Женщина сказала — женщины сделали. Россия выиграла у Беларуси «+16»

Россия неудачно стартовала на Евробаскете-2019 и потерпела два поражения в двух матчах. Наши девушки бились изо всех сил, но порой излишняя нервозность приводила к ошибочным решениям. Тем не менее перед третьим туром команда Олафа Ланге сохраняла шансы на выход в плей-офф. Для гарантированного попадания в кубковую стадию нужна была победа над Беларусью с разницей в 11 или более очков, а в случае менее уверенной виктории оставалось надеяться на успех бельгиек в поединке с Сербией.

Проигранный вдрызг щит и отсутствие движения в нападении

В решающем матче Олаф Ланге решил сделать ставку на опыт и вернул в стартовую пятёрку Евгению Белякову, которая заменила в основе Екатерину Федоренкову. Дебют остался за Беларусью, но Беглова сумела завести партнёрш. Елена набрала быстрые пять очков и идеально защищалась по Бентли. Лидер наших соперниц совершила первое попадание, только когда удалось подгадать выгодный размен.

В дальнейшем Александрия поймала свой ритм, почувствовала уверенность и повела Беларусь вперёд. Ланге произвёл серию замен, добавив свежести нападению, но в защите Россия успевала далеко не всегда, что привело к перебору командных замечаний. Наталья Виеру выдала гениальный отрезок в обороне и несколько раз прогнала соперниц из нашей «краски».

«Если мы будем играть в свой баскетбол, то обязательно одолеем Беларусь» Елена Беглова о старте Евробаскета, подготовке к матчу против Беларуси, влиянии легионеров УГМК и многом другом.

В концовке первой четверти Олаф Ланге стал использовать зонную защиту, у Беларуси получилось набирать очки только с линии штрафных. По итогам стартовой десятиминутки на табло горели неутешительные 15:19. Если в обороне наши девушки добавили, то в нападении получалось недостаточно хорошо. Главной проблемой стал проигранный вдрызг щит. Статистика показывала катастрофические 6-16 по подборам.

Потрясающая защита, сбой организаторов и заводящих, технический Ланге

Во второй четверти Беларусь полностью доминировала в командных перемещениях, а Россия держалась только на индивидуальных действиях Бегловой и Виеру. Вадеева с тремя быстрыми фолами присела на скамейку, и стало очень тревожно. В некоторых атаках нападение было абсолютно статичным, так что Олафу Ланге требовалось вносить коррективы.

Дополнительный шанс тренеру сборной России предоставили организаторы турнира. За семь минут до большого перерыва произошёл технический сбой, табло обнулилось, и команды получили время на обсуждение происходящего. Наши девушки заметно прибавили на щите, продолжила тащить Беглова, а после двух штрафных Беляковой в матче наконец-то сменился лидер.

Очень жёсткий фол на Наталье Шиловой совершила Виктория Гаспер, арбитры не углядели в этом эпизоде ничего сверхъестественного, и раздосадованный Олаф Ланге получил технический за споры. Россию это только завело, первое попадание с игры сделала Мусина, и при 29:25 Наталье Трофимовой пришлось брать тайм-аут.

Это видео можно посмотреть в Twitter Eurobasket Women.

Пауза Беларуси не помогла. Вадеева с тремя фолами классно защищалась, Виеру выглядела непреодолимым препятствием, и даже Александрия Бентли потеряла уверенность в собственных силах. «+6» по итогам первой половины внушали оптимизм.

Возродившаяся Вадеева и преодоление трудностей

На вторую половину вместо Мусиной в основе появилась Майга, принесшая большую пользу своей активностью на щитах и в борьбе. 15-минутный отдых пошёл на пользу Вадеевой. Мария быстро отгрузила соперницам шесть очков, Белякова положила шикарную трёшку, и при 42:32 Наталья Трофимова потребовала тайм-аут.

Нападение России на определённом отрезке застопорилось. Простые промахи, потери и невынужденные ошибки не позволили дожать Беларусь. Соперницы сократили отставание до четырёх баллов, но вовремя включилась Федоренкова. Екатерина попала сама, а затем отдала классную передачу на Виеру.

Трёшка Мусиной из угла вернула комфортный гандикап, и тут арбитры решили напомнить о себе спорными свистками. У баскетболисток Беларуси задрожали руки, несколько раз наших девушек попросту простили, но такую нервозность оппоненток тоже нужно заслужить. После трёх четвертей на табло горел счёт 52:41, идеально подходящий России.

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Бойцовский характер, нервозная концовка и сплочённость команды

Заключительная десятиминутка началась с точных выстрелов Федоренковой и Мусиной, а Вадеева демонстрировала чудеса в защите против любой соперницы. Нашим девушкам вернулась уверенность в собственных силах, каждая баскетболистка сборной стала показывать свой истинный уровень.

Уже за три минуты Беларусь исчерпала лимит командных замечаний, настолько неудержимыми выглядели наши девушки. Вернувшаяся на паркет Беглова сделала классную скидку на Шилову в раннем нападении, а последовавшую затем шикарную комбинацию дальним попаданием завершила Мусина. «+20» за 5.39 до финальной сирены стали свидетельством тотального доминирования России.

Следует отдать должное соперницам. Снытина отгрузила две «бомбы» подряд, Ланге пришлось брать тайм-аут. Белякова выписала сочный блокшот размахивающей весь матч локтями Лихтарович, а Беглова по высочайшей дуге попала со средней, но Беларусь продолжала отвечать.

Это видео можно посмотреть в Twitter Eurobasket Women.

Вадеева вынудила Веремеенко получить пятый фол, после штрафных Марии стало «+15». Попова попала из-за дуги, и в воздухе повисло сумасшедшее напряжение. Блестящая защита помогла нашим девушкам отбиться, Беглова и Майка выцарапали подборы в нападении, но арбитрам приспичило напомнить о себе.

Сначала судей настигла слепота после игры ногой одной из белорусок, а затем Беляковой дали неспортивный за случайное падение. Россия собралась, Бентли так и не пришла в себя после выдающейся защиты Бегловой и допустила несколько промахов. Наша сборная в нервозной концовке победила с необходимым гандикапом и вышла в плей-офф.

Россия проявила настоящий бойцовский характера, превозмогла обстоятельства, судейство и показала свой настоящий уровень. Беларусь заставила нас понервничать и также показала классный баскетбол, но дальше идёт команда Олафа Ланге.

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