«Уорриорз» продавали души дьяволу, но пришла пора платить по счетам

Самая везучая династия в истории оказалась на грани катастрофы, травмы теперь против «Голден Стэйт».

Большие достижения в мире спорта редко обходятся без целой череды нюансов, которые в конечном итоге сказываются на итоговом результате. Порой количество счастливых совпадений для организации или конкретного спортсмена зашкаливает настолько, что случайности кажутся закономерностями, а грандиозный успех порождают целую волну споров об истинной силе победителя.

«Голден Стэйт» пятый год подряд играет в финале НБА, команда уже завоевала три титула, но сейчас уступает в серии с «Рэпторс» со счётом 1-3. Безусловно, на данном временном интервале «Уорриорз» считаются с запасом сильнейшим коллективом в лиге. Карри и компания в регулярном чемпионате-2015/16 побили рекорд «Чикаго Буллз» и выдали 73 победы на девять (!) поражений. В плей-офф сезона-2016/17 гегемон показал результат 16-1, однако сомнения по поводу его величия всё равно оставались.

Рассмотрим подробнее, когда удача оказывалась на стороне «Уорриорз», а что действительно стоит считать гениальным менеджментом руководства.

Сезон-2014/15

Вместо Марка Джексона на пост главного тренера назначен Стив Керр, и «Уорриоз» выдают потрясающий регулярный чемпионат. Карри, получающий на тот момент чуть больше $10 млн, завоёвывает приз MVP, команда на полном ходу рвётся в большой финал. По пути «Голден Стэйт» легко разбирается с «Новым Орлеаном», испытывает некоторые проблемы с «Мемфисом», но дожимает противника, а в финале конференции спокойно укатывает «Хьюстон».

В большом финале «Голден Стэйт» встречается с «Кливлендом». У «Кавальерс» ещё до главного противостояния выбыл Кевин Лав, который за три полных матча в плей-офф давал в среднем 18 очков + 9 подборов. В первом поединке серии дело доходит до овертайма и повреждение получает Кайри Ирвинг, обладающий линейкой 19 + 3,6 + 3,8.

В стартовой пятёрке «Кливленда» во втором матче, кроме Джеймса, выходят Мозгов, Деллаведова, Тристан Томпсон и Шамперт. Леброн затаскивает два поединка, делает счёт в серии 2-1 в пользу «Кавальерс», но на большее его не хватило. Своё первое чемпионство «Уорриорз» завоевали, когда противник потерял вторую и третью звёзд команды.

Что было бы без травм Ирвинга и Лава? Увидим дальше.

Сезон-2015/16

«Голден Стэйт» в ранге действующего чемпиона выдаёт лучшую «регулярку» в истории НБА. Карри всё ещё на скромном контракте, но получает второй подряд приз MVP, СМИ и нейтральных болельщиков захватывает восхищение волшебным баскетболом «Уорриорз», приближается плей-офф.

Коллектив Стива Керра играючи разбирается с «Хьюстоном» и «Портлендом», а потом попадает на грозную «Оклахому» во главе с дуэтом Дюрант — Уэстбрук. «Тандер» вели в серии 3-1, но «Голден Стэйт» продемонстрировал волю и характер, воспользовался чужими ошибками, выдал потрясающие поединки и вышел в большой финал.

«Уорриорз» в качестве последней преграды к титулу снова поджидал Леброн, но уже не с простыми ролевиками, а с Ирвингом и Лавом, готовыми взять реванш за прошлые неудачи. «Голден Стэйт» повёл в серии 3-1, лига дала дисквалификацию Грину на один матч, после чего Джеймс уже своё не упустил. «Кавальерс» вырвали победу в седьмом поединке на чужом паркете и сотворили историю.

Сезон-2016/17

По скромному контракту Карри оставался ещё год, лига повысила потолок зарплат, у Дюранта закончилось соглашение с «Оклахомой», и всё идеально совпало для «Голден Стэйт». В команду, которая в прошлом регулярном чемпионате выиграла 73 матча, присоединился один из трёх индивидуально сильнейших баскетболистов планеты.

