Определяющее межсезонье для «Нью-Йорка» стартовало!

Дюрант, Кайри, Кавай – кто из звёзд НБА пополнит ряды команды? Есть ли у «Никс» план «Б» на случай, если ни один из них не даст согласие?

Сезон-2018/19 остался позади. «Торонто» — чемпион. Яннис — МВП. А Лука Дончич, кстати, выиграл приз новичку года! Наступило межсезонье, а это пора громких новостей и слухов, подписаний свободных агентов и совершений обменов. Время генеральных менеджеров команд НБА.

Давайте начнём с «Никс» — команды, наиболее целенаправленно гнавшаяся за первым драфт-пиком этого года. Многие болельщики организации были огорчены тяжелой травмой Кевина Дюранта, особенно на фоне слухов о его переходе именно в «Никс». Да еще и «Нью Орлеан», победивший в лотерее драфта, забрал себе Зайона.

Казалось бы, что может быть еще хуже? Но нет худа без добра! И вот на этом добре остановимся подробнее.

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Что есть у команды уже сейчас?

Положительные новости для Стива Миллса и Скотта Перри, руководителей фронт-офиса команды, заключаются в том, что у «Никс» впервые за долгое время есть весьма впечатляющая база (активы), от которой можно дальше выстраивать довольно сильную команду.

По порядку: перспективная молодёжь в составе. Нокс показывает желание прогрессировать (особенно это видно по трёхочковым броскам — процент с колледжа сохранился даже при переходе на уровень НБА, 34,3 %). Появился Деннис Смит с линейкой 14,7; 2,8; 5,4 за два десятка игр с новыми партнёрами. Раскрылись Триир, Робинсон и Корнет (контракт закончился, но есть вероятность, что его переподпишут), хороший сезон провёл Дотсон. А есть же ещё и Франк Нтиликина — умный разыгрывающий, но со слабым броском.

Этим ребятам до 25 лет, и их контракты не превышают $4,9 млн. А теперь добавьте сюда новичка Бэррета, продолжительное время котировавшегося лучшим баскетболистом своего драфт-класса. Интересная банда получается!

Качественный тренер. Фицдейл зарекомендовал себя хорошим тактиком, умным специалистом в целом, но прежде всего, хочется отметить его мотивационные характеристики (привет, Ник Нёрс). Он прививает своим игрокам желание получать удовольствие от игры. А, как мы с вами знаем, правильно поставленная психология — это и есть фундамент будущих побед. Да и фронт-офис команды его ценит: после показателей 17-65 тренер сохраняет свою должность!

Идём дальше, пустая платёжная ведомость. При отчислении Томаса, Элленсона и Дженкинса расход на заработные платы может составить около $37 млн. Это значит, что есть место для подписания двух звёзд наивысшего качества уже этим летом (сразу двух! Для «Нью-Йорка»! Спасибо, Порзи!). Такого не было с 2016 года. Организация всегда славилась тем, что неоправданно переплачивала не самым сильным игрокам лиги и ролевикам, подписывая большие и долгосрочные контракты, тем самым лишая себя маневренности в платёжной ведомости на годы вперёд. При том, что на титул «Нью-Йорк» реально претендовал еще при Патрике Юинге более 20 лет назад. Есть шанс исправить отрицательную репутацию в этом году? Возможно. И многое будет зависеть от следующего пункта.

Насколько реален шанс заполучить Дюранта?

Очевидно, что Миллс и Перри делают ставку на подписание Кевина. Да, игрок пропустит следующий сезон, но, имея шанс подписать одного из лучших баскетболистов современности, нужно хвататься за эту возможность обеими руками! Представим вместе с вами, что «Никс» получают желаемого баскетболиста. Кто на очереди? Кавай? Сомневаюсь, он почувствовал, что такое быть первой скрипкой в организации, и ему понравилось. Вряд ли он захочет быть в тени Дюранта. Кайри, Кемба, Тобайас? Звёзды эшелоном ниже. Смогут ли они затащить команду в плей-офф самостоятельно в следующем сезоне или хватит ли у них терпения провести год без борьбы за титул?

