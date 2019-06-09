Кавай играет на уровне Джордана, Леброна, Шака и Коби

Кажется, форвард «Торонто» готовится войти в пантеон величайших. Для этого ему осталось дожать «Уорриорз».

История Кавая Ленарда по-своему уникальна. Ещё год назад в него не плевал разве что ленивый, называя звезду тогда ещё «Сан-Антонио» капризным, подлым, лживым. О той истории с его травмой и сейчас известно не так много. У игрока своя правда, клуб настаивает на своей версии. Но именно тот скандал внутри «Спёрс» позволил «Торонто» заполучить одного из трёх лучших баскетболистов на планете. Ставка сыграла полностью, хотя риски были максимально высокими.

Кажется, совсем скоро «Рэпторс» поднимут над собой первый в истории клуба из Канады титул чемпиона НБА. Фантастический расклад, к которому их, в глобальном смысле, ведёт один человек. Кавай набирает в среднем за финал 30,8 очка и 10,3 подбора — и не собирается останавливаться. Его место в истории нам ещё только предстоит узнать — большое же видится на расстоянии. А пока Леонард идёт к титулу, самое время вспомнить ещё несколько легендарных перформансов в финальных сериях.

Чемпион всё? «Уорриорз» снова проиграли дома, до победы «Торонто» — один шаг «Динозавры» растоптали «Голден Стэйт» в третьей четверти. Кавай Леонард набрал 36 очков и установил личный рекорд для финальных матчей НБА.

Майкл Джордан. Финал 1993 года

«Чикаго» против «Финикса». Джордан против Баркли. Сэр Чарльз тогда был лучшей версией себя и завоевал титул MVP регулярного чемпионата, что, несомненно, максимально мотивировало Майкла.

«Быки» закончили серию в шести матчах, а Джордан насладился призом самому ценному игроку финальной серии. Ещё бы! Статистика Его Воздушества была запредельной. Просто вдумайтесь, Майкл набирал в среднем 41 (!) очко, 8,5 подбора и 6,3 передачи. Его лучшей игрой стал пятый матч и 55 очков (21 из 37 с игры).

16 лет погони. Леброн обогнал Джордана Леброн Джеймс продолжает статистическую погоню за легендой. Теперь у него больше очков за карьеру.

Леброн Джеймс. Финал 2016 года

Тот финал до сих пор остаётся в памяти болельщиков как что-то необъяснимое. Лучшая команда в истории баскетбола (а именно так называли «Голден Стэйт») вела в финале 3-1 и должна была спокойно доводить дело до шампанского в раздевалке.

Но именно игра Леброна развернула ход серии и надломила действующих чемпионов. Наверное, то выступление Джеймса можно справедливо назвать лучшим в его карьере. В среднем за серию универсальный боец Джеймс набирал 29,7 очка + 11,3 подбора + 8,9 передачи + 2,6 перехвата. В седьмом матче Король оформил трипл-дабл, подарив «Кливленду» обещанный им при возвращении первый титул.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

Шакил О’Нил. Финал 2001 года

Один из самых доминирующих баскетболистов в истории был в своей лучшей форме. Те шесть матчей подарили болельщикам минуты наслаждения и восхищения центровым «Лейкерс». Именно он тогда был главной звездой в клубе.

В финале вся «Индиана» старалась сдержать атакующий пыл гиганта, но получилось у «Пейсерс» так себе. Точнее, не получилось вовсе. Шак в среднем набирал 38 очков, делала 16,7 подбора и добавлял к этому 2,7 блокшота. Это был абсолютно запредельный уровень баскетбола, к которому «Пейсерс» не были готовы.

Дежавю. Леброн Джеймс идёт по следам Коби Брайанта Математика говорит, что шансы «Лейкерс» попасть в плей-офф — 3%. Но это же НБА.

Коби Брайант. Финал 2009 года

После того, как Коби победил Шака и остался в «Лейкерс», его игра претерпела некоторые изменения. И вот к концу нулевых Брайант снова начал выходить в финал, выступая уже как самостоятельная суперзвезда. В 2008 у него не получилось в серии против «Бостона», а в 2009-м он, наверное, больше хотел сыграть с «Кливлендом» и Леброном, но судьба так и не свела Джеймса и Кобив плей-офф.

Тогда, в 2009-м, «Лос-Анджелес» играл в финале с «Орландо» и молодым ДуайтомХовардом. Нельзя говорить, что шансов на победу у «Мэджик» не было. Но именно Кобе был тем, кто задушил их в пяти матчах, а его средняя статистика выглядела убедительно: 32,4 очка + 7,4 передачи + 5,6 подбора. Собственно, лучшей игрой Мамбы был как раз стартовый матч серии, в котором он выбил линейку 40+8+8.

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