Мощнейшие «Уорриорз» втаптывают в паркет «Портленд» и «Юту», а в финале конференции попадают на «Сан-Антонио» Грега Поповича, который успел выстроить очередную классную команду. В первом матче «Спёрс» доминируют, и за восемь минут до конца третьей четверти «Голден Стэйт» проигрывает с разницей в 21 очко. Затем травму получил Кавай Леонард (в среднем в том плей-офф 27,7 балла за результативность + 4,6 передачи + 7,8 подбора с реализацией трёшек выше 45%) и вылетел на продолжительный срок.

Без своего лидера и лучшего двухстороннего игрока лиги «Спёрс» не смогли ничего противопоставить «Уорриорз». «Голден Стэйт» уверенно разобрался с «Кливлендом» в финале, но многих мучал вопрос: а что, если бы Кавай тогда не травмировался? Ответ мы увидим через пару лет.

Сезон-2017/18

Большинство команд лиги предпочло попросту переждать доминирование «Уорриорз», но «Хьюстон» решил бросить вызов гегемону, подписал Криса Пола, вывел на новый уровень эффективность Хардена и сделал всё возможное, чтобы противостоять именно «Голден Стэйт».

Дюрант, естественно, остался, «Уорриорз» не стали усердствовать в регулярном чемпионате и решили поберечь силы именно для кубковых баталий. В двух первых раундах «Голден Стэйт» спокойно уничтожил «Сан-Антонио» без Кавая и «Новый Орлеан», а в финале конференции столкнулся с тем самым «Хьюстоном».

«Рокетс» вели в серии 3-2, когда травму получил Крис Пол (в том плей-офф 21,1 очко + 5,8 передачи + 5,9 подбора + 2 перехвата). Джеймс Харден остался без своего звёздного напарника, и «Уорриорз» победили в семи поединках, после чего окончательно добили «Кливленд» Леброна.

Да, затем «Голден Стэйт» переиграл уже формально здоровый «Хьюстон», однако за прошедший год сдал Крис Пол, а «Рокетс» потеряли двух важнейших защитников. Если бы тогда разыгрывающий техасцев не получил травму, то «Уорриорз» могли лишиться титула.

Сезон-2018/19

Когда казалось, что состав «Голден Стэйт» уже переполнен звёздами, менеджменту «Уорриорз» удалось договориться о контракте на исключение среднего уровня с Демаркусом Казинсом. Количество негатива в адрес действующих чемпионов достигло немыслимых пределов, и баскетбольные боги решили проучить Карри и компанию.

В первом раунде с «Клипперс» получил травму Казинс, с «Хьюстоном по ходу пятого матча вылетел Дюрант. У Карри, Томпсона и Грина выпал отличный шанс доказать своё величие, и начиналось всё вполне оптимистично. «Уорриорз» выдали фантастический поединок в гостях у «Рокетс» и забрали серию, а затем показательно расправились с «Портлендом».

В большом финале «Голден Стэйт» достался «Торонто» с тренером-дебютантом и репутацией клуба-неудачника. На тот момент пошло много разговоров о том, что «Уорриорз» не нужен Дюрант, эти парни способны побеждать в нынешнем составе и так далее. После двух матчей в Канаде в серии значилось равенство, но перед третьей игрой выбыл Клэй Томпсон.

«Рэпторс» забрали третий поединок, однако Томпсон восстановился, большинство специалистов склонялось к 2-2 в серии. «Торонто» наплевал на все расклады и повёл 3-1, а главным героем в стане канадцев, безусловно, является Кавай, который напоминает о том, что могло бы быть в сезоне-2016/17.

Итог

Во всех трёх титулах «Уорриорз» решающее значение оказывали травмы ключевых баскетболистов противников. Сначала Ирвинг и Лав у «Кливленда», затем Кавай у «Сан-Антонио», а потом Крис Пол у «Хьюстона» не могли помочь своим командам в битве с коллективом Стива Керра.

Чемпион всё? «Уорриорз» снова проиграли дома, до победы «Торонто» — один шаг «Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.

Против здорового «Кливленда» «Голден Стэйт» уступил титул со счётом 3-4, а сейчас без Дюранта горит 1-3 в серии с «Торонто». Похоже, карма стала забирать у «Уорриорз» то, что любезно предоставляла в предыдущие сезоны. Если Карри и компания не смогут перевернуть ход противостояния с «Рэпторс», то пятилетняя династия пока ещё действующих чемпионов станет одной из самых неоднозначных в истории НБА.