Уроки хайпа от Михайловского: исторический трипл-дабл на молодёжном ЧМ

Чемпионат мира среди юниоров (U19) стартовал в Греции 29 июня. Сборная России отобралась туда благодаря по-настоящему классной игре на прошлогоднем чемпионате Европы, где нашим юниорам наконец удалось во весь голос заявить о себе. Тогда 18-летние российские баскетболисты остановились в шаге от пьедестала, но получили заветную путёвку на ЧМ, а организаторы справедливо отметили индивидуальной наградой главную звезду той команды — Никиту Михайловского.

Фамилия Михайловского всё ещё не знакома широкому кругу. Прошедший сезон стал для него вторым в Единой лиге ВТБ, но именно в нём на него смотрели как на полноценную боевую единицу. И всё это во многом благодаря тому самому чемпионату Европы в 2018 году. Четвертьфинальная игра против Литвы стала звёздным часом Никиты, настрелявшего 33 очка. Его движения отдалённо напоминали манеру игры Алексея Шведа.

Это видео можно посмотреть на официальном канале БК «Автодор» в YouTube.

Успехи на этом не заканчивались. После отличного выступления в сборной Михайловский по-взрослому расправил плечи в родном «Автодоре». Его игру заметили в национальной сборной и пригласили на сбор перед очередным «окном» на отбор к Кубку мира, а в феврале Никита вышел на паркет «ВТБ Арены» в составе «Звёзд России». Это его первый Матч звёзд, и, кажется, это только начало.



«Чемпионату» ещё в начале сезона удалось сделать с талантом большое интервью. Скажем откровенно — задача это была не из простых. Вот, например, начало разговора.



— В процессе подготовки к интервью возникла сложность со сбором информации о вашей карьере, увлечениях и хобби. Я не смог найти ни одного видеоинтервью.

— Потому что я их не даю.



— Почему?

— Не хочу.



— Это скромность или что-то ещё?

— И скромность и… А что говорить, если я ещё ничего не добился? Как чего-то добьюсь, конечно, скажу.



Полное интервью, кстати, можно прочитать ниже. Если вы следите за баскетболом, но не знаете о Никите, то вам должно быть интересно.

«Взял номер из-за Роналдиньо». Футболист, ставший баскетболистом Самый многообещающий российский баскетболист Никита Михайловский — о славе, деньгах и НБА.

И вот после успешного сезона сборная парней не старше 19 лет отправилась на Крит, чтобы сравнить свои таланты со сверстниками из остального мира. У нас наконец-то собралась приличная и талантливая команда, руководить которой поставили Евгения Пашутина. Тренер, под руководством которого 14 лет назад на молодёжном ЧЕ побеждали Понкрашов, Курбанов, Фридзон, Вяльцев, Воронов, Соколов, Шабалкин.

Первый матч на турнире наши ребята обидно проиграли в овертайме Аргентине. В игре, где всё могло решить любое попадание, Михайловский потерялся, и ноль очков тому подтверждение.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ФИБА.

Зато в следующей игре восходящая звезда как будто перезагрузилась. Хозяева турнира не смогли остановить Михайловского, который был полезен абсолютно на любом квадратном сантиметре паркета. И дело здесь даже не в 20 набранных очках, которые после «сухаря», согласитесь, смотрятся круто. Его 13 подборов и 12 передач при всего трёх потерях выглядят потрясающе!

В середине апреля Никита объявил, что выставляет свою кандидатуру на драфт НБА, а в начале лета снялся и не стал участвовать в лотерее.

Таким трюком пользуются многие. Агенты проверяют почву и «засвечивают» своего клиента. Но засветиться трипл-даблом на молодёжном ЧМ круче в разы.



И подтверждением тому количество этих самых трипл-даблов. До Михайловского история знала лишь одного игрока, которому это удавалось. Имя его – Дарио Шарич. Хорват делал это в 2013 году и построил классную карьеру, а сайт ФИБА даже посвятил этому специальную заметку за день до начала турнира. Хочется верить, что наша молодёжка даст ещё поводов говорить о ней в позитивном ключе.



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