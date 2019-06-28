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Обзор матча женского Евробаскета-2019 Бельгия – Беларусь — 61:69

Евробаскет-2019, Бельгия – Беларусь — 61:69
Владимир Прокофьев
Россия так измотала Бельгию, что у той не хватило сил на Беларусь
Уставшие бельгийки сдулись во второй половине, Беларусь оказалась лучше готова физически.
Баскетбол / Сборные 0

Бельгия в первом туре в напряжённой борьбе одолела Россию, но это победа стоила подопечными Филипа Местдага огромных усилий. Сразу четыре баскетболистки в составе «кошек» отбегали не менее 31 минуты, а на Эмму Мессеман выпала ещё и колоссальная нагрузка в нападении.

В поединке с Беларусью бельгийки стартовали не слишком удачно, однако затем легко поймали свой ритм. При счёте 21:26 в пользу команды Натальи Трофимовой «кошкам» удался рывок 15:2, и казалось, что один из лучших коллективов Европы своё уже не упустит. Белоруссия не развалилась и под занавес половины сумасшедшую трёшку с сиреной положила Александрия Бентли.

В третьей четверти для Бельгии уже начали появляться тревожные звоночки. Беларусь заметно лучше выглядела в командных передвижениях и старалась действовать активно на обеих половинах. «Скамейка» Натальи Трофимовой в чистую переигрывали визави, из-за чего перед заключительной 10-минуткой «кошки» были уже в роли догоняющих, а дальше возможная сенсация стала уже реальностью.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» ФИБА

К старту последней четверти Мессеман, Местдаг и Аллеман отбегали уже 25, 23 и 24 минут соответственно. Бельгия попросту встала, а запасные команды выглядели бледной тенью на фоне шустрых и организованных девушек из Беларуси. За 2:47 до финальной сирены номинальные хозяйки поединка набрали лишь четыре очка на указанном отрезке.

Беларусь почувствовала вдохновение и давила на все больные точки соперниц. Шикарная реализация дальних попыток вместе с великолепной защитой позволили команде Наталье Трофимой добыть сенсационную победу с серьёзным гандикапом. Бельгия, которая на Евробаскете-2017 и ЧМ-2018 доходила до полуфиналов, оказалась не в состоянии держать удар после изнурительного матча с Россией.

ЧЕ-2019 (ж). Группа D. 2-й тур
28 июня 2019, пятница. 18:45 МСК
Бельгия
61 : 69
(19:21, 18:14, 15:18, 9:16)
Беларусь
Бельгия: Мессеман - 23, Аллеман - 6, Деларе - 4, Местдаг - 3, Карпро - 2, Ваутерс - 2, Линскенс - 2, Ванло - 2, Гелдоф, Науэларс, Раман
Беларусь: Бентли - 19, Веремеенко - 15, Снытина - 9, Гаспер - 7, Попова - 6, Тарасова - 5, Рытикова - 4, Лихтарович - 2, Зюзькова - 2, Масько, Брич, Инкина

Воутерс со злости получила неспортивный фол, великая Мессеман не всегда попадала с линии штрафных, а Беларусь использовала все козыри и старалась взвинчивать темп при первой же возможности. Тренерский штаб во главе с Натальей Тимофеевой куда лучше визави подготовил свою команду к физическим нагрузкам, что привело к заслуженной победе, вторая половина осталась за гостями со счётом 34:24.

Главными героинями в составе Беларуси стали Александрия Бентли и Анастасия Веремеенко, набравшие 19 и 15 очков соответственно.

Ситуация в Группе D запутывается с новой силой. Теперь всё внимание на матч Сербия — Россия.

В третьем туре Бельгия встретится с хозяйками турнира из Сербии, а Беларусь ожидает соперничество со сборной России.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: bbf.by

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