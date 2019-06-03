«Уорриорз» сравняли счёт в финале НБА. Спасибо Игуодале!

«Голден Стэйт» чуть не разбазарил двузначное преимущество за несколько минут. Но Андре Игуодала не оставил шансов «Торонто» — 1-1 в серии!

После победы в стартовой игре финала «Торонто» планировал укрепить преимущество и отправиться в гости к «Голден Стэйту» при счёте 2-0 в свою пользу. На это у команды Ника Нёрса были основания, потому что стартовый матч серии показал всю силу канадцев — фантастическую игру провёл Сиакам, отлично вышел со скамейки Ванвлит, в нужные моменты вёл за собой Леонард, а лидеры противника были плотно прикрыты обороной «Рэпторс».



Хозяева ещё и потом не боялись калифорнийцев, что по ходу регулярного чемпионата обыграли их дважды. Ещё одна победа добавилась уже в финале. Кажется, для «Уорриорз» это по-настоящему неудобный соперник.

«Динозавры» не вымерли. «Торонто» взял первый матч финала Защита «Рэпторс», лучший матч Сиакама и Дрэйк против Грина.

Но следующая встреча вышла совсем другой. Совсем краткие выводы по матчу такие:



— Демаркус Казинс возвращается от травмы и набирает кондиции;



— Стеф Карри, как и прежде, может мазать всю игру и в итоге расстрелять целую обойму трёхочковых за четверть, чего будет достаточно для победы;



— Куинн Кук тоже чему-то научился у Карри — он два раза подряд быстро ответил канадцам, когда те грозили отыграться после «-13»;



— когда нужно, «воины» могут закрыть и Леонарда, и Сиакама. Кайл Лоури «выключил» себя сам, получив нелогичный шестой фол;

— Кевон Луни и Клэй Томпсон получили травмы. Пока непонятно, насколько серьёзные, но матч продолжить они не смогли.

А теперь — к тому, каким вышел второй матч.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале House of Highlights.



На первую игру рэпер Дрейк пришёл в майке отца Стефена Карри, который когда-то выступал за «Торонто». Несмотря на победу «динозавров», его «проклятие» в итоге не сработало — Карри набрал 34 очка и стал самым результативным игроком матча.



На вторую встречу Дрейк пришёл в чёрной толстовке, на спине у которой был изображён Кевин Маккалистер из культовой комедии «Один дома». Таким образом музыкант показал, как «боится» возвращения Кевина Дюранта.

Это видео можно посмотреть в Twitter пользователя Darius Alford.



Впрочем, первые несколько минут болельщики «Рэпторс» скорее должны были бояться не Дюранта, а Клэя Томпсона — тот отрабатывал в защите, а потом бежал в атаку и попадал отовсюду. Он же набрал первые девять очков для своей команды.

Это видео можно посмотреть в Twitter «Голден Стэйта».



Впрочем, в первой половине всё равно лучше был «Торонто». В частности, «Уорриорз» не всегда успевали возвращаться в защиту после своих потерь, и иногда это оборачивалось вот такими моментами в исполнении Фрэда Ванвлита и Паскаля Сиакама.

Это видео можно посмотреть в Instagram НБА.



Ванвлит вообще в принципе в этой серии очень хорош — защита «Голден Стэйта» часто не может справиться с резервистом «Торонто», когда тот идёт в проход.

Это видео можно посмотреть в Instagram НБА.



К перерыву действующие чемпионы НБА проигрывали пять очков. Многие даже удивлялись, почему при такой мощной игре канадцев они выигрывают так мало. Возможно, среди тех, кто удивлялся, был бывший президент США Барак Обама, который тоже пришёл посмотреть матч. Зрители встретили его очень тепло.

Но после перерыва все стали удивляться ещё больше. «Воины» оставили хозяев без очков сразу на 340 секунд, а сами стартанули 18-0 и были таковы.

Это видео можно посмотреть в Instagram НБА.



Болельщики «Торонто» были обескуражены таким положением дел: в конце второй четверти они уверенно вели, а в начале третьей — так же уверенно отставали.

В целом, третья четверть осталась за командой Стива Керра со счётом 34-21. Забегая вперёд, скажем, что этот рывок в начале 12-минутки в итоге и стал решающим.



После матча главный тренер «Торонто» Ник Нёрс сказал, что у его команды было четыре-пять владений, когда нужно было забивать, и одновременно нереализация собственных владений негативно действовала и на защиту. Главное из его речи — «нападение действительно важно». Тут не поспорить.

Это видео можно посмотреть в Twitter NBA TV.



«Воины» вели дело к уверенной победе, пока не стали вредить сами себе. В итоге команда из Канады едва не отыгралась на последних секундах, и если бы не решающая трёшка Андре Игуодалы, неизвестно, чем бы всё закончилось.

Это видео можно посмотреть в Instagram НБА.



Этим попаданием, кстати, Игуодала обошёл Кайри Ирвинга и Скотти Пиппена по количеству точных дальних бросков в финалах НБА.

Знаете, почему ещё это попадание так ценно? У форварда «Уорриорз» в последних пяти матчаз совершенно не ладились трёшки — в цель попал лишь один бросок из 14.

Итоговый результат — 109:104. Теперь серия при счёте 1-1 переезжает в Калифорнию, где, вполне вероятно, сможет сыграть Кевин Дюрант. В среду вечером заводим будильники на 4:00 утра и смотрим третий матч.



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