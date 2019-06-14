«Воины» пали. «Торонто Рэпторс» — новый чемпион НБА!

Помимо Дюранта, «Уорриорз» лишились ещё и Томпсона. Без двух лидеров теперь уже экс-чемпион не смог защитить титул.

После четвёртой игры многие похоронили «Уорриорз». На это были свои причины: «Торонто» смотрелся ну очень хорошо и только что забрал две победы на выезде, а «Голден Стэйт» пытался превозмочь травмы лидеров и чисто визуально не выглядел командой, способной вытащить три подряд игры.

Какие у Стива Керра могли быть аргументы? Тренер «воинов» вытащил главный — Кевина Дюранта. Получилось так себе: недолечившийся после травмы икроножной мышцы форвард усугубил ситуацию, порвав ахиллово сухожилие в начале второй четверти. Теперь Кей Ди рискует пропустить весь следующий сезон, потому что восстановление после таких повреждений занимает до года.

Но Дюрант был тем человеком, который начал игру сверхуверенно, заразив этим же партнёров. ГСВ в итоге взял пятый матч и переместил серию домой. Команде из Окленда оставалось победить у себя дома, и вот уже психологическое преимущество в решающей встрече будет на их стороне.

«Боремся, чтобы выжить». «Голден Стэйт» пока не позволяет «Торонто» выиграть НБА Кевин Дюрант вернулся и — присядьте! — снова травмировался. Но «Уорриорз» победили и едут прощаться с Oracle Arena.

Тем более, что шестой матч финала — последний, который ГСВ играл в Окленде. К началу следующего сезона «воины» переедут из Oracle Arena в Сан-Франциско, и поэтому матч против «Торонто» — это не только шанс остаться в живых и важнейшая игра в плане обретения уверенности перед потенциальным решающим матчем, но и возможность по-чемпионски попрощаться с паркетом, на котором в последнюю пятилетку «Голден Стэйт» побил рекорд по установлению рекордов и стал одной из величайших команд в истории НБА.

Правда, поначалу именно «Рэпторс» принялись душить хозяев. Кайл Лоури атаковал как только получал мяч — быстро и уверенно. Защитник попал четыре раза подряд, трижды — из-за дуги. Паскаль Сиакам несколько раз оставался один на трёхочковой линии и тоже бил без промедления. На своей же половине «динозавры» прекрасной защитой заставляли игроков «Голден Стэйт» терять мячи более-менее регулярно.

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Но вскоре хозяева вышли из оцепенения. Несмотря на то, что потери никуда не делись, «воины» стали успевать в защите и за Лоури, и за Леонардом, который в первой половине был заметен лишь эпизодически. Исходя из опыта предыдущих встреч, закрыть Кавая было одним из важнейших условий победы. Относительная свобода в «краске» хозяев оставалась лишь у Сержа Ибаки, но он сам создавал себе для этого условия.

До большого перерыва лидер сменялся 14 раз, а главной ударной силой «Уорриорз» стали Клэй Томпсон и Дрэймонд Грин. Первый в большей степени отвечал за оборону и результативность, а второй — за завершающие стадии атаки. Дело в том, что калифорнийцы прекрасно двигали мяч, но до броска доходило далеко не всегда, потому что на ногах игроки «Торонто» успевали буквально за каждым соперником. Но позже за последние передачи взялся Грин, и команда Стива Керра начала смотреться куда более уверенно.

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Ещё увереннее «Голден Стэйт» стал в третьей четверти, когда четвёртый фол схватил Лоури. Защитник отправился отдыхать, и вскоре хозяева выдали рывок 7:0, поведя пять очков — это было самое большое преимущество (тогда ещё действовавших) чемпионов.

А потом случился момент, который, возможно, стоил «Уорриорз» победы. Клэй Томпсон летел забивать в быстром отрыве, когда на его пути возник Дэнни Грин. Томпсон упал и повредил колено. Он отправился в раздевалку, но через минуту вышел оттуда, потому что надеялся ещё сыграть в этом матче — если бы штрафные за него бил кто-то другой, Клэй не смог бы вернуться в игру. Он попал дважды, но впоследствии так и не вышел, покинув арену на костылях.

До этой травмы Томпсон был безоговорочно лучшим игроком в составе своей команды.

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Как и полагается в таких матчах, судьба победы решалась в концовке. За четыре минуты до конца две оплошности допустил Куинн Кук — сначала он не согласовал свои действия при смене, за что трёшкой его наказал Фред Ванвлит, а затем «обманул» Дрэймонда Грина, который отпасовал в аут — ровно туда, где секундой раньше был Кук. Газоль в следующем владении позволил своей команде ещё больше оторваться от хозяев.

«Голден Стэйт» пытался вернуться, но так и не смог. Самый реальный шанс у команды Стива Керра был за несколько секунд до конца, когда издали бросал Стеф Карри. Однако звезда «Уорриорз» промахнулся, а подбор ГСВ забрать не смог. После этого всё стало, по большому счёту, понятно.

«Торонто» завоевал первый в своей истории чемпионский титул. Он же стал первым для команды НБА, которая располагается за пределами США. И получается, что «Рэпторс» победили «Уорриорз» в гостях пять раз за сезон — дважды в регулярном чемпионате и ещё трижды в этом плей-офф. Невероятный результат для команды, про которую раньше шутили и называли «Лебронто» за постоянные проигрыши Леброну Джеймсу в «постсезонке».

Кавай Леонард, выдавший в плей-офф невероятную игру, заслуженно стал MVP. Больше него в матчах на вылет в одном сезоне набирали только Майкл Джордан и, собственно, Леброн. Кроме того, Кавай догнал Короля в ещё одном достижении — он уже становился самым полезным игроком финала с «Сан-Антонио», теперь сделал это с «Торонто». С разными командами такого раньше добивались только Карим Абдул-Джаббар и… Леброн.

С победой, «Рэпторс»!

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