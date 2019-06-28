Россия и Сербия действительно братья. По разрухе

Женский Евробаскет-2019, проходящий в Латвии и Сербии постепенно набирает обороты, но по первому дню турнира создалось отчётливое впечатление, что местным жителям и самим организаторам соревнование столь высокого уровня не слишком-то и нужно.

На центральной площади города Зренянина установлена фан-зона, на которой в лучшем случае развлекаются несколько детей. Школьники-волонтёры прячутся в теньке за памятником, так как покупать атрибутику сборной Сербии всё равно никто не собирается — не позволяет уровень жизни.

Местные жители со славянским гостеприимством позволили остановиться в своём домике и щедро предложили позавтракать лучшими из имеющихся продуктов. Работы здесь практически нет. Многие отправляются на заработки в соседний Нови-Сад (второй по величине город Сербии), для чего приходится вставать в четыре часа утра, чтобы не опоздать на автобус.



Белград здесь недолюбливают и поговаривают, что столица стала слишком шумным и перенаселённым мегаполисом.

С общественным транспортом внутри самого города ситуация также не самая приятная. На некоторых улицах всё-таки ходят автобусы, но местные говорят, что по расписанию интервал движения составляет примерно 60-70 минут. Хотя мне так и не довелось увидеть хотя бы несколько людей, стоящих около остановки.



Как следствие, огромное количество жителей Зрянина всех возрастов пользуется велосипедам. Некоторых на работу уже не возьмут, поэтому остаётся лишь заниматься производством ракии.

Многофункциональный спортивный зал «Кристал Холл» открыт с 2009 года, когда здесь проходила летняя Универсиада, и, возможно, является самым новым сооружением во всём городе. Логично предположить, что строилось всё на скорую руку. Например, все четыре раздевалки расположены с одной стороны и больше похожи на длинные скамейки, в конце которых отведено место главному тренеру. Давать напутствующие слова перед матчем в узком помещении не слишком комфортно. Для представителей СМИ в день предусмотрено строго три бутылки воды, получить которые нужно обязательно по талонам.



Рядом с «Кристал Холлом» есть ресторан, в котором самый дорогой суп стоит порядка 150 рублей. При заказе, помимо тарелки с приборами, приносят огромную миску и половник, одна порция — пол-литра.



В нескольких метрах от заведения находится местный футбольный стадион, похожий на некоторые арены в провинциальной России.

Баскетбол в Сербии считается вторым по популярности видом спорта после футбола, но даже в неизбалованном большими событиями Зренянине на арене вместимостью 3500 зрителей было много свободных мест на матче хозяек турнира с командой Беларуси. Интересно, какую атмосферу организаторы ожидают увидеть на главном стадионе в Белграде, способном принять больше 19 тыс. человек?



Сербы очень любят баскетбол, играют на площадках любого качества и покрытия, бросают в корзину даже футбольные или волейбольные мячи.

Но платить порядка 750 рублей за не самые комфортные места на матчи своей сборной может позволить себе далеко не каждый. На эти деньги пенсионер здесь в достатке проживёт целую неделю, а игру посмотрит на стареньком телевизоре.



Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале «Перехват».