Всю команду «Химки» ограбили во время финала. Как такое вообще возможно?

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения. Это произошло в начале игры, а известно об этом стало в большом перерыве, когда баскетболисты зашли внутрь.

Капитан «Химок» Сергей Моня сразу же попросил сотрудников баскетбольного центра проверить камеры и опубликовал в своём «инстаграме» фотографии предполагаемого преступника.

Позже эти фотографии появились и соцсетях защитника химчан Алексея Шведа, который в матче участия не принимал из-за травмы ноги.



На молодом человеке висела аккредитация, предположительно — прессы. Кто это такой, неизвестно, работники арены и клуба говорят, что никогда прежде его не видели. Сейчас фотографиями занимаются полицейские, которые разыскивают вора и проверяют, были ли у него сообщники.



Позже стало известно, что изображённый на фотографиях парень заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб «армейцев». Он прошёл, но его быстро оттуда вывели. Взять он ничего не успел.

Сначала журналисты писали, что у Отелло Хантера пропали часы, но позже сам центровой сказал, что у него всё на месте.



В профессиональном баскетболе такие истории прежде не случались. Однако, в других видах спорта изредка всё же происходят. В частности, в июне 2010 года на чемпионате мира в ЮАР 32-летний болельщик сборной Англии Павлос Джозеф забрёл в раздевалку своей любимой команды после нулевой ничьей с алжирцами. Он просто искал туалет и прошёл в подтрибунном помещении через фотографов, шестерых работников стадиона и десятки полицейских. Оказавшись в раздевалке, он понял, где находится, и высказал футболистам всё, что накопилось в душе. Правда, тогда из раздевалки ничего не изчезло.



«Чемпионат» продолжает следить за ситуацией вокруг раздевалки «Химок».



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