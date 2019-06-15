«Не получилось выиграть ЛЧ. Это проблема всех клубов, кроме одного»

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов рассказал «Чемпионату», каким получился этот сезон для «Нижнего Новгорода» — о травмах, выступлении в Лиге чемпионов и бюджете на следующий год.



— Сергей Юрьевич, в прошлом интервью вы говорили, что главное — чтобы к команде, даже в поражениях, не было претензий. По этому сезону они есть?

— Претензии есть всегда, конечно. Они, в первую очередь, связаны с результатами — мы проиграли много важных матчей в концовках. С «Химками», например, проиграли за три секунды и фактически упустили пятое место. К тому же, было много поражений в овертаймах, которые мы могли бы и выиграть. В Лиге чемпионов команде из Франции проиграли тоже игру, которую до этого практически выиграли — за несколько секунд упустили преимущество в три очка. Ну и самым обидным было поражение от саратовского «Автодора» — после этого были претензии, разочарование и попытка Зорана Лукича застрелиться в профессиональном плане.



К счастью, мы всё это разрулили, и после обидных поражений команда выдавала лучшие отрезки в сезоне. Поэтому всё, что нас не убивает, делает сильнее, и эти со спортивной и моральной точек зрения обидные поражения тоже сделали нас сильнее. Команда не потеряла своё лицо.

— По сравнению с этим сезоном, какой будет бюджет у клуба в следующем году? «Парма» вот в полтора раза увеличивает…

— У нас бюджет формируется по календарному году, поэтому говорить о бюджете пока рановато. Ближе к зиме этот разговор будет актуальнее, а сейчас мы формируемся из тех же возможностей, которые были в предыдущем сезоне.

«Главное, чтобы даже в поражениях к команде не было претензий» Сергей Панов — о загадочной Лиге чемпионов, невызове в сборную Ивана Стребкова и тяжёлом моменте для Зорана Лукича.

— Что вас в этом году больше всего расстроило?

— Расстроило большое количество травм, которые ребята получили из-за раннего начала сезона, связанного с участием в квалификации Лиги чемпионов. Решающие матчи в этой квалификации пришлись на начало сезона, поэтому команда форсировала подготовку. Из-за этого зашкаливало количество травм, увеличилось количество игр. Организм спортсменов не всегда справлялся.



— Но история с травмами для «НН» постоянная, тянется из сезона в сезон. Почему так?

— Молодые ребята, наверное, не всегда готовы правильно распределять выпадающие на их долю нагрузки. Большое количество перелётов, высокая интенсивность, которую хочет видеть тренерский штаб, — наверное, всё это приводит к тому, что мы получаем большое количество повреждений. Но те ребята, которые адаптируются к требованиям и к рисунку игры «Нижнего», в принципе, готовы проводить хорошие, длинные карьеры без травм. Поэтому важно принять те требования, те условия, в которых клуб существует, привыкнуть к ним и счастливо идти по своей спортивной карьере.



— Было за последний год что-то, что вас приятно удивило?

— Порадовало, что молодые ребята в Нижнем Новгороде, как и всегда, развиваются. Если совсем недавно говорили про Стребкова как про раскрывшегося молодого игрока, то теперь уже и Георгий Жбанов, и Антон Астапкович играют в команде заметную роль и с полным правом претендуют на лидерские позиции. Здесь у игроков есть возможность прогрессировать, это радует.

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— Команда сохранит костяк?

— Сейчас говорить об этом немного преждевременно. Конечно, будут изменения, но «Нижний» всегда отличался преемственностью состава. Те ребята, которые попадают в обойму «Нижнего Новгорода» и справляются с поставленными задачами, обычно надолго задерживаются в клубе. Посмотрим, как будет в этом году.



— Расскажите про выступление в ЛЧ. Что получилось, не получилось, запомнилось?

— Не получилось выиграть Лигу чемпионов. Это проблема не только нашей команды, но и всех участников, кроме одного. Это обидно. Но рад, что ребята смогли пройти квалификацию и дошли до четвертьфинала. Это хороший путь, и здесь нужно отдать должное соперникам, которым мы проиграли, — «Антверпен» тоже начинал путь с квалификации, но, тем не менее, завоевал бронзовые медали. Нашей же молодёжи не удалось выиграть несколько очень важных концовок. Может, по неопытности.



А что, я считаю, получилось, так это радостный и интересный сезон. Как обычно, мы побеждали лидеров, что приятно. Атмосфера тоже на матчах была хорошая, публика радует и своим количеством, и хорошим настроением.

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— В следующем сезоне «НН» тоже будет играть в ЛЧ?

— Нижнему Новгороду нужен какой-то европейский кубок, чтобы город звучал, чтобы был узнаваем в Европе. Поэтому без еврокубков никак нельзя. Но будет ли это Лига чемпионов или какой-то другой турнир, сложно сказать, потому что сегодня есть такое большое количество клубных турниров и количество проводящих их организаций, что тут всё будет решаться в последний момент, непосредственно перед началом соревнований. Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов, Кубок Европы ФИБА и прочие турниры… Конечно, хотелось бы уже вернуться к какой-то серьёзной спортивной организации, которая объединила бы в себе все баскетбольные клубные европейские соревнования.



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