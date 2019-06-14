Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол / Статьи /

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 110:114. Финал НБА сезона 2018/19

«Голден Стэйт» — «Торонто» — 110:114. Финал НБА
Артём Комаров
«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!
Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.
Баскетбол / НБА 0

После четвёртой игры многие похоронили «Уорриорз». На это были свои причины: «Торонто» смотрелся ну очень хорошо и только что забрал две победы на выезде, а «Голден Стэйт» пытался превозмочь травмы лидеров и чисто визуально не выглядел командой, способной вытащить три подряд игры.

Какие у Стива Керра могли быть аргументы? Тренер «воинов» вытащил главный — Кевина Дюранта. Получилось так себе: недолечившийся после травмы икроножной мышцы форвард усугубил ситуацию, порвав ахиллово сухожилие в начале второй четверти. Теперь Кей Ди рискует пропустить весь следующий сезон, потому что восстановление после таких повреждений занимает до года.

НБА - плей-офф. Финал. 6-й матч
14 июня 2019, пятница. 04:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
110 : 114
(32:33, 25:27, 31:26, 22:28)
Торонто Рэпторс
Торонто
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 30, Игуодала - 22, Карри - 21, Казинс - 12, Грин - 11, Луни - 6, Ливингстон - 6, Кук - 2, Белл, Эванс, Богут, Йеребко, Маккинни
Торонто Рэпторс: Сиакам - 26, Лоури - 26, Леонард - 22, Ванвлит - 22, Ибака - 15, Марк Газоль - 3, Маккоу, Ануноби, Миллер, Грин, Лин, Микс, Пауэлл

Но Дюрант был тем человеком, который начал игру сверхуверенно, заразив этим же партнёров. ГСВ в итоге взял пятый матч и переместил серию домой. Команде из Окленда оставалось победить у себя дома, и вот уже психологическое преимущество в решающей встрече будет на их стороне.

«Боремся, чтобы выжить». «Голден Стэйт» пока не позволяет «Торонто» выиграть НБА
Кевин Дюрант вернулся и — присядьте! — снова травмировался. Но «Уорриорз» победили и едут прощаться с Oracle Arena.

Тем более, что шестой матч финала — последний, который ГСВ играл в Окленде. К началу следующего сезона «воины» переедут из Oracle Arena в Сан-Франциско, и поэтому матч против «Торонто» — это не только шанс остаться в живых и важнейшая игра в плане обретения уверенности перед потенциальным решающим матчем, но и возможность по-чемпионски попрощаться с паркетом, на котором в последнюю пятилетку «Голден Стэйт» побил рекорд по установлению рекордов и стал одной из величайших команд в истории НБА.

Правда, поначалу именно «Рэпторс» принялись душить хозяев. Кайл Лоури атаковал как только получал мяч — быстро и уверенно. Защитник попал четыре раза подряд, трижды — из-за дуги. Паскаль Сиакам несколько раз оставался один на трёхочковой линии и тоже бил без промедления. На своей же половине «динозавры» прекрасной защитой заставляли игроков «Голден Стэйт» терять мячи более-менее регулярно.

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА

Но вскоре хозяева вышли из оцепенения. Несмотря на то, что потери никуда не делись, «воины» стали успевать в защите и за Лоури, и за Леонардом, который в первой половине был заметен лишь эпизодически. Исходя из опыта предыдущих встреч, закрыть Кавая было одним из важнейших условий победы. Относительная свобода в «краске» хозяев оставалась лишь у Сержа Ибаки, но он сам создавал себе для этого условия.

До большого перерыва лидер сменялся 14 раз, а главной ударной силой «Уорриорз» стали Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Первый в большей степени отвечал за оборону и результативность, а второй — за завершающие стадии атаки. Дело в том, что калифорнийцы прекрасно двигали мяч, но до броска доходило далеко не всегда, потому что на ногах игроки «Торонто» успевали буквально за каждым соперником. Но позже за последние передачи взялся Грин, и команда Стива Керра начала смотреться куда более уверенно.

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА

Ещё увереннее «Голден Стэйт» стал в третьей четверти, когда четвёртый фол схватил Лоури. Защитник отправился отдыхать, и вскоре хозяева выдали рывок 7:0, поведя пять очков — это было самое большое преимущество (тогда ещё действовавших) чемпионов.

А потом случился момент, который, возможно, стоил «Уорриорз» победы. Клэй Томпсон летел забивать в быстром отрыве, когда на его пути возник Дэнни Грин. Томпсон упал и повредил колено. Он отправился в раздевалку, но через минуту вышел оттуда, потому что надеялся ещё сыграть в этом матче — если бы штрафные за него бил кто-то другой, Клэй не смог бы вернуться в игру. Он попал дважды, но впоследствии так и не вышел, покинув арену на костылях.

До этой травмы Томпсон был безоговорочно лучшим игроком в составе своей команды.

Это видео можно посмотреть в Twitter НБА

Как и полагается в таких матчах, судьба победы решалась в концовке. За четыре минуты до конца две оплошности допустил Куинн Кук — сначала он не согласовал свои действия при смене, за что трёшкой его наказал Фред Ванвлит, а затем «обманул» Дрэймонда Грина, который отпасовал в аут — ровно туда, где секундой раньше был Кук. Газоль в следующем владении позволил своей команде ещё больше оторваться от хозяев.

«Голден Стэйт» пытался вернуться, но так и не смог. Самый реальный шанс у команды Стива Керра был за несколько секунд до конца, когда издали бросал Стеф Карри. Однако звезда «Уорриорз» промахнулся, а подбор ГСВ забрать не смог. После этого всё стало, по большому счёту, понятно.

«Торонто» завоевал первый в своей истории чемпионский титул. Он же стал первым для команды НБА, которая располагается за пределами США. И получается, что «Рэпторс» победили «Уорриорз» в гостях пять раз за сезон — дважды в регулярном чемпионате и ещё трижды в этом плей-офф. Невероятный результат для команды, про которую раньше шутили и называли «Лебронто» за постоянные проигрыши Леброну Джеймсу в «постсезонке».

Кавай Леонард, выдавший в плей-офф невероятную игру, заслуженно стал MVP. Больше него в матчах на вылет в одном сезоне набирали только Майкл Джордан и, собственно, Леброн. Кроме того, Кавай догнал Короля в ещё одном достижении — он уже становился самым полезным игроком финала с «Сан-Антонио», теперь сделал это с «Торонто». С разными командами такого раньше добивались только Карим Абдул-Джаббар и… Леброн.

С победой, «Рэпторс»!

Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.

Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент