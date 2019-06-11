Кущенко: Евролига запросила данные о трёх клубах-претендентах на уайлд-кард

Сразу после окончания сезона президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал «Чемпионату», каким он видит следующий баскетбольный год и как оценивает шансы российских команд получить уайлд-кард от Евролиги.
— Сезон у нас праздничный, десятый, юбилейный. Уровень соревнований был, на наш взгляд, неплох. Единственное, регулярный сезон, конечно мог закончиться совершенно по-другому, и ЦСКА мог не занять первое место. Если бы матч УНИКС — «Парма» сложился иначе, то казанцы имели бы все шансы разложить сетку плей-офф совсем по-другому.
Что касается всего сезона, то мы всегда смотрим, как наши клубы выступают в европейских соревнованиях. Лидер Единой лиги ЦСКА в очень тяжёлых матчах забрал «Финал четырёх» Евролиги, что очень важно. УНИКС до полуфинала Еврокубка дошёл, и если бы не «Валенсия», которая выиграла турнир, то, скорее всего, играл бы в финале. «Зенит» прошёл непростую историю смены управления, «Локо» тоже пережил смену тренеров… «Нижний Новгород» выступил в баскетбольной Лиге чемпионов неплохо, но травмы помешали добраться до «Финала четырёх».
Если по сезону говорить, то он прошёл довольно ровно — с интересными матчами, выигрышами-проигрышами. Когда наши клубы в регулярном чемпионате оказывали такое достойное сопротивление лидеру? УНИКС дважды обыграл «армейцев», «Зенит» с травмами тоже был сильнее, «Химки» в драматичном матче с овертаймом тоже вырвали победу.
— Как Единая лига будет развиваться в следующем сезоне?
— Важно, что все клубы на сегодняшний момент подтверждают участие в следующем году. И это будет новая жизнь, потому что сезон никогда не повторится. Мы ожидаем больше интриги. Всё-таки в ЦСКА кончается много контрактов, там будет «перестройка». В то же время «Зенит» продолжает работать с интересным тренером Жоаном Плазой, и мы надеемся, что в следующем сезоне качество баскетбола будет совершенно другим. Очень важно, что «Нижний» сохранил Зорана Лукича, это определяющая фигура в клубе. «Автодор» экстравагантный, он всегда может удивить. «Локо», надеемся, обретёт стабильность. «Парма» имеет все шансы возродить победные традиции, а «Енисей» — наш старожил, и мы тоже желаем ему стабильности. Плюс, наши иностранные клубы всегда показывают очень харизматичный баскетбол — это доказывают результаты «Астаны», которая выдала лучший сезон в своей истории, попадание в плей-офф «Калева». ВЭФ и «Цмоки-Минск» тоже удивляли — надеемся, что продолжат.
Шесть-семь команд должны с самого начала и до конца сезона бороться на равных друг с другом. Мне кажется, давно пора какому-то из наших клубов создать серьёзную конкуренцию ЦСКА. Потому что все составляющие для этого есть.
— Сергей Иванов сказал, что новых клубов в Единой лиге ВТБ не будет…
— Я думаю, Сергей Борисович прав в том, что на сегодня в России нет такого клуба, который может выполнить принятые нами условия. Очень не хочется наступать на те же грабли, на которые мы уже наступали, поэтому, как только закрепим какой-то состав клубов, в которых будет стабильное финансирование, управление, менеджмент, как только они будут в нашей философии, то турнир от этого только выиграет.
Нам нужно улучшать расписание, которое ещё более утяжелится на следующий сезон — там и Олимпиада, и раньше нужно закончить, и в Евролиге больше матчей. Получается, что, естественно, наши лидеры будут в таком ритме играть, что их будут покусывать. Плотность расписания создаст условия для того, чтобы спортивная составляющая была более интересной.
— УНИКС всерьёз претендует на уайлд-кард от Евролиги. Каковы шансы?
— На самом деле, Евролига запросила данные о трёх клубах Единой лиги, которые претендуют на уайлд-кард, — это «Зенит», «Локо» и УНИКС. Все данные — об управлении, о менеджменте, о статистике, о продажах билетов и т.д. — мы предоставили. Мы ничего не придумывали и никого не склоняли в какую-то сторону. Но мы давали именно правдивую информацию, которая есть у нас за много лет. Потому что мы вспоминали, как УНИКС играл в Евролиге, и как «Локо» выдал там отличный сезон. Жаль, что после этого ушёл вниз и никак не может на этот уровень выйти. Есть такие же клубы и в Испании, и в Германии, и во Франции — один раз попадает, а после этого...
На мой взгляд, у всех трёх клубов из России есть шансы на то, чтобы Евролига приняла их в свой состав хотя бы на сезон, чтобы понять, как дальше будет клуб развиваться.
В конце интервью Сергей Кущенко поблагодарил клубы Единой лиги, болельщиков, журналистов, «Чемпионат» и всех, кто имел отношение к десятому сезону турнира.
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