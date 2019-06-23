Красота дня. Женская сборная по баскетболу

Женская баскетбольная сборная долгое время была лучшей в мире и приучила всех к медалям. Но последний большой успех с ней случился аж в 2011 году, когда под руководством Бориса Соколовского главная команда страны добралась до золота Евробаскета в Польше.



В 2012 году Соколовского сняли за четвёртое место в олимпийском Лондоне. Тогда это казалось логичным, но с того времени женская команда не выиграла ничего, впервые пропустив Олимпиаду.



Длительная перестройка, хочется верить, завершилась. Сейчас у нас новый тренер, новая команда и новые звёзды.

Кириленко: хочется борьбы за медали, но задача-минимум — отобраться на ОИ Президент РФБ — о визите министра спорта на тренировку женской команды, ожиданиях от ЧЕ и роли Марии Вадеевой.

25 июня сборная отправляется в Сербию, где 27 числа стартует Чемпионат Европы.

Мария Вадеева (20 лет, 193 см)

Маше всего 20 лет, но она уже чуть ли не ветеран сборной. Настолько рано началась профессиональная карьера нашей главной звезды, выступающей в УГМК и «Лос-Анджелесе». Из-за сборной Вадеева «подвинула» сезон в женской НБА, проведя со «Спаркс» сборы и несколько официальных матчей.

Раиса Мусина (21 год, 192 см)

Лучшая подруга Вадеевой и ещё одна звезда сборной. Раиса вместе с Марией начинали карьеру в подмосковной «Спарте энд К», а сейчас приносят победы в Евролиге УГМК.

Анастасия Шилова (28 лет, 188 см)

Прошлый сезон в «Надежде» стал для форварда сборной успешным. Она помогла команде из Оренбурга победить в Кубке Европы и завоевать «бронзу» Премьер-лиги.

Жосселина Майга (23 года, 196 см)

Центровой «Надежды» всего 23 года, и именно их трио с Вадеевой и Мусиной должно наводить страх на каждого соперника нашей сборной.

Екатерина Федоренкова (25 лет, 178 см)

Екатерина получила вызов в национальную сборную после сезона в Оренбурге. До этого она «путешествовала» по российским командам и даже уезжала искать счастье в заграничные чемпионаты.

Елена Беглова (31 год, рост 175 см)

Основной разыгрывающий нашей команды и человек, который будет отвечать за организацию нашей атаки на Евробаскете. От игры Елены будет зависеть многое.

Анна Лешковцева (32 года, 181 см)

Попадание в итоговую заявку станет для Анны первым крупным турниром в составе национальной сборной, куда она пришла в статусе лучшего игрока мира в баскетболе 3х3. Большое игровое время в столичном МБА позволило форварду проявить себя в Премьер-лиге и обратить внимание тренерского штаба сборной.

Евгения Белякова (32 года, 184 см)

Пожалуй, одна из самых опытных и титулованных баскетболисток этой сборной. Евгения побеждала на Евробаскете, выигрывала женскую НБА, чемпионат России и Евролигу. Несмотря на то, что в сборной главные роли прямо сейчас играют другие баскетболистки, Белякова способна взять лидерство на свои плечи в отдельно взятом матче.

Ксения Левченко (23 года, 168 см)

Самая миниатюрная баскетболистка сборной. В заявке написано, что её рост 168 сантиметров, но, смотря на площадку, кажется, что эта цифра сильно завышена. Шутка. Главное, что реактивная защитница способна приносить пользу команде.



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