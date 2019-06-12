«Я больше не могу быть Тони Паркером». Каким запомнят легенду «Спёрс»

Эта история началась в далёком 2001 году. 21-летний Тони Паркер провёл неплохой сезон за французскую команду «Пэрис Баскет Рэйсинг» и был выбран в конце первого раунда драфта. Когда баскетболист переезжал, всё, о чём он мечтал, это стать «неплохим запасным игроком».



«Моя карьера была лучше, чем любая моя детская мечта. Когда я только приехал в НБА, я думал, что, мол, чувак, если я смогу тут стать неплохим маленьким игроком, хорошим запасным, я буду счастлив. Я просто был рад оказаться тут», — говорил Паркер.

Судьба распорядилась иначе. За 18 лет в Национальной баскетбольной ассоциации француз выиграл четыре чемпионских титула, шесть раз участвовал в Матчах звёзд, а в 2007 году стал MVP финальной серии. Это был первый раз в истории турнира, когда самым полезным игроком главной серии года стал европеец.

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В 2017 году Тони Паркер сказал в интервью, что планирует сыграть в НБА 20 сезонов. Даже сейчас, спустя 18 лет после появления в лиге, он физически готов. Но просто не хочет этого делать в условиях, когда команде — последний сезон Паркер провёл в «Шарлотт» — не приходится бороться за чемпионство.



«Я легко могу сыграть ещё два года, без проблем. Физически я хорошо себя чувствую, особенно в запасного, которым меня сделал Джеймс Боррего. Так что два года легко бы отыграл. Но я не хочу просто играть, я никогда не занимался баскетболом для этого. Никогда не играл ради денег, никогда не играл просто ради удовольствия. Я хочу побеждать. […] К мысли о завершении карьеры меня подтолкнуло много всего, но, в конце концов, я подумал, что если я больше не могу быть Тони Паркером, не могу сражаться за чемпионство, то я больше не хочу играть в баскетбол.

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На протяжении 17 лет, когда я начинал сезоны со «Спёрс», я действительно думал, что у нас был хороший шанс на чемпионство. Поэтому для меня было очень странно приехать в команду и услышать, что у нас просто нет шансов. Несмотря на то, что я провёл в Шарлотт отличное время — а игроки в этой команде отличные, мы дружили — я, в конце концов, играю для того, чтобы что-то выигрывать. А если я не борюсь за чемпионство, я спрашиваю себя, а зачем я вообще тогда играю», — сказал француз.



Кроме того, к мыслям о завершении карьеры Паркера подтолкнула и разлука с семьёй, которая осталась в Сан-Антонио. Забавно, но как раз в семье ему говорили: «Да сыграй ещё сезон, чего ты, сыграй ещё». Но Паркер уже давно решил завязать с баскетболом и морально подготовил себя заранее.

Свою последнюю игру в НБА защитник провёл 17 марта против «Майами Хит». Он вышел со скамейки и за 17 минут настрелял 11 очков. Всего же за свою заокеанскую карьеру француз в среднем набирал по 15,5 очка, делал по 6,5 передачи и 2,7 подбора в среднем в 1254 матчах.



Вообще-то все друзья советовали Паркеру провести farewell season. Как Коби Брайант, как Дуэйн Уэйд, как Дирк Новицки. Но игрок сказал, что не хочет делать этого с «Шарлотт», потому что вся его карьера прошла в другом клубе, в то время как Брайант, Уэйд и Новицки прощались с карьерой в майках «своих» команд. Поэтому Паркер захотел уйти без прощаний — разве что планирует ещё раз всплакнуть на паркете в Сан-Антонио, когда его майку будут поднимать под своды арены.

Теперь у 37-летнего Тони Паркера много дел. Клуб, которым он владеет во Франции — АСВЕЛ, — выиграл женский чемпионат, а в мужском без проблем добрался до финала, где сыграет с «Монако». Тем более, следующие несколько лет команда проведёт в Евролиге, под которую сейчас в городе строят новую арену.



Какое-то время Паркер планирует провести у себя дома, в Лионе, чтобы заниматься клубными делами. К тому же, в сентябре у него открывается международная спортивная академия, и это тоже требует личного присутствия Паркера на родине.



Но после этого он планирует жить в США, в Сан-Антонио. В будущем француз мечтает стать владельцем клуба НБА. У него уже сейчас есть переговоры по этому поводу, и его деятельность в качестве владельца АСВЕЛа здесь будет играть существенную роль.



«Я люблю это. Не хочу просто заниматься баскетбольными делами, но хочу делать бизнес — как заниматься маркетингом, как привести людей на трибуны, как работать с диджитал-командой и как сделать пребывание болельщика на арене лучше. Всё в таком роде. И ещё мне нравится скаутинг, нравится находить молодых игроков», — сказал Паркер.



Что ж, нам остаётся только порадоваться за легенду «Спёрс». И, может быть, пустить скупую мужскую из-за того, что одно из величайших трио в истории баскетбола теперь в полном составе на пенсии.



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