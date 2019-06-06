Один дома. Стеф Карри набрал 47 очков, но чемпионы всё равно проиграли

Без Кевина Дюранта и Клэя Томпсона «Голден Стэйт» уступил «Торонто» и теперь проигрывает в серии до четырёх побед со счётом 1-2.

Победив во втором матче финала НБА, «Голден Стэйт» своровал у «Торонто» преимущество домашней площадки. Но это, конечно же, ещё ничего не значило, потому что всё самое сложное для действующих чемпионов только начиналось: если к отсутствию Кевина Дюранта за месяц команда более-менее уже привыкла и научилась играть без него, то травма Клэя Томпсона добавила калифорнийцам ещё больше проблем. Чтобы жизнь баскетболистам ГСВ мёдом не казалась уже совсем, судьба добавила им ещё травму Кевона Луни, который также отправился в лазарет по ходу второго матча в Канаде и не выйдет до конца сезона.

Единственной хорошей новостью для «Голден Стэйта» было, пожалуй, только то, что Демаркус Казинс начал набирать кондиции после восстановления от повреждения. В последнем матче Бугги наиграл уже на дабл-дабл, и была надежда, что он продолжит в том же духе.

Но вообще, если «Торонто» планировал выигрывать чемпионат, то третью игру нужно было забирать. Потому что КейДи вот-вот должен выздороветь и вернуться на паркет, а с ним шансы «Уорриорз» прилично возрастают — там уже про отсутствие Томпсона никто не вспомнит. Да и сам Клэй выбыл, похоже, ненадолго.

Победитель по жизни. Он не вышел в финал НБА, но его команда выиграла ЛЧ Леброн Джеймс не только легендарный игрок, но и отличный бизнесмен.

Из-за травм нападение «воинов» оказалось лимитированным. В нём солировал исключительно лишь Стефен Карри, который за стартовую четверть набрал 17 очков, сделал 6 подборов и 3 результативных передачи. Но вообще, по большому счёту, атака хозяев страдала плюс-минус от всего на свете, и в первую очередь — от невынужденных потерь.

На другом конце паркета у соперника получалось более или менее всё. Особенно выделялись Паскаль Сиакам, который после фантастической первой игры провалил вторую, и Дэнни Грин — тот с завидной регулярностью оказывался неприкрытым в углах площадки и попадал издали. Не прошло и полторы четверти, как «Рэпторс» разменяли полтинник, в то время как «Голден Стэйт» стопорился всё больше…

Только ближе к большому перерыву «воины смогли «слезть» с двузначного отрыва и хотя бы приблизиться к канадцам, но половина, по большому счёту, целиком осталась за гостями.

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Для команды Ника Нёрса важно было не допустить того же, что случилось в последней игре, когда «Торонто» без вопросов взял первую половину, но вторую начал с 0-18 и в итоге из-за этого проиграл. В этот раз канадская команда смогла избежать таких провалов.

Хотя определённые сложности у гостей всё-таки возникли. «Уорриорз» сделали всё, чтобы догнать оппонентов, и в первую очередь это касается Игуодалы и Карри — первый, как и всегда, принялся попадать именно тогда, когда от него это больше всего требовалось, а второй… А что второй? Карри есть Карри — на нём и сдваивались, и страивались, и что только с ним ни делали. Стеф всё равно продолжал набирать свои очки и уже к концу третьей четверти разменял 40.

В целом же, к финальной сирене защитник стал лидером по каждому основному компоненту статистики в составе «Уорриорз».

«Торонто» выстоял благодаря своевременным трёхочковым Фреда Ванвлита и Кавая Леонарда. Чуть позже партнёров поддержал и Дэнни Грин, у которого в определённый момент было 6/8 из-за дуги. На последний перерыв «Торонто» отправился при «+13», и это было, наверное, финишем — если такие усилия Карри и Ко закончились пятиочковым отставанием по итогам одной четверти, то в этот вечер уже ничего не могло спасти команду Стива Керра.

«Голден Стэйт», конечно, попробовал отыграться, но «Торонто» в этот вечер был слишком хорош, чтобы дарить соперникам хотя бы надежду на камбек. Лоури, Леонард, Ванвлит и Ибака взяли чемпиона нападением, отвечая точными бросками чуть ли не на каждое удачное действие хозяев. Как итог — 123:109 в пользу «Торонто».

Следующая игра финальной серии пройдёт в ночь с субботы на воскресенье. Есть вероятность, что в ней мы увидим возвращение после травмы Кевина Дюранта, а значит, и для действующих чемпионов НБА, и для «Торонто Рэпторс» всё только начинается. Заводим будильники на 4:00 мск.

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