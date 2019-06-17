Кириленко: хочется борьбы за медали, но задача-минимум — отобраться на ОИ

Женская сборная России 27 июня начнёт в Сербии борьбу за звание чемпионок Европы. Национальная команда готовится в Новогорске и проводит товарищеские встречи. В разгар подготовки в зал пришёл министр спорта РФ Павел Колобков и лично пожелал девушкам удачи.

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, как это важно, поделился ожиданиями от чемпионата и предложил Марии Вадеевой взять на себя лидерские функции.



— К сборной на тренировку приходил министр спорта Павел Колобков. Нам всегда очень приятно видеть таких гостей. Национальная команда готовится к чемпионату Европы, и важно понимать, что спортивное руководство, лидеры спортивной индустрии следят за нами. Думаю, что девушкам это очень приятно, они чувствуют поддержку со стороны министерства, — сказал Кириленко.



— В последний раз Колобков приходил к мужской сборной в феврале, и тогда всё закончилось очень хорошо. Возникли какие-то ассоциации?

— Конечно, возникли. Это хорошо, что министр приходит не просто выразить поддержку, но это ещё и приносит нам удачу (улыбается). Но, наверное, для меня всё-таки более важно само внимание. Поверьте мне, команды — что мужская, что женская — это чувствуют. Чувствуют, что за них болеют, переживают. Чувствуют свою нужность. То есть за них, конечно, и так болеют любители баскетбола, родители, друзья, но, когда руководство показывает свои желание и интерес, это невероятно приятно.

Кущенко: Евролига запросила данные о трёх клубах-претендентах на уайлд-кард Президент Единой лиги ВТБ — о расширении турнира, интриге и уайлд-кард от Евролиги для российского клуба.

Это не всегда ведь так получается. Иногда в кабинетах есть желание и поддержка, но этого не видно. Павлу Анатольевичу нужно отдать должное, он постоянно в теме баскетбола и всегда встречается с командами. Это очень важно, он вносит дополнительные полпроцента в победу.



— Какая перед сборной стоит задача?

— Конечно, в идеале хотелось бы увидеть нашу команду в борьбе за медали. Но есть и задача-минимум — это квалификация на Олимпийские игры (для этого нужно попасть в шестёрку сильнейших сборных — прим. «Чемпионат»). Команда у нас молодая, интересная. Немного нестабильная, правда. Хочется пожелать девушкам удачи, чтобы у них было меньше невынужденных ошибок, и больше — стабильной игры.

— Сборная уверенно провела несколько товарищеских игр. Насколько они важны?

— Думаю, что каждая игра важна. Чем больше матчей мы проведём с хорошими соперниками перед чемпионатом, тем больше у нас возможностей проверить свои силы, увидеть наигранные связки. Очень хочется отметить Машу Вадееву, которая действительно за последние пару лет существенно выросла. Это несомненный лидер нашей команды. Хочу, чтобы она начала брать на себя больше не только в игре, но ещё и вне площадки — организовывать девушек вокруг себя, настраивать, мотивировать, почувствовать себя в роли, так скажем, духовного лидера. Думаю, что у неё хорошее будущее в этом плане.

Иногда в кабинетах есть желание и поддержка, но этого не видно. Павлу Анатольевичу нужно отдать должное, он постоянно в теме баскетбола и всегда встречается с командами. Это очень важно, он вносит дополнительные полпроцента в победу.

— Кто сейчас этим занимается?

— Я думаю, конечно, это Женя Белякова. Наша опытная капитан, у которой много игр, много побед, много титулов на разных уровнях. Сегодня это лидер по духу в команде. Нужно потихоньку передавать эту роль, соблюдать преемственность.



Женский чемпионат Европы пройдёт с 27 июня по 7 июля в Сербии. Наша команда попала в группу D, где сыграет с Белоруссией, Бельгией и хозяйками турнира баскетболистками сборной Сербии. Игры группового этапа пройдут в городе Зренянине.



Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.