Давайте жить дружно. Грин и Дрейк помирились и снова друзья

Первый финальный матч должен был ошеломить, но как-то не сложилось. Кавай остался в тени Паскаля Сиакама, «Голден Стэйт» не был столь мощным, Дюрант не выздоровел, а Казинс пока не готов играть много. Понятно, что победа «Торонто» — это достаточная сенсация и, как знать, может, это один из четырёх шагов, которые пройдёт канадский клуб к заветному кубку.

Но самым ярким и, пожалуй, самым обсуждаемым событием стала стычка… угадайте, кого? Конечно, самого эмоционального игрока действующего чемпиона Дрэймонда Грина и рэпера Дрейка. Всё случилось уже после финального свистка, когда команды расходились по своим раздевалкам. Тогда-то, по одной из версий, посол «Рэпторс» во всём мире (а именно так звучит должность рэп-звезды) назвал форварда «мусором».

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В ходе конфликта никто не пострадал. Хотя, зная бэкграунд Грина, стоило бы внимательно следить за его ногами, оказывающимся частенько не там, где надо. Никто же не забыл, как он ударил в пах Леброну Джеймсу в финале 2016-го, а затем получил дисквалификацию. «Кливленд» тогда исторически отыгрался с 1:3, чего раньше никому не удавалось.



Конфликт VIP-болельщика и игрока — дело обычное. Ребята в первых рядах частенько действуют на нервы игрокам и тренерам. Сходу можно вспомнить, как яростно болеет за «Лейкерс» Джек Николсон. Но после первого матча было всё-таки что-то особенное.



Дело в том, что Дрейк и Грин давно считаются если и не друзьями, то очень хорошими приятелями. Баскетболист приезжает на матчи в свитерах, на которых написаны названия новых альбомов рэпера. Музыкант упоминает Дрэймонда в своих песнях.

«Динозавры» не вымерли. «Торонто» взял первый матч финала Защита «Рэпторс», лучший матч Сиакама и Дрэйк против Грина.

Серия началась в Канаде, а между первой и второй игрой есть несколько дней для традиционного медиа-дня и пресс-конференций. Эмоции «Уорриорз» сейчас должны быть направлены на победу, чтобы вернуться домой, имея преимущество своей площадки.

Показательный момент — быстро вскипающий и медленно охлаждающийся Грин уже на следующий день поужинал с Дрейком, закопав топор войны. Вдобавок ко всему баскетболист отдал должное своему приятелю.



«Многие жалуются из-за Дрейка: другим фанам нельзя делать то же самое. Да, но другие фаны — не Дрейк. Так что им, наверное, нельзя делать то же самое. Дрейк очень много работал ради того, чтобы стать тем, кем является. Мы все знаем, что, когда ты делаешь это, то получаешь больше возможностей. Много говорят, что НБА должна сделать в этой ситуации то или другое — нет, они не должны. Он работал ради того, чтобы стать тем, кем является. Я не против того, что он делает. По мне, так это весело», — сказал Грин.

Победитель по жизни. Он не вышел в финал НБА, но его команда выиграла ЛЧ Леброн Джеймс не только легендарный игрок, но и отличный бизнесмен.

Второй матч финальной серии также пройдёт в Торонто и начнётся рано утром 3 июня в 3:00 по московскому времени. «Рэпторс» выиграли первый матч и ведут в серии 1:0.



Точно известно, что звезда «Уорриорз» Кевин Дюрант из-за травмы пропустит и второй матч серии.



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