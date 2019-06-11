Кущенко: Евролига запросила данные о трёх клубах-претендентах на уайлд-кард

Сразу после окончания сезона президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал «Чемпионату», каким он видит следующий баскетбольный год и как оценивает шансы российских команд получить уайлд-кард от Евролиги.



— Сезон у нас праздничный, десятый, юбилейный. Уровень соревнований был, на наш взгляд, неплох. Единственное, регулярный сезон, конечно мог закончиться совершенно по-другому, и ЦСКА мог не занять первое место. Если бы матч УНИКС — «Парма» сложился иначе, то казанцы имели бы все шансы разложить сетку плей-офф совсем по-другому.

Что касается всего сезона, то мы всегда смотрим, как наши клубы выступают в европейских соревнованиях. Лидер Единой лиги ЦСКА в очень тяжёлых матчах забрал «Финал четырёх» Евролиги, что очень важно. УНИКС до полуфинала Еврокубка дошёл, и если бы не «Валенсия», которая выиграла турнир, то, скорее всего, играл бы в финале. «Зенит» прошёл непростую историю смены управления, «Локо» тоже пережил смену тренеров… «Нижний Новгород» выступил в баскетбольной Лиге чемпионов неплохо, но травмы помешали добраться до «Финала четырёх».



Если по сезону говорить, то он прошёл довольно ровно — с интересными матчами, выигрышами-проигрышами. Когда наши клубы в регулярном чемпионате оказывали такое достойное сопротивление лидеру? УНИКС дважды обыграл «армейцев», «Зенит» с травмами тоже был сильнее, «Химки» в драматичном матче с овертаймом тоже вырвали победу.

Старый новый чемпион. ЦСКА выиграл Единую лигу ВТБ сезона-2018/19 Зайцев выдал лучший матч в сезоне, но это не спасло «Химки» от разгрома.

— Как Единая лига будет развиваться в следующем сезоне?

— Важно, что все клубы на сегодняшний момент подтверждают участие в следующем году. И это будет новая жизнь, потому что сезон никогда не повторится. Мы ожидаем больше интриги. Всё-таки в ЦСКА кончается много контрактов, там будет «перестройка». В то же время «Зенит» продолжает работать с интересным тренером Жоаном Плазой, и мы надеемся, что в следующем сезоне качество баскетбола будет совершенно другим. Очень важно, что «Нижний» сохранил Зорана Лукича, это определяющая фигура в клубе. «Автодор» экстравагантный, он всегда может удивить. «Локо», надеемся, обретёт стабильность. «Парма» имеет все шансы возродить победные традиции, а «Енисей» — наш старожил, и мы тоже желаем ему стабильности. Плюс, наши иностранные клубы всегда показывают очень харизматичный баскетбол — это доказывают результаты «Астаны», которая выдала лучший сезон в своей истории, попадание в плей-офф «Калева». ВЭФ и «Цмоки-Минск» тоже удивляли — надеемся, что продолжат.



Шесть-семь команд должны с самого начала и до конца сезона бороться на равных друг с другом. Мне кажется, давно пора какому-то из наших клубов создать серьёзную конкуренцию ЦСКА. Потому что все составляющие для этого есть.



— Сергей Иванов сказал, что новых клубов в Единой лиге ВТБ не будет…

— Я думаю, Сергей Борисович прав в том, что на сегодня в России нет такого клуба, который может выполнить принятые нами условия. Очень не хочется наступать на те же грабли, на которые мы уже наступали, поэтому, как только закрепим какой-то состав клубов, в которых будет стабильное финансирование, управление, менеджмент, как только они будут в нашей философии, то турнир от этого только выиграет.



Нам нужно улучшать расписание, которое ещё более утяжелится на следующий сезон — там и Олимпиада, и раньше нужно закончить, и в Евролиге больше матчей. Получается, что, естественно, наши лидеры будут в таком ритме играть, что их будут покусывать. Плотность расписания создаст условия для того, чтобы спортивная составляющая была более интересной.

Всю команду «Химки» ограбили во время финала. Как такое вообще возможно? Вор забрался в раздевалку и обчистил шкафчики игроков. Он даже от камер не прятался.

— УНИКС всерьёз претендует на уайлд-кард от Евролиги. Каковы шансы?

— На самом деле, Евролига запросила данные о трёх клубах Единой лиги, которые претендуют на уайлд-кард, — это «Зенит», «Локо» и УНИКС. Все данные — об управлении, о менеджменте, о статистике, о продажах билетов и т.д. — мы предоставили. Мы ничего не придумывали и никого не склоняли в какую-то сторону. Но мы давали именно правдивую информацию, которая есть у нас за много лет. Потому что мы вспоминали, как УНИКС играл в Евролиге, и как «Локо» выдал там отличный сезон. Жаль, что после этого ушёл вниз и никак не может на этот уровень выйти. Есть такие же клубы и в Испании, и в Германии, и во Франции — один раз попадает, а после этого...



На мой взгляд, у всех трёх клубов из России есть шансы на то, чтобы Евролига приняла их в свой состав хотя бы на сезон, чтобы понять, как дальше будет клуб развиваться.



В конце интервью Сергей Кущенко поблагодарил клубы Единой лиги, болельщиков, журналистов, «Чемпионат» и всех, кто имел отношение к десятому сезону турнира.



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