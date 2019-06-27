Одни сплошные сложности. Что ждёт Россию на чемпионате Европы

Женская сборная России по баскетболу в последние годы не слишком радовала своих поклонников. На чемпионат мира — 2018 наша команда не попала, а на Евробаскете-2017 вылетела на стадии 1/8 финала. На предстоящем турнире команда Олафа Ланге оказалась в «группе смерти» вместе с Бельгией, Сербией и Беларусью.



Сербия — победительница женского Евробаскета-2015 и одна из хозяек турнира. Матчи группы D пройдут в городе Зренянин, который является пятым по величине в балканской стране. Арена «Кристал Холл» по некоторым сведениям способна вместить от 2800 до 3500 зрителей. Горячая поддержка сербским девушкам обеспечена.

Бельгия на Евробаскете-2017 завоевала бронзовые медали, уступив лишь будущим чемпионкам из Испании на стадии полуфинала. «Кошки» (такое название у женской сборной Бельгии на официальном сайте национальной федерации) вышли и в полуфинал чемпионата мира — 2018, где также проиграли будущим обладательницам трофея из США. В битве за третье место команда Филипа Местдага в упорной борьбе не сумела взять реванш и той же Испании.



Беларусь по предварительным раскладам является слабейшим коллектив в группе D, но эту команду также не стоит недооценивать. У Натальи Трофимовой сплочённая дружина и великолепная возможность преподнести сенсацию. Пока три фаворита квартета будут разбираться между собой и держать в уме победу над Беларусью номинальный аутсайдер способен выдать как минимум один яркий матч, а этого может оказаться вполне достаточно для выхода в следующий раунд.



По регламенту турнира команда, занимающая первое место в группе, напрямую отправляется в четвертьфинал, а второе и третье место квартета D в 1/8 финала сразятся с соперницами, занявшими соответственно противоположные позиции в группе C, в которой находятся Венгрия, Турция, Италия и Словения.



По мнению букмекеров, группу D выиграет Бельгия, Россия займёт вторую строчку, а дальше расположатся команды Сербии и Беларуси, однако в женском баскетболе количество неожиданных результатов порой поражает воображение.



В рамках подготовки к предстоящему Евробаскету Россия обыграла Латвию, Швецию, Испанию, Италию, Сербию и Турцию, уступив лишь Франции в овертайме. Главный тренер нашей команды 24 июня определился с составом сборной, в который вошли: защитники Елена Беглова (клуб в сезоне-2018/19 — УГМК, Екатеринбург, 31 год, 175 см), Евгения Белякова (УГМК, 32 года, 184 см), Ксения Левченко («Енисей», Красноярск, 23 года, 167 см), Анна Лешковцева (МБА, Москва, 32 года, 181 см), Екатерина Федоренкова («Надежда», Оренбург, 25 лет, 178 см), форварды Юлия Гладкова («Бембибре», Испания, 25 лет, 185 см), Анастасия Логунова (МБА, 28 лет, 190 см), Раиса Мусина (УГМК, 21 год, 192 см), Анастасия Шилова («Надежда», 28 лет, 186 см), центровые Мария Вадеева (УГМК, 20 лет, 193 см), Наталья Виеру (УГМК, 29 лет, 200 см), Жосселина Майга («Надежда», 23 года, 193 см).



Для четырёх баскетболисток предстоящий Евробаскет станет первым серьёзным турнире в составе сборной России, однако на клубном уровне наши девушки уже многое повидали и обладают необходимыми качествами и психологической устойчивостью для столь ответственного соревнования.



Дополнительной сложность для команды Олафа Ланге станет календарь. Сегодня, 27 июня, России играть с главным фаворитом группы Бельгией, а уже завтра — с хозяйками турнира из Сербии. С другой стороны, тяжёлый старт способен помочь команде сплотиться и лучше подготовиться к предстоящим битвам на кубковой стадии.