Вероятно, травма Дюранта спутала карты не только «Нью-Йорку», но и самому Кевину. Так как первый год его вероятному новому коллективу придётся просто ждать. Следовательно, Дюранту необходимо довольно серьёзно подумать о своих перспективах в «Никс». А если баскетболисту симпатизирует город, то есть же еще

Как же быть со всеми этими свободными миллионами в платёжной ведомости?

И вот тут менеджерам «Нью-Йорка» есть где разгуляться. Но очень важно следовать заранее подготовленному плану «А». Если что-то пойдёт не так, тогда следует включить план «Б». Но, учитывая наличие такого огромного выбора путей развития организации, Миллсу и Перри следует держать в голове и запасной план «В». Какими могут быть ключевые позиции трёх разных стратегий клуба?

Первый план — подписание Дюранта и второй звезды к нему в пару (Кайри, Кемба). И, согласно слухов, Кевин встретится с представителями «Клипперс», «Нетс», «Уорриорс» и «Никс». Решение баскетболиста покажет, насколько «Нью-Йорк» стал сильнее, как организация и можно ли этой организации доверить пик своей карьеры.

Запасной план может базироваться на подписании звёздных баскетболистов второй величины. Казинс (тем более, что позиция центрового видится сейчас самой слабой в команде) и Харрис (качественный «большой», да ещё и с города Нью-Йорка) могут фигурировать первыми в этом списке. Оба способны забрать много денег, оба согласятся лишь на долгосрочные контракты. И оба не приведут «Никс» к титулу. Это развитие событий имеет самое сомнительное будущее (организация будет надолго лишена манёвренности в своей платёжной ведомости). Но появятся большие шансы наконец-то порадовать своих фанов и выйти в плей-офф. Что дальше? Развитие молодёжи и мечты однажды получить своего Кавая Ленарда хотя бы на один сезон.

А что, если и не самые яркие звёзды не захотят играть за «никербокеров»? У команды уже есть костяк из семи молодых баскетболистов. Вероятно, их развитие и приход топового новичка с драфта следующего года напрямую повлияет на подписание качественных баскетболистов уже на сезон-2020/21. Как быть в этом случае?

Стать условной «Атлантой» на ещё один сезон: подписывать ролевиков максимум на один год, принимать на себя большие истекающие контракты с доплатой в виде пиков на драфте. Одним словом, собирать активы и показывать желание бороться за плей-офф.

Следующий драфт обещает быть довольно слабым, и поэтому сливать сезон, с учётом новой системы лотереи, будет не выгодно. При этом шансы взять талантливого новичка всегда есть. План «В» для «Нью-Йорка», скорее всего, и будет заключаться в плавном росте как внутренней культуры организации, так и внешнем прогрессе, связанном с развитием молодых баскетболистов и доверием тренеру Дэвиду Фицдейлу. Тем более, что Джеймс Долан обещает не лезть в дела команды и высказывает доверие нынешнему менеджменту своего фронт-офиса.

Что мы получаем на выходе?

«Нью-Йорк» сейчас находится на распутье. И для Стива Миллса, и для Скотта Перри это межсезонье должно стать экзаменом на состоятельность. Как они видят дальнейшее развитие организации? Рисковать с подписанием звёзд, забивать платёжку громоздкими контрактами с не самыми лучшими исполнителями или продолжать ждать и рассчитывать на внутренний резерв и, параллельно с этим, расти как организация?

В каждом из развитий событий есть свои «за» и «против». Но одно известно точно, время сейчас на стороне команды из Нью-Йорка. Есть два межсезонья (нынешнее и следующее) перед тем, как Деннису Смиту — если он останется в коллективе — нужно будет переходить на взрослый контракт и, так или иначе, забивать платёжную ведомость команды. А значит, даже если сейчас сильные баскетболисты пройдут мимо «Никс», огорчаться уж точно не стоит. И особенно не стоит пороть горячку и бросаться «максималками» во всё, что плохо лежит.

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«Нью-Йорк» сейчас имеет историческую возможность отстроиться как организация и заставить забыть болельщиков об ошибках в предыдущих межсезоньях. А как вы думаете, какой путь стоит выбрать команде для дальнейшего развития?

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