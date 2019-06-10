Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19

У химкинских болельщиков есть хорошая традиция — начинать матч стоя и не садиться до момента, пока команда не наберёт первые очки. В матче, который обещал стать последним в этом году, ждать пришлось долго — Вячеслав Зайцев забил в проходе на четвёртой минуте встречи. К тому моменту химчане проигрывали «-7». Для хозяев это было особенно неприятно, потому что как раз об этом перед игрой и говорил Римас Куртинайтис — мол, важно не начать матч с «-10».

К чести «Химок», команда с этим быстро справилась. Вячеслав Зайцев, который весь сезон скрывался в тени Алексея Шведа, просто неистовствовал, и что делать с его проходами, «армейцы» так и не поняли, пока защитник не отправился отдыхать. К тому моменту хозяева уже вели в счёте, а Зайцев набрал 9 очков из 14 командных.



Но Зайцев — игрок, который быстро нагружается фолами. В первый раз он ушёл после первого персонального замечания, затем — после третьего. ЦСКА продолжал пропускать его под кольцо, да и Джордан Микки неплохо чувствовал себя в «краске». Но красно-синие буквально уничтожили химчан на подборе и только на своём щит собрали больше отскоков, чем хозяева на обоих.



Проблем жёлто-синим добавляла и точность. Издали ЦСКА в первой половине попал 7/14, а Кори Хиггинс и Семён Антонов попадали серийно. «Химки» же выбросили из-за дуги восемь раз и не попали ни разу. ЦСКА очень быстро снова отправился в свободное плавание.



И это ещё Микки буквально озонировал у своего кольца.

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Таких «армейцев» было не догнать — нужно было очень быстро бежать вперёд, чтобы хотя бы стоять на месте. ЦСКА твёрдо вознамерился не затягивать сезон и, пусть больше не стремился нарастить преимущество, ни на шаг не подпускал химчан к себе, заставляя их тащиться в арьергарде. После перерыва команда Итудиса перестроилась и стала больше заигрывать под кольцом Отелло Хантера и Кайла Хайнса, которые без видимых проблем разбирались с оппонентами и улучшали личную статистику.

У хозяев наконец стали лететь дальние броски, но этого не хватало даже для того, чтобы хотя бы соскочить с двузначной разницы. Защита продолжала «зевать», а пытаться обыграть красно-синих без обороны — это всё равно, что идти на танковый батальон с маникюрными ножничками.



Последняя четверть началась при 15 очках разрыва, и в этой встрече уже всё стало понятно. За четыре минуты до конца ведущий назвал матч «последним в сезоне», и тут уже даже зрители смирились. Куртинайтис выпустил так называемую русскую пятёрку, Итудис дал поиграть Андрею Лопатину и Александру Хоменко.



Итоговый счёт — 80:62 в пользу «армейцев».

Сезон окончен. ЦСКА берёт финальную серию со счётом 3-0, а вместе с ней — 50-й чемпионский титул за время выступлений в чемпионатах СССР и России.



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