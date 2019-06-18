На чемпионском параде в Торонто началась стрельба. На сцене стоял премьер!

Днём 17 июня в центре Торонто было не протолкнуться. На площади Nathan Phillips и в окрестностях собралось более полутора миллионов человек, каждый из которых хотел лично поприветствовать команду, которая вернулась в город с чемпионским кубком. Наплыв людей был такой, что городские власти очень быстро вообще перестали пускать людей на площадь и закрыли несколько ближайших станций метро, посоветовав людям идти в городской парк смотреть чемпионский парад на большом экране.
Но даже закрытые станции метро и отказ пускать людей на парад не помогли ситуации — город не был готов к скоплению людей в таких масштабах, и меры безопасности дали сбой.
Вдруг в центре толпы послышались выстрелы. Сначала СМИ сообщили, что стрелявших было двое, и ещё двое оказались ранены, но позже в полиции рассказали, что задержали в связи со стрельбой троих человек. Они успели ранить четверых болельщиков.
Когда началась стрельба, ведущий церемонии спортивный комментатор Мэтт Девлин оборвал одного из владельцев «Рэпторс» на полуслове. В это время вместе с ним на сцене стояли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и весь чемпионский состав команды.
«Я хочу, чтобы все оставались в безопасности. Это серьёзно. Сохраняйте спокойствие, у нас чрезвычайная ситуация», — сказал ведущий.
Все остались на своих местах. После этого Трюдо написал в «Твиттер», что стрельба не испортит дух праздника.
«Надеюсь, что все раненые в сегодняшней стрельбе быстро поправятся. Спасибо полиции Торонто за быстрые действия! Мы не дадим этому акту насилия испортить дух нашего парада», — написал премьер-министр.
Поблагодарил полицию и мэр города Джон Тори, который прежде призвал «каждого жителя Торонто» прийти и поздравить чемпионов с победой. Он даже объявил 17 июня как We the North Day (We the North — слоган «Рэпторс», который подчёркивает их территориальное расположение).
«Я разочарован. Уверен, не только меня выводит из себя тот факт, что кто-то может прийти с оружием туда, где люди празднуют. Надеюсь, что те, кто виновен в этом, понесут максимальное наказание, какое только предусмотрено законом. Хочу поблагодарить всех людей, которые радостно и мирно отпраздновали чемпионство нашей любимой команды», — сказал он.
По словам начальника городской полиции Марка Сондерса, полученные огнестрельные ранения, хоть и квалифицированы как серьёзные, всё же не угрожают жизни пострадавших. Он добавил, что незначительные травмы получили также и те, кто моментально бросился врассыпную от места стрельбы.
Полицейские попросили свидетелей о помощи — во-первых, прийти и рассказать, как это всё началось, а во-вторых, поделиться фотографиями и видеозаписями, если такие имеются. Расследование только началось, и пока непонятно, была это стрельба по кому-то конкретному, попытка устроить теракт или что-то ещё.
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