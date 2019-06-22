«Панатинаикос» и «Олимпиакос» отказываются играть друг с другом. Что происходит?

«Панатинаикос» и «Олимпиакос» — не просто соперники, а заклятые враги. Но в этом сезоне их вражда вышла уже на какой-то беспрецедентный уровень.

В середине февраля команды встречались друг с другом в полуфинале национального кубка. Игра началась с трёх выписанных игрокам «Оли» фолов в первые полминуты, а к большому перерыву команда Дэвида Блатта проигрывала «-15». Всё это вылилось в отказ выходить на вторую половину.



Красно-белые позже опротестовали результат матча и заявили, что больше не будут играть с «Панатинаикосом», если встречи будут обслуживать греческие арбитры. Генеральный менеджер «Олимпиакоса» Христос Ставропулос назвал происходившее фарсом, а владелец «Пао» Димитрис Яннакопулос в ответ оставил на пустой скамейке соперников женское нижнее бельё.

Конфликт продолжился и в чемпионате. В последнем туре «Олимпиакос» играл против «Промитеаса», но главным арбитром матча должен был стать Панайотис Анастопулос — тот самый, который судил кубковую игру с «Пао».



Около сотни болельщиков «Оли» собрались возле дома арбитра и стали угрожать ему и его семье — грозили расправой в случае, если он выйдет на матч. Тот снялся с игры, и красно-белые победили «+27».



Но тут уже запротестовали в «Панатинаикосе»! Команда из Афин в знак несогласия с этой ситуацией снялась с чемпионата Греции. Получилось очень комично, потому что «Олимпиакос» ещё до этого успел подать заявку на включение клуба в число участников… Адриатической лиги.



Всё смешалось.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Green Lord 13.

Но в итоге Адриатическая лига отказала клубу из Пирея. Дело в том, что тогда пришлось бы расширять турнир, а в нём и так достаточно матчей, тем более, с учётом того, что в следующем сезоне Евролиги будет уже 18 команд.



Получилось так, что греческая баскетбольная федерация уже понизила «Оли» до второго дивизиона, а «Пао» сделал финт ушами и снова оказался в числе участников чемпионата. Президент команды из Афин Манос Пападопулос говорит, что его клуб сам снимется с турнира, если вдруг «Оли» каким-то образом окажется в числе его участников. «Пао» на своём сайте даже опубликовал официальное заявление.



«Пока мы ждём решения спортивного суда по поводу перевода «Олимпиакоса» во второй дивизион, «Панатинаикос» ещё раз хочет прояснить кое-что для всех: мы не будем играть с «Олимпиакосом» в одном чемпионате Греции в следующем сезоне. Легальное и нелегальное не может сосуществовать. Законы есть законы, и они должны всегда применяться ко всем. Принципы и морали нашего клуба не подлежат обсуждению. Мы уверены, что больше нам не придётся проходить через это», — сказали в «Пао».



При этом главный тренер команды Рик Питино считает по-другому. Он тоже осуждает «Олимпиакос» за методы борьбы с судьями, но называет потерю этого клуба «потерей всего греческого баскетбола».

Это видео можно посмотреть в Twitter Джорджа Заккаса.

«Олимпиакос» сделал большую ошибку. Что они сделали? Если у них есть проблема, то нужно было дождаться окончания сезона и бороться, чтобы решить эту проблему. Но есть одно «но» — это говорит Рик Питино, я не Димитрис Яннакопулос.

Греческому баскетболу нужен «Олимпиакос». Знаете, что мне нравится больше всего в жизни? Вставать и говорить, что я не прав. Больше всего люблю это. «Олимпиакосу» нужно было выйти и сказать, что он не прав. Нужно было вернуться, потому что все остальные команды в чемпионате Греции нуждаются в этом клубе. Мы нуждаемся в них, они нуждаются в нас. Нам нужно всем быть вместе за пределами паркета. На паркете, да, мы хотим друг друга победить. Но греческому баскетболу нужен «Олимпиакос».



Встаньте и скажите: «Мы сделали ошибку, нам нужно было решать эту проблему после окончания сезона». В судах, где угодно. Я очень уважаю этот клуб, он нам нужен в греческом чемпионате. И я не грек, я просто говорю, как будет лучше баскетболу», — сказал Питино.

И тренер абсолютно прав в том, что баскетбол в Греции нуждается в «Олимпиакосе». Без красно-белых «Панатинаикос» вообще не испытал проблем в плей-офф: сначала они всухую выиграли серию у, собственно, не явившегося «Оли» (из-за того, что команду Дэвида Блатта лишали очков, она должна была встречаться с «Панатинаикосом» уже в четвертьфинале), а затем поочерёдно выиграл серии 3-0 у «Перистери» и «Промитеаса».



Нужен ли кому-то такой чемпионат Греции, большой вопрос. Но, кажется, в Афинах не шутят, когда говорят, что не будут выступать друг с другом в одном чемпионате.



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