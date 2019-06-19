«Хьюстон», у вас проблемы! Звёзды команды рассорились, Крис Пол уходит

Горячее межсезонье НБА началось с громкого перехода Энтони Дэвиса в «Лейкерс», и глупо было бы полагать, что на этом всё и закончится. Рынок свободных агентов только увеличивается: об отказах от опций продления контрактов уже заявили Джимми Батлер, Эл Хорфорд, Харрисон Барнс.



Но очередная информационная бомба взорвалась в Хьюстоне. По информации американских источников, звёздный разыгрывающий «Ракет» Крис Пол запросил обмена.

Тот же источник рассказал, что Крис Пол буквально надоел советами Джеймсу Хардену. Борода и Пол не общались два месяца, а главной проблемой стала модель игры команды. Якобы тот баскетбол, в который играл «Хьюстон» (читай Харден), не нравился Полу — приверженцу игры с большим количеством передач и движением мяча.

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Реакция из офиса клуба последовала практически незамедлительно. Генеральный менеджер Дэрил Мори опроверг всю информацию. При этом Мори не только подчеркнул, что Пол остаётся в клубе, но и рассказал об огромном желании приобрести ещё одну звезду для уже имеющегося дуэта. Крис Пол также опроверг новость о том, что не общается с Харденом, фразой «впервые слышу».



Но что-то подсказывает, что в этой истории не всё так просто. Мы уже проходили что-то такое с Кайри и Леонардом. Сначала «Кливленд» и «Сан-Антонио» пытались не выносить всё в публичную плоскость, но итоговый результат мы все знаем.



И всё-таки, если представить, что на самом деле обмен Пола состоится в это межсезонье, что можно получить за не самого молодого разыгрывающего? Кто на это может согласиться, беря в расчёт его огромный контракт по которому в ближайшие три сезона он получит 38,5 + 41,4 + 44,2 млн долларов.

«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен Энтони Дэвис уже переехал в Лос-Анджелес. Процесс создания суперкоманды продолжается.

Вариант никакой. Переход в «Лейкерс»

Пол-Леброн-Дэвис — отличное трио. Болельщики точно были бы довольны. Не секрет, что Леброн и Пол — близкие друзья и хотели бы выступать за одну команду.



Но такой переход не может состояться. Все свои активы калифорнийцы только что отдали за Дэвиса, а это значит, что получить Пола они смогут лишь обменяв, например, Леброна. На этом, думается, нужно поставить точку и перейти к более жизнеспособным вариантам.

Вариант первый. В «Бостон» на Гордона Хэйворда

«Селтикс» с большой вероятностью уже потеряли Кайри Ирвинга, и значит, у клуба будут деньги для контракта Пола. Плюс нет договорённости с Элом Хорфордом. Поэтому прямой обмен Хэйворда, полностью восстановившегося от жуткой травмы ноги, выглядит в теории очень жизнеспособным. «Хьюстон» получит звёздного большого, способного также атаковать из-за дуги, а «Бостон» наверняка способен извлечь немало пользы от умного разыгрывающего с всё ещё отличным броском.

Вариант второй. В «Миннесоту» на Эндрю Уиггинса

«Миннесота» уже вроде бы начала прощупывать команды лиги на предмет обмена своей звезды, которой сами положили не так давно жирнейший контракт. Канадец получает огромные деньги, но все ещё не может убедить общественность в своём суперзвёздном статусе. Может быть, обмен в «Хьюстон» помог бы ему выйти на новый уровень.



Тем более играя вместе с одной из главных звёзд НБА. Видно, что защитный потенциал у Эндрю имеется. Он неплохо смотрится в бросках издали. Он всё ещё молод и голоден до побед. «Волки» же получат отличного партнёра в пару к Таунсу. Лишь бы нравоучения старослужащего Пола не вылились в схватки на тренировках (привет Джимми Батлеру).

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Вариант три. В «Майами» на Горана Драгича

«Майами» нуждается в изменениях. Сложно представить, что прагматичный Пэт Райли согласится взять лучшего друга Леброна (да ещё и с таким контрактом) после того, как тот ушёл из «Майами» после четырёх лет.



Но если рассматривать теоретический вариант, то вместе с Драгичем ($ 19,2 млн на следующий сезон) они могут отправить в «Хьюстон» Джонсона ($ 15 млн). «Хьюстон» получит пусть и травматичного, но всё ещё очень талантливого защитника с отличным броском, да ещё и на истекающем контракте.



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