед Салах реализовал пенальти, но после этого ещё долго не мог забить. По мере приближения финального свистка напряжение у ворот Алисона возрастало. В какой-то момент суперзвезда НБА не выдержал и написал, что для полного спокойствия ему не хватает всего одного гола.

Дивок Ориги услышал Леброна и принял твит как приказ. Нападающий забил на 87-й минуте — через пару минут после того, как Джеймс потребовал гола.

В 2011 году, когда Леброн ещё не был чемпионом НБА, он говорил, что «Ливерпуль» — великий клуб, в нём есть потенциал для роста, а главное состоит в том, что команда мечтает стать чемпионом. Игрок признавался, что мечтает о том же, и было бы здорово сделать это вместе.



Комичность ситуации в том, что это произошло в год, когда Король впервые за девять лет не попал в финальную серию НБА и даже в плей-офф.



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