Другой Зренянин. Тут играет сборная России, и тут круто

Вчера мой коллега Владимир Прокофьев раскритиковал город Зренянин, в котором женская сборная России играет матчи группового этапа чемпионата Европы — 2019. Он прав, в общем-то, насчёт всего — здесь правда негде работать, условия для жизни сомнительные, а зрители почему-то не забили маленькую арену даже во время матча их же собственной сборной.

Но я попробую пройтись по другому Зренянину. Или, по крайней мере, увидеть в нём что-то ещё.

Россия и Сербия действительно братья. По разрухе Безработица, стадион без ворот и вода по талонам — идеальное место для Евробаскета-2019.

Например, к организации турнира вопросов минимум. Журналистов встретили в аэропорту и с комфортом доставили к месту, где они расположились. Фан-зона чемпионата оказалась в пешей доступности, и, хотя на ней действительно почти никогда никто не играет, это тоже объяснимо. В Старом Свете сейчас погодная аномалия — температура поднялась на 10-15 градусов выше средних показателей. Из-за мощного антициклона в Центральной Европе на континент засасывает поток раскалённого воздуха из Сахары, и поверьте, от погоды прячутся практически все. Играть на раскалённой площадке — то ещё удовольствие.



Во всём остальном — это самый обычный провинциальный сербский город. Не чистый, но и не самый грязный; не богатый, но есть и беднее; достаточно красивый и уютный, особенно в центре.

Безотносительно того, как живут тут местные, но цены приятно радуют даже российских болельщиков. На 500 рублей здесь можно хорошо пообедать вдвоём в какой-нибудь из кафешек на главной улице города. Арена тут же, в 10 минутах ходьбы от центра.



Да и к туристам, которые здесь в новинку, относятся с большим почтением. Когда мы зашли в местный сувенирный магазин, нам подарили набор открыток, которые много могут рассказать об истории Зренянина. При этом мы никому не сказали, что мы российские журналисты — обычно, когда сербы узнают, что ты из России, они несказанно радуются и норовят что-нибудь подарить.

Да и потом, этот город, как и любой город Сербии, живёт баскетболом. На каждом шагу здесь можно встретить баскетбольные площадки, которые жизнь в разной степени потрепала. Но, когда наступает вечер, на большинстве из них играют дети. Здесь разве что не рождаются с баскетбольным мячом в руках. Хотя Деян Бодирога, который здесь родился и вырос, может поспорить.

Красота дня. Женская сборная по баскетболу Лучшие баскетболистки России отправляются на Евробаскет. Узнаём их в лицо.

В общем и целом, претензий к Зренянину нет. Да, возможно, это самый наименее развитый город их тех, что принимают матчи чемпионата Европы (два других — Рига и Ниш), но зато самый аутентичный.



На фан-зоне мы встретили паренька из России, на вид ему лет 10-11. Он сказал, что ему тут нравится, а это, в конце концов, самое главное.



Больше текстов о баскетболе можно почитать в телеграм-канале автора.