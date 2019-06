На чемпионском параде в Торонто началась стрельба. На сцене стоял премьер!

Днём 17 июня в центре Торонто было не протолкнуться. На площади Nathan Phillips и в окрестностях собралось более полутора миллионов человек, каждый из которых хотел лично поприветствовать команду, которая вернулась в город с чемпионским кубком. Наплыв людей был такой, что городские власти очень быстро вообще перестали пускать людей на площадь и закрыли несколько ближайших станций метро, посоветовав людям идти в городской парк смотреть чемпионский парад на большом экране.

Но даже закрытые станции метро и отказ пускать людей на парад не помогли ситуации — город не был готов к скоплению людей в таких масштабах, и меры безопасности дали сбой.



Вдруг в центре толпы послышались выстрелы. Сначала СМИ сообщили, что стрелявших было двое, и ещё двое оказались ранены, но позже в полиции рассказали, что задержали в связи со стрельбой троих человек. Они успели ранить четверых болельщиков.

Когда началась стрельба, ведущий церемонии спортивный комментатор Мэтт Девлин оборвал одного из владельцев «Рэпторс» на полуслове. В это время вместе с ним на сцене стояли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, мэр Торонто Джон Тори и весь чемпионский состав команды.



«Я хочу, чтобы все оставались в безопасности. Это серьёзно. Сохраняйте спокойствие, у нас чрезвычайная ситуация», — сказал ведущий.



Все остались на своих местах. После этого Трюдо написал в «Твиттер», что стрельба не испортит дух праздника.



«Надеюсь, что все раненые в сегодняшней стрельбе быстро поправятся. Спасибо полиции Торонто за быстрые действия! Мы не дадим этому акту насилия испортить дух нашего парада», — написал премьер-министр.

Поблагодарил полицию и мэр города Джон Тори, который прежде призвал «каждого жителя Торонто» прийти и поздравить чемпионов с победой. Он даже объявил 17 июня как We the North Day (We the North — слоган «Рэпторс», который подчёркивает их территориальное расположение).

«Я разочарован. Уверен, не только меня выводит из себя тот факт, что кто-то может прийти с оружием туда, где люди празднуют. Надеюсь, что те, кто виновен в этом, понесут максимальное наказание, какое только предусмотрено законом. Хочу поблагодарить всех людей, которые радостно и мирно отпраздновали чемпионство нашей любимой команды», — сказал он.

Трофей дома! Как Торонто встречал чемпионов НБА Город парализовало, площадь встала, станции метро закрылись. Даже Кавай Леонард улыбнулся!

По словам начальника городской полиции Марка Сондерса, полученные огнестрельные ранения, хоть и квалифицированы как серьёзные, всё же не угрожают жизни пострадавших. Он добавил, что незначительные травмы получили также и те, кто моментально бросился врассыпную от места стрельбы.



Полицейские попросили свидетелей о помощи — во-первых, прийти и рассказать, как это всё началось, а во-вторых, поделиться фотографиями и видеозаписями, если такие имеются. Расследование только началось, и пока непонятно, была это стрельба по кому-то конкретному, попытка устроить теракт или что-то ещё.



Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.