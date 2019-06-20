Ему 33 года, и «Зенит» — его 14-й клуб. Кто такой Алекс Рэнфро

Трансферная кампания «Зенита» — одно из самых интересных событий этого лета в российском баскетболе. На это как минимум две причины.



Первая, конечно же, это Жоан Плаза. Испанец приходил в команду зимой и сразу подписал контракт на полтора года, а не до конца сезона. Это было грамотным решением руководства сине-бело-голубых, потому что в межсезонье испанец сможет собрать команду, что называется, под себя. Когда у него есть такая возможность, шансы на успех высоки. Пример «Уникахи» это доказывает.

Вторая причина — возможное попадание «Зенита» в Евролигу. Конечно, говорить об этом пока преждевременно, но со стороны турнира сейчас пристальное внимание приковано именно к клубу из Санкт-Петербурга. Он, конечно, не единственный претендент на оставшуюся уайлд-кард, но один из наиболее вероятных.



Команду, похоже, будут собирать не на один сезон, а на ближайшие несколько лет. Так что последить за трансферами «Зенита» сейчас очень интересно.

Нандо де Коло уходит из ЦСКА. Он пять лет олицетворял успехи клуба Француз выиграл с «армейцами» два чемпионских титула в Евролиге и пять — в Единой лиге ВТБ. Но пришла пора прощаться.

Кампания питерцев началась с подписания Эндрю Альбиси. Этот парень не только отлично разбирается в моде, но и в баскетболе очень неплох. Например, его регулярно вызывают в сборную Франции, хотя на его позиции в национальной команде играют Нандо де Коло и Томас Эртель. К тому же, Альбиси — опытный еврокубковый боец, который, очевидно, созрел для новых вызовов.



Совсем другое дело — следующее подписание «Зенита». Питерцы выловили из «Партизана» Алекса Рэнфро. В его игровых качествах сомнений нет никаких, но есть несколько других вопросов. Постараемся ответить на них.



1. Рэнфро уже 33 года. Скорее всего, Плаза видит его в качестве сменщика более молодого Альбиси. Если это так, то, в общем-то, проблем возникнуть не должно. Тем более что баскетболисту не придётся обживаться в Европе — он провёл тут всю карьеру и даже успел получить боснийский паспорт. Шанс уехать в НБА у него был всего однажды, но в 2012 году поездке в лагерь «Уорриорз» он предпочёл гарантированный контракт с испанским «Вальядолидом».



Соглашение игрока в Санкт-Петербурге рассчитано всего на один сезон — это значит, что его берут под уже сейчас определённую модель игры и не обещают продлевать. В этом случае клуб просто на сезон получает сверхопытного игрока на очень важной позиции. С этой точки зрения подписание Рэнфро — выгодная сделка.

2. «Зенит» стал 14-м клубом в европейской карьере Рэнфро. Любители Единой лиги ВТБ, возможно, помнят его по выступлениям за ВЭФ в самый первый сезон турнира, 10 лет назад, и за «Енисей» в сезоне-2013/14. И там, и там защитник был результативен, а из Красноярска отправился напрямик в «Басконию».



Это всё хорошо, но, как обычно, есть но. Рэнфро нигде не задерживался больше чем на один сезон. Трижды по ходу его карьеры он менял клубы прямо в середине сезона. За то, что он постоянно путешествует, партнёры зовут его journeyman, что можно перевести и как «путешественник», и как «наёмный работник». Последнее сравнение не самое лестное.



Впрочем, если Плаза рассчитывает воспользоваться колоссальным опытом ветерана и действительно использовать его как неплохую подмогу основному разыгрывающему, то проблем быть не должно. В свои 33 года Алекс Рэнфро всё ещё шикарный распасовщик и организатор атак.



3. У Рэнфро не самый простой характер. Бывший тренер «Локомотива» Саша Обрадович не даст соврать.

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Если вы думаете, что этот случай единичный, то нет. После переезда в Европу Рэфро как-то не пришёл на тренировку, потому что не знал, что часы перевели. Когда ему позвонил генеральный менеджер, игрок так ему и сказал — мои часы, мол, говорят обратное. Разговор получился не самым приятным, потому что Рэнфро, как впоследствии он сам признавался, довольно упрямый. В итоге игрока оштрафовали.



Но вообще-то именно такие игроки способны сделать команду зубастой. Рэнфро отлично ладил с Андреа Тринкьери в «Партизане», а у «Зенита» есть — да, опять он — Жоан Плаза. Тренер 13 лет провёл, работая на зоне, и знает, как найти подход буквально к любому человеку. Испанец известен как невероятно требовательный, но всё-таки очень справедливый тренер.



Рэнфро будет сложно, но кое в чём ему уже повезло. В России больше не переводят время.



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