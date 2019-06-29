Пять фолов Вадеевой и меньше 30% реализации поставили Россию на край пропасти

Перед вторым матчем в группе у сборной России было немного времени на восстановление, но у соперниц и того меньше. Поединок Сербия — Беларусь начался почти на три часа позже после старта битвы между нашими девушками и бельгийками.

Олафу Ланге предстояло провести работу над ошибками по следующим показателям:



— Россиянки реализовали лишь 7 из 15 с линии штрафных;



— По очкам в быстрых прорывах наши девушки уступили 0:15;



— Из-за дуги подопечные Ланге выдали 3 из 17.



У сербок в первом поединке были свои проблемы. Хозяйки турнира также грешили при исполнении бросков с линии (11 из 21) и позволили Беларуси взять 19 отскоков в нападении.

Россия проиграла Бельгии. Это конец? Наша команда начала Евробаскет-2019 с поражения. Но паниковать пока рано.

Олафе Ланге сделал две перестановки в стартовой пятёрке по сравнению с матчем с Бельгией. Вместо Беляковой и Майги в основе вышли Федоренкова и Шилова. Дебют нашим удался, сербки больше двух минут не могли ничего попасть, а у России с дальней дистанции отличилась Шилова.



Очень рано два персональных замечания получила Вадеева, Ланге пришлось менять лидера нашей сборной, а Сербия, почувствовав дополнительный шанс, стала оказывать давление на арбитров. Ана Дабович решив, что ей можно всё, отмахнулась в проходе от Шиловой. Анастасия сделала то, что не удавалось вчера ни одной из баскетболисток сборной России — реализовала два из двух с линии.



В середине первой четверти крайне неприятно на паркет упала Майга и схватилась за голову. Жосселина сумела продолжить игру, но потом попросила замену. Вернувшаяся на паркет Вадеева старалась действовать аккуратно, сербки лезли под кольцо, россиянки выходили на подстраховку, и всё это привело к огромному количеству штрафных у наших соперниц.



Хозяйки турнира десять раз вставали на линию в первой четверти и били без промаха. Шесть потерь России и периодически пассивная защита из-за проблем с фолами привели к отставанию 16:23.

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Коллектив Олафа Ланге стартовал во второй четверти неудачно. Сербия быстро набрала быстрые пять очков, и тренеру пришлось брать тайм-аут. Хозяйки турнира акцентировано пытались поймать Вадееву на третий фол, но Мария держалась, а вот у местных девушек периодически возникали проблемы с дисциплиной.



На определённом отрезке у сербок полетело вообще всё, однако россиянки не дрогнули. Наши девушки не использовали несколько перспективных возможностей в раннем нападении, но постепенно включились в защите и сделали несколько важнейших попаданий. При 35:30 в пользу хозяек Марина Малькович вмешалась своей паузой.

За 3:10 до конца первой половины Вадеева получила третий фол, подменять лидера вышла Майга. Левченко создавала партнёршам и себе отличные броски, вот только с точностью возникли серьёзные проблемы. Расстройство из-за промахов привело к нескольким ошибочным решениям.



Россия получила 32:41 к большому перерыву и отправила в цель лишь восемь из 14 с линии штрафных (у сербок 12 из 12). Анастасия Шилова за пару четвертей настреляла 11 баллов, но никто из остальных баскетболисток сборной не набрал хотя бы пять очков. Не менее тревожным знаком стали всего только четыре результативных передачи в исполнении подопечных Олафа Ланге. Агрессивная защита Марины Милькович приносила свои плоды.

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В основе на вторую половину вместо Федоренковой вышла Левченко. Ксения продолжила раздавать классные передачи и самостоятельно выходить на открытые позиций, но даже формально простые броски в этот вечер у россиянок вызывали сложности. Когда сербки переставали хлопать и свистеть, то активно включались наши болельщики.



У сборной России порой явно ощущалось отсутствие уверенности в броске. Наши девушки старались доводить дело до верного, чем пользовались сербки, смещая акцент обороны в краску. После досадного промаха в нападении Вадеева расстроилась и получила уже четвёртый фол за 6:43 до конца третьей 10-минутки.

Третье персональное замечание получила и Мусина, Ланге остался без двух важнейших исполнителей на ключевом отрезке матча. Очень вовремя из-за дуги попала Елена Беглова, а затем и Майга отправила в цель два из двух с линии, сократив отставание до «-4». Сербки задрожали, но после двух подборов на чужом щите наши девушки не смогли добавить мяч в корзину.



Федоренко, Левченко и Беглова продолжили качественно двигать мячи, и усилия наших девушек не оказались напрасными. Рывок 9:1, сумасшедший блокшот от Виеру, и Россия впереди 51:49.



Всё, что делали сербки под занавес третьей четверти — это попытки апеллировать к арбитрам при любом касании. Хозяйки турнира потеряли уверенность в своих силах и стали мазать даже штрафные.

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Перед стартом заключительной 10-минутки на табло горело 53:53. России удалось без двух лидеров выдать рывок и проявить бойцовский характер. Подопечные Ланге осознали, что Вадеева сидит с четыре фолами, и распределили ответственность между собой.



Марина Милькович блестяще воспользовалась паузой. Сербия вышла с фантастическим настроем, выдала спурт 4:0 и заставила Ланге брать тайм-аут. Под прессингом хозяек и трибун Россия допустила две подряд потери, а затем и пару раз смазала из-за дуги.



Рывок 9:0 в исполнении Сербии вынудил Ланге бросать в бой Вадееву. Мария набрала очки с линии штрафных и в проходе, но не могла активно защищаться из-за четырёх фолов. Сербки продолжали агрессивные действия в обороне, периодически применяли двойную опеку и рано исчерпали лимит командных замечаний.

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После проигранного подбора в защите Вадеева не сдержалась и получила пятый фол. За 5:53 до конца заключительной четверти Россия осталась без лидера. Беглова снова почувствовала необходимость в своём дальнем броске и, попав, с периметра сократила разницу до «-2». Шилова в борьбе за подбор неудачно подставила руку, ещё одна потеря сборной в важном поединке.



За 1:29 до финальной сирены Россия уступала пять очков, на линию штрафных вышла Майга и реализовала один бросок. Затем Ана Дабович выдала гениальное попадание с периметра, и при 70:63 Ланге взял тайм-аут, который скорее напоминал признание поражения. Атака после паузы нашей сборной не удалась, а Сербия уже своё не упустила.

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Россия подтянула реализацию штрафных, однако с игры наши девушки выдали меньше 30% попаданий. С такой точностью рассчитывать на победу не приходится.

Хозяйки турнира возглавили Группу D, а Россия, потерпев два поражения в двух матчах, обязана побеждать Беларусь в третьем туре с гигантской разницей в счёте или надеяться на успех Бельгии.



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