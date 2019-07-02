Россия отыграла «-8» в третьей четверти и вышла в четвертьфинал Евробаскета

Наши девушки столкнулись с ожесточённым сопротивлением Италии, но вырвали победу за счёт характера.

Благодаря уверенной победе над Беларусью в третьем туре группового этапа Россия сумела продолжить выступление на Евробаскете-2019. В соперничестве за выход в четвертьфинал нашим девушкам предстояло сражение с Италией, занявшей вторую строчку в квартете C.

Команда Марко Креспи во всех предыдущих поединках выигрывала больше подборов на чужом щите, чем соперницы, и в сумме совершила 26 потерь, тогда как Россия в своих матчах порой испытывала проблемы в борьбе за отскоки и 44 раза отдавала владение оппоненткам. Тем не менее, у букмекеров именно наши девушки считались фаворитом.

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Доминирующая Вадеева и итальянские снайперы

Олаф Ланге сделал одно изменение в стартовой пятёрке по сравнению с победным матчем против Беларуси. Вместо Беляковой в основе вышла Федоренкова, а Беглова, Шилова, Мусина и Вадеева сохранили свои позиции. К поединку 1/8 финала приехала дополнительная группа российских болельщиков, которая придавала команде дополнительную энергию.

На стартовом отрезке Россия совершила целую серию великолепных проходов, а вот с дистанции броски не слишком удавались. Зато Вадеева втаптывала соперниц в паркет и уже за полчетверти набрала восемь очков. После серии замен Италии удалось наладить игру в обороне и на щитах. Пара попаданий из-за дуги позволила коллективу Марко Креспи сравнять счёт.

Итальянки нащупали бросок, перекрыли краску и вышли вперёд, но Ксения Левченко отправила первую бомбу в корзину соперниц и восстановила равенство на табло. В концовке первой четверти Элиза Пенна набрала лёгкие очки в быстром прорыве, однако и здесь у России нашёлся ответ. Жосселина Майга заткнула сирену попаданием со среднем, 17:17.

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Проблемы с точностью и на щитах

На первых минутах второй четверти Россия отлично защищалась, но проигрывала щит и ничего не могла попасть. Олафу Ланге пришлось возвращать на паркет Беглову и Вадееву. Виеру надоело смотреть на итальянские подборы, Наталья дважды подряд отвоевала мяч в чужой краске, попала с фолом, а потом ещё раз после классной скидки Вадеевой. Эмоциональный Марко Креспи затребовал тайм-аут и стал орать на своих подопечных.

Пауза сильно сказалась на происходящем на паркете. В середине второго игрового отрезка у наших девушек расклеилась игра в нападении, пошли промахи со штрафных, но защита оставляла Россию на дистанции одного владения. Однако, на одной лишь обороне кашу не сваришь. Огромные проблемы России с точностью привели к отставанию.

По итогам первой половины у команды Олафа Ланге 11 из 26 с ближней и средней дистанции, а также 1/9 с периметра. Итальянки постепенно стали забирать щит и отправились на большой перерыв с преимