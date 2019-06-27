Россия на равных боролась с бельгийками, но сама отдала победу

На старте Евробаскета-2019 Россия столкнулась с мощнейшей командой Бельгии, которая на двух последних крупнейших форумах доходила до стадии полуфиналов. Ключевой дуэлью обещала стать битва центровых. Партнёрши по УГМК Вадеева и Мессеман являются лидерами своих команд и самыми результативными баскетболистками.



Олаф Ланге решил сразу же сделать акцент на габаритах и выпустил в основе трёх высокорослых баскетболисток. Вадеевой и Майге в битве за подборы вышла помогать Мусина. Благодаря активной защите под кольцом Россия получила две атаки в раннем нападении, а затем не позволили Бельгии даже сделать бросок за отведённые 24 секунды.

После нескольких невразумительных владений «кошки» разыграли классную комбинацию, а наши девушки допустили две подряд обидные потери. Вадеева, как лидер, взяла инициативу в свои руки и затоптала соперницу в краске. Однако, порой защита России из блестящей превращалась в простую для бельгиек.



Арбитры были на столько заворожены происходящим, что практически не использовали свисток по назначению. Первый фол в матче состоялся за 2:46 до конца первой четверти при счёте 12-11 в пользу России.



Череда сумбурных владений прервалась открытой трёшкой бельгиек, и лишь везение спасло Россию от ещё одной бомбы. Федоренкова ответила попаданием со средней, а затем Логунова выдала потрясающий проход под кольцо и вынудила оппонентку нарушить правила. Анастасия смазала обе попытки с линии, но это было даже к лучшему. После подбора в нападении первый для России дальний бросок с периметра реализовала всё та же Екатерина Федоренкова.

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Под занавес стартовой 10-минутки нападение Олафа Ланге заработало с высокой эффективностью, и первая четверть осталась за Россией 19:16. Наши девушки доминировали на подборах и взяли четыре отскока в нападении, когда Бельгия ни разу не смогла выиграть борьбу в чужой «краске».



После паузы Россия получила быстрый фол, но не стала нервничать. Вадеева выдала серию шикарных показов и набрала очередные два очка. Затем Мария подняла соперницу в воздух, вышла на линию штрафных, но, как и Логунова, отправила в молоко обе попытки.



Спустя две минуты после старта второй четверти Бельгии смогла довести атаку до ума и уже в третий раз поразила наше кольцо с дальней дистанции, после чего у россиянок выдался крайне неприятный отрезок. Подопечные Олафа Ланге приняли несколько подряд опрометчивых решений и позволили «кошкам» сравнять счёт в матче. 21:21 и нашему наставнику пришлось брать тайм-аут.



Перерыв не принёс России мгновенный результат. Первое владение после паузы завершилось потерей, а бельгийки воспользовались шансом и вышли вперёд. 18 из 23 очков «кошек» набрала связка Мессеман — Ким Местдаг. Вадееву это только раззадорило. Мария через трёх соперница забила с фолом и наконец-то реализовала штрафной.



Слишком очевидное желание россиянок сыграть через лидера стали замечать и соперницы. Очередную передачу на Вадееву перехватили бельгийки и убежали в раннее нападение. Удивительно, но даже Левченко реализовала лишь один из двух штрафных. К середине второй четверти наши девушки выдали два из семи с линии.

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«Кошки» постепенно нащупали нужный ритм в нападении и стали доводить атаки до ума. Бельгия не всегда попадала, но создавала качественные шансы, да и порой заставляла Россию нарушать правила. Из-за перебора фолов уже у соперниц на линию штрафных вышла Виеру, и Наталья стала первой из наших девушек, реализовавших обе попытки.

Проблема была в том, что Эмма Мессеман поймала нереальный кураж. Лидер Бельгии реализовала пять из семи с ближней и средней дистанции, обе попытки из-за дуги, да и с линии штрафных била без промахов. При счёте 34:27 в пользу номинальных гостей Олафу Ланге пришлось брать второй тайм-аут.



Федоренкова взяла ответственность на себя, заработала бонусные попытки, но проблема России с реализации штрафных продолжилась. Спасла ситуацию Виеру, добывшая подбор в нападении, однако и Наталья отправила в цель лишь один из двух. Белякова в одном из эпизодов получила огромное пространство на периметре и зарядила шикарную «бомбу», 36:32 в пользу Бельгии, и Филип Местдаг решил вмещаться своим тайм-аутом.



«Кошки» за оставшееся время не придумали в нападении ничего интересного, кроме явной провокации со стороны Ким Местдаг. Логуновой выписали неспортивный фол, Мессеман, естественно, отправила в цель обе попытки, а под занавес второй четверти Деларе набрала лёгкие два очка.



При 36:32 в пользу Бельгии у России было владение за 20 секунд до конца, а в итоге первая половина завершилась со счётом 40:32. Наши девушки в сумме выдали шесть из 13 штрафных, не смогли сдержать Мессеман, которая отгрузила «двадцатку», но разница в восемь очков позволяла рассчитывать на упорную борьбу после большого перерыва.

Вторая половина началась для России с досадной потери, но бельгийки смазали простейший бросок из-под кольца и подарили нашей команде возможность сократить разницу в счёте. Вадеева получила мяч в посте и мастерски разобралась, после чего случился чудовищны провал россиянок в обороне. Аллеман в гордом одиночестве стояла на дуге и спокойно послала мяч в корзину. Разъярённый Олаф Ланге взял тайм-аут спустя 55 секунд после старта третьей четверти и выдал порцию грозных высказываний своим подопечным.



Вадеева продолжила бенефис, набрала четыре очка подряд, выдала потрясающую защиту и позволила России приблизиться в счёте. Порыв Марии поддержала вся команда. Бельгия, увидев невероятную самоотдачу соперниц в обороне, допустила даже глупейшую пробежку, но наши ответили своей любезностью. Даже у Мессеман задрожали руки — Эмма смазала три подряд попытки с ближней дистанции.



К сожалению, проблемами бельгиек в нападении коллектив Олафа Ланге не смог воспользоваться в полной мере. Сборная России выдала серию атак не самого лучшего качества, и разница в счёте держалась на отметке четырёх-шести очков.



В третьей 10-минутке у России стали часто возникать проблемы на щитах. Если на старте поединка наши девушки доминировали при борьбе за отскоки, то за 3:45 до завершения четверти уже уступали в данном компоненте 23:29.



Вадеева не могла тащить нашу команду вечно и на фоне усталости иногда не забивала свои мячи. Блеклая игра россиянок в нападении совпадал с чередой промахов у бельгиек. После серии неудачных владений с обеих сторон 38-летняя Энн Воутерс на опыте разобралась под кольцом и попала с фолом. Важнейший бросок в концовке третьей четверти реализовала Ксения Левченко и после качественной защиты Россия ушла на паузу при счёте 47:53.



За три 10-минутки команде Олафа Ланге не удалось ни разу забить в быстрых прорывах, а Бельгия набрала 13 очков в раннем нападении.

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Заключительная четверть стартовала для России так же неудачно, как и третья. Карпро легко прошла под наше кольцо и сделала «+8» для Бельгии. Левченко в ответной атаке набрала два очка, а «кошкам» стало слишком жарко на паркете, Ванло выдала сквозняк. Логунова классно прошла внутрь, заработала штрафные, но неудачи наших девушек при бросках с линии продолжились, Анастасия реализовала один из двух.

Запасные Бельгии продолжили запарывать свои владения, пришлось снова включаться Мессеман. Эмма в тяжелейшем проходе сделала 2+1 и вернула разницу в восемь очков. На счету лидера «кошек» значилось уже 25 баллов из 58 командных.



Федоренкова забросила классный мяч со средней, а затем Екатерина сама же грамотно подставилась под соперницу. Вадеева создала открытую попытку для Майги, но Жосселина смазала свой бросок, а ещё через владение не забила в проходе. Бельгия продолжила прощать Россию, за четыре минуты до конца заключительной 10-минутке на табло горело 52:58 в пользу «кошек».



К сожалению, Майга продолжила свои неудачные попытки. Россия наконец-то довела мяч до Вадеева, но бельгийки будто бы ждали именно этого, Марии выписали блокшот, а затем истекли 24 секунды на атаку. «Кошки» разыграли классную двоечку и за 2:12 до завершения заключительной четверти Деларе сделала «+9» для наших соперниц.

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В оставшееся время россиянки торопились и безуспешно пытались спасти матч. Главный тренер нашей команды отрабатывал различные варианты на будущее, поэтому итоговый счёт 67:54 не является отражением силы команд.



Нападение Олафа Ланге развалилось, и даже индивидуального мастерства Вадеевой стало недостаточно. Россия уступила по подборам, совершила больше потерь и смазала не позволительно много штрафных, однако при всех проблемах наши девушки почти весь матч сражались на равных с одной из сильнейших сборных Европы и мира. Всё же победить, набирая семь очков в решающей четверти, невероятно трудно.

Если Олаф Ланге сумеет в короткие сроки исправить шероховатости в игре нашей сборной, то с Сербией россиянки смогут показать куда более приемлемый результат. Вадеева выдала 20+11, но Мессеман ответила своими 29+9 при фантастической реализации. Уже завтра наши девушки имеют отличный шанс реабилитироваться, но легко с хозяйками турнира не будет.



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