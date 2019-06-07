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ЦСКА — «Химки» — 103:92, 7 июня 2019, Единая лига ВТБ-2018/19, финал

ЦСКА — «Химки» — 103:92, 7 июня 2019
Артём Комаров
ЦСКА выиграл у «Химок». До 50-го чемпионского титула осталась одна победа
Без Алексея Шведа и Яниса Тиммы химчане не смогли навязать борьбу лучшему клубу континента.
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Перед серией меду «Химками» и ЦСКА можно было придумать множество интриг. Они даже не были лишены смысла, смотрите сами: красно-синие — лучший клуб Европы, у них под конец сезона осталось мало эмоций, команду регулярно «дёргают» на всевозможные торжественные встречи и проч. и проч; химчане весной сильно прибавили, прошли мощный УНИКС, всё ещё голодны…

А потом одна новость делает все эти рассуждения бессмысленными — Алексей Швед испытывает проблемы с пяткой и закончил сезон. Перед этим в составе жёлто-синих палец сломал Янис Тимма, и если с потерей латвийца ещё можно было как-то смириться, то Швед — это олицетворение игры «Химок».

Или?.. Вообще-то есть мнение, что российский защитник — не панацея, и без него подмосковная команда смотрится даже лучше.

ЦСКА разгромил «Химки» и повёл в финальной серии Единой лиги ВТБ
Нандо де Коло сломил соперника в первой четверти, Семён Антонов добил в третьей.

Зимой «Химки» обходились без Шведа 100 дней и, по большому счёту, играли так же, как и с ним. Но сейчас, когда в команде Римаса Куртинайтиса нет Харрисона, Грина, Боста, Тиммы, а теперь ещё и Шведа, жёлто-синие даже близко не смогли не смогли тягаться с ЦСКА в глубине состава.

«Армейцы» ушли на 15 очков преимущества уже через шесть минут после стартового свистка, и фанатский сектор гостей тут же затянул кричалку: «Играй, команда, твою мать». Но и после этого команда не заиграла, а на первый перерыв ушла, проигрывая двухзначно. В нападении химчане потеряли мяч семь раз, причём иногда просто позволяли хозяевам начать быструю атаку, в которую те с удовольствием бежали.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

Уже в первой четверти Димитрис Итудис дал поиграть Андрею Лопатину, во второй — Александру Хоменко. Резервистов у ЦСКА в этот раз было больше обычного, потому что Алек Питерс, видимо, всё, Михаил Кулагин травмирован давно, Уилл Клайберн не готов играть, а Иван Ухов после падения в первом матче серии передвигается на костылях.Однако, не самый боевой состав красно-синих не помешал им уйти на большой перерыв при «+18».

Большую часть второй половины «Химки» отчаянно пытались отыграться, но смогли сократить лишь половину отрыва, да и то — не закрепили успех. Уже в концовке, когда у ЦСКА снова играла молодёжь, гости смогли сделать разрыв приемлемым, проиграв 11 очков — 103:92.

Единая лига ВТБ
07 июня 2019, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
103 : 92
(30:15, 25:22, 22:27, 26:28)
Химки
Химки, Россия
ЦСКА: Родригес - 16, де Коло - 14, Хиггинс - 14, Хантер - 14, Курбанов - 13, Боломбой - 12, Воронцевич - 6, Хэкетт - 5, Антонов - 4, Хайнс - 3, Лопатин - 2, Хоменко
Химки: Крокер - 26, Зайцев - 15, Томас - 13, Микки - 13, Губанов - 8, Вяльцев - 7, Моня - 6, Маркович - 2, Дженкинс - 2, Якушин, Зубков, Барашков

После игры Димитрис Итудис рассказал журналистам одну забавную историю.

«Сегодня мистер Замойски подготовил для меня сюрприз. Он сказал, что поздравляет меня с победой в Евролиге и с продлением контракта, но сам он немного грустит. Я спросил, почему, и он ответил, что я ему кое-что обещал — если не переподпишусь с ЦСКА, то стану баскетбольным судьей. Судейская профессия потеряли хорошего судью. Но тренерская приобрела хорошего тренера… В любом случае, он подарил мне вот этот свисток на случай, если я передумаю», — сказал Итудис.

Но, в любом случае, свисток тренеру пока точно придётся отложить. 10 июня он может закончить эту серию, а вместе с тем завоевать с ЦСКА 50-й чемпионский титул в советской и российской истории клуба.

Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

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