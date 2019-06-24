Переоценённый Дэвис добьёт остаток карьеры Леброна

Энтони Дэвис после своего громогласного демарша всё-таки оказался в «Лейкерс» и теперь сыграет в одной команде с, пожалуй, лучшим баскетболистом как минимум XXI века. Букмекеры уже записали калифорнийцев в главные фавориты сезона на фоне проблем «Голден Стэйт», ведь объединение двух титанов в глазах многих экспертов делает коллектив из «Лос-Анджелеса» действительно грозной силой.



Дэвис был выбран под первым номером драфта в 2012 году, и его талант оценивался настолько высоко, что Энтони получил приглашение в сборную США на Олимпиаду и вместе со звёздными партнёрами добыл золото лондонского турнира.

«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен Энтони Дэвис уже переехал в Лос-Анджелес. Процесс создания суперкоманды продолжается.

Начиная с 2014 года Монобровь постоянно выступает в Матчах звёзд, а в сезоне-2016/17 Дэвис даже получил приз MVP на этом мероприятии. Энтони уже трижды попадал в первую сборную НБА по итогам регулярных чемпионатов, его называют лучшим игроком поколения, ведь великану «Лейкерс» всего 26 лет и он только вступает в свой «прайм».

Когда дело доходит до обсуждения командных результатов, то большинство специалистов и болельщиков находит отличное оправдание для неудач Дэвиса: у него слишком слабые партнёры. В связи с этим интересно посмотреть на достижения различных коллективов за последние 11 сезонов.



«Орландо Мэджик» в сезоне-2008/09. В первом раунде «Мэджик» проходят «Сиксерс» со счётом 4-2, затем в семи матчах побеждают большое трио «Селтикс», в финале конференции останавливают Леброна, а в главной серии уступают «Лейкерс» Коби Брайанта. Партнёры Дуайта Ховарда по старту: Рафер Элстон, Кортни Ли, Хидо Туркоглу, Рашард Льюис.

«Финикс Санз» в сезоне-2009/10. В первом раунде «Санз» разбираются с «Трэйл Блэйзерс» 4-2, затем уничтожают «Спёрс» 4-0, а в финале конференции в шести матчах уступают всё тем же «Лейкерс» Коби Брайанта, которые идут ко втором подряд титулу. Партнёры Стива Нэша по основе: Джейсон Ричардсон, Грант Хилл, Робин Лопез, Амаре Стадемайр.



«Даллас Маверикс» в сезоне-2010/11. «Маверикс» в шести поединках проходят «Трэйл Блэйзерс», всухую разносят «Лейкерс», терпят лишь одно поражение в серии с «Тандер» и в главном противостоянии кладут на лопатки «Хит» с Леброном, Уэйдом и Бошем. Партнёры Дирка Новицки по старту: Джейсон Кидд, Джей Джей Бареа, Шон Мэрион и Тайсон Чендлер.

«Филадельфия Сиксерс» в сезоне-2011/12. «Сиксерс» в первом раунде пользуются подарком судьбы и проходят ослабленных «Буллз», а во втором попадают на «Селтикс», у которых Пирс, Аллен и Гарнетт отправляются в последних большой поход вместе с набравшим мощь Рондо. «Филадельфия» дотягивает до седьмого матча, но уступает. С первых минут той команды выходили: Джру Холидей, Эван Тёрнер, Андре Игуодала, Элтон Брэнд и Спенсер Хоус.



«Мемфис Гриззлиз» в сезоне-2012/13. В первом раунде «Гриззлиз» со счётом 4-2 переигрывают уже начавших мечтать о титуле «Клипперс», далее поверженными в пяти матчах оказываются «Тандер», но в финале конференции «Спёрс» не оставляют дерзкой банде из Теннесси никаких шансов. Старт «Мемфиса»: Майк Конли, Тони Аллен, Тэйшон Принс, Зак Рэндольф, Марк Газоль.

«Индиана Пэйсерс» в сезоне-2013/14. «Пэйсерс» в семи матчах убирают с пути «Хоукс», 4-2 расправляются с «Уизардс», после чего пасуют перед уже легендарным большим трио «Хит». Основа той «Индианы»: Джордж Хилл, Лэнс Стивенсон, Пол Джордж, Дэвид Уэст, Рой Хибберт.



«Атланта Хоукс» в сезоне-2014/15. «Хоукс», ставшие главной сенсацией регулярки, по 4-2 проходят «Нетс» и «Уизардс», но путь к большому финалу на Востоке лежал через Леброна, и детище Майка Буденхольцера оказалось раздавлено. Старт «Атланты» выглядел следующим образом: Джефф Тиг, Кент Бэйзмор, Демарре Кэрролл, Пол Миллсэп и Эл Хорфорд.

«Торонто Рэпторс» в сезоне-2015/16. «Рэпторс» в семи матчах прошли «Пэйсерс» и «Хит», однако Леброн всё ещё царствовал на Востоке и загородил путь в финал. Лучшей пятёркой «Торонто» тогда были: Кайл Лоури, Демар Дерозан, Демарре Кэрролл, Патрик Паттерсон и Бисмарк Бийомбо.



«Бостон Селтикс» в сезоне-2016/17. «Селтикс» не без проблем прошли «Буллз» со счётом 4-2, в седьмом матче дожали «Уизардс», а затем традиционно для любого претендента от Востока получили Леброна и завершил свой поход. Лучшей пятёркой «Бостона» в том плей-офф можно назвать следующий состав: Айзея Томас, Эйвери Брэдли, Джей Краудер, Келли Олиник и Эл Хорфорд.

«Кливленд Кавальерс» в сезоне-2017/18. Без Ирвинга и с деградирующими партнёрами Леброн с Лавом в семи матчах проходят «Пэйсерс», затем Король устраивает «Лебронто», в финале конференции против «Селтикс» остаётся без своего единственного толкового оруженосца, но всё же выходит в главную серию, чтобы получить свип. Партнёры Джеймса по старту в решающей битве с «Бостоном»: Джордж Хилл, Джей Ар Смит, Джефф Грин, Тристан Томпсон.



«Портленд Трэйл Блэйзерс» в сезоне-2018/19. «Трэйл Блэйзерс» удивительно легко проходят «Тандер», со счётом 4-3 переигрывают «Наггетс», однако потом вчистую уступают «Уорриорз». Напарниками Лилларда по старту в седьмом матче с «Денвером» были Си Джей Макколлум, Аль-Фарук Амину, Морис Харклесс и Энес Кантер.

У Дэвиса потрясающая статистика и даже к продвинутым показателям практически не придраться: только за семь сезонов в НБА Энтони лишь дважды выводил свою команду в плей-офф. Лучшее достижение «Пеликанс» в регулярке при Моноброви — шестая строчка на Западе при 48 победах, а в плей-офф того же сезона-2017/18 «Новый Орлеан» прошёл во второй раунд.



Неужели старт Рондо — Холидей — Мур — Миротич (после травмы Казинса) — Дэвис настолько хуже всех описанных выше сочетаний? Если Энтони действительно лучший игрок поколения и входит в топ-5 НБА, то где результат? Леброн до недавнего времени выводил в финал кого угодно, Ховард в сезоне-2009/10 добрался до главной серии года с ничем не выдающимся составом, да тот же Лиллард, появившийся в лиге с Монобровью в одно время, уже шесть сезонов подряд доходит с посредственным «Портлендом» до кубковых баталий.

Помните ли вы в истории НБА ещё одну такую звезду, которая, по мнению многих экспертов, входит в топ-5 игроков лиги, но выводит свою команду в плей-офф лишь дважды за семь лет? В ближайшем сезоне мнение о Моноброви резко изменится, ведь свалить всё на слабых партнёров в одном коллективе с Леброном уже не получится.



Джеймс в силу возраста не сможет носиться в максимальном режиме в изнурительном марафоне, состав «Лейкерс» даже после новых подписаний будет выглядеть далеко не лучшим образом с точки зрения глубины, поэтому главной лошадью, которая повезёт калифорнийцев в плей-офф, должен стать Дэвис. Вот только есть одна проблема.



Энтони лишь в двух регулярных чемпионатах провёл 70+ поединков. Монобровь за семь лет пропустил уже 108 матчей из-за различных повреждений (то есть, в сумме более сезона), а в новой регулярке никаких послаблений в плане нагрузки Дэвиса не ожидает.

Переезд в самую популярную франшизу, да ещё и к Леброну после луизианской деревни может оказаться настоящим шоком для Энтони. Дэвис обязательно попадёт под колоссальное давление прессы и публики, есть шанс не справиться психологически.



Серьёзных ресурсов для усиления у «Лейкерс» нет, стареющий Джеймс в команде ещё на три сезона, будущее калифорнейцев в виде пиков в руках у «Пеликанс», а контракт Дэвиса действует лишь один год. Если что-то пойдёт не так (а в клубе Джинни Басс к этому уже все привыкли), то Энтони может выйти на рынок свободных агентов и похоронить остаток карьеры Леброна.



Тот, кто однажды уже сбежал из франшизы, вполне способен на повторение подобного поступка.