Каким мы запомним юбилейный сезон Единой лиги ВТБ

Юбилейный сезон Единой лиги ВТБ — уже история. Все матчи сыграны, призы вручены, команды отправились в отпуск, а нам лишь остаётся финально просмаковать самые яркие моменты. Мы выбрали десятку на свой вкус. В комментариях обязательно напишите о своих эмоциях и о том, что вам запомнилось больше всего.

Алексей Швед Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Главная звезда лиги. Эта фраза чаще остальных употреблялась по отношению к защитнику подмосковных «Химок». Алексей Швед за несколько сезонов приучил нас к своей неординарной игре с большим объёмом ответственности, но завершившийся сезон получился для него особенным.



Во-первых, потому что он смог сделать ещё несколько шагов вперёд. Швед стал убийцей, который стабильно набирает «двадцатку». Стал более командным, отдавая по семь-девять передач за матч. Алексей, как показалось, стал менее эмоциональным. Теперь после любого матча он выходит к журналистам, показывая своё профессиональное отношение к делу и духовный стержень.

Алексей Швед — главный супергерой баскетбольной России Несмотря на травму, защитник провёл очередной фантастический сезон и стал MVP Единой лиги ВТБ. А потом добыл для своего клуба Евролигу.

А во-вторых, всё вышеперечисленное никуда не делось и после длительного отсутствия Шведа. Он три месяца оставался вне игры из-за перелома пальца, но вернулся словно обновлённой и улучшенной версией самого себя.

Матч звёзд

Самое яркое и ожидаемое событие сезона наконец досталось столице после Сочи и Санкт-Петербурга. Стадион «Динамо» преобразился после длительной реконструкции и наполнился баскетбольной атмосферой, которую, помимо лучших игроков, задавали Иван Ургант и легендарная группа «Каста».

Чемпион

Да, это снова ЦСКА. Триумфатор Евролиги-2018/19 сделал дубль, победив и в Единой лиге ВТБ. Армейцы прошли путь по-чемпионски, о чём говорили даже соперники, но нельзя назвать этот путь лёгким. Нельзя забывать о непростой серии с «Зенитом», в которой питерская команда, хоть и проиграла 0:3, но дважды бросала на победу. А ведь ещё были два поражения от УНИКСа, которыми, правда, казанская команда не смогла воспользоваться. Было поражение от «Химок», а «Зенит» и вовсе побеждает красно-синих три года подряд на своей площадке.

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Новичок

Включение в состав лиги клуба «Зелена Гура» стал чуть ли не главной новостью межсезонья. Польский клуб, ещё не так давно выступавший в Евролиге, должен был не только увеличить географию, но и внести реальной спортивной борьбы.



На деле же этой самой борьбы от новичка не хватало. Особенно трудным для них получились два месяца: с середины ноября по середину января команда проиграла все семь матчей. Хочется верить, что итоговое 12 место в дебютном сезоне лишь по-спортивному раззадорит польский клуб и его руководство.

Гости из НБА

Сразу два громких трансфера в одно межсезонье: Айзея Уайтхед в «Локомотиве», а Брэндон Дженнингс в «Зените». Оба играли в НБА, оба с большими амбициями и мастерством. И оба провалились в итоге. Каждый по-своему, но результат был одинаковым. Американские разыгрывающие не доиграли даже до середины сезона и отправились на поиски лучшей жизни.

Новый тренер «Зенита»

В увольнение Василия Карасёва до сих пор не верится. Казалось, что его союз с «Зенитом» будет вечным. Тем более, главной звездой в клубе трудится его родной сын.

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Но так не казалось руководству сине-бело-голубых, быстро нашедших замену Карасёву-старшему в лице именитого Жоана Плазы. Свою истинную силу испанец показал не сразу, поскольку клуб буквально рассыпался из-за обилия травм. Но победа в серии против «Локо» и качественный баскетбол в серии с ЦСКА явно должны быть позитивно одобрены болельщиками из Санкт-Петербурга.

Взлёт «Астаны»

Клуб из Казахстана взлетел на шестую строчку по итогам регулярного чемпионата. Мог быть и пятым, но поражение в последней игре от «Зенита» всё решило иначе.



Главный герой сезона — новый тренер Эмиль Райкович. Македонский специалист завершил неплохую профессиональную карьеру в 27 лет и сразу стал тренировать. Он не скрывает, что чувствовал тягу к работе коучем чуть ли не с детства, а в лигу ВТБ пришёл как на повышение, чтобы заявить о себе.

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Падение «Локо»

Ещё недавно Краснодар был центром баскетбольной силы, а «Локомотив» доезжал до «Финала четырёх» Евролиги, где был очень близок от того, чтобы обыграть ЦСКА. Сейчас другие времена. Красно-зелёные меняли Обрадовича на Йовановича, а Йовановича на Доневальда. Брали Уайтхеда, который не смог, и Фалля, который не мог. Команда никуда не доехала как в Еврокубке, так и в Единой лиге ВТБ. Такие моменты бывают в жизни любой команды, но самое неприятное — травма Дмитрия Хвостова, порвавшего крестообразные связки.

Матч года

Мартовский матч «Химки» — ЦСКА стал настоящим украшением и подарком всем болельщикам. Возвращение после длительного отсутствия Алексея Шведа и его 19 бросков издали могли вызвать шквал критики, но 36 очков Супермена (рекорд карьеры в Единой лиге ВТБ) и итоговая победа в овертайме всё перевернули.

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Возвращение года

Когда «Химки» в очередной раз переживали кризис, руководство жёлто-синих начало готовить варианты по замене Георгиоса Барцокаса. Новость о том, что греческий тренер уходит, наверняка вызвала у болельщиков оптимизм.



Римаса Куртинайтиса, побеждавшего с «Химками» в Еврокубке и Единой лиге ВТБ, встречали как родного. Собственно, таковым он и является. На пресс-конференции после четвёртого матча серии с УНИКСом, когда подмосковный клуб уже обеспечил себе выход в Евролигу на следующий сезон, Куртинайтис не стал скрывать, что у него всегда получалась роль кризисного менеджера.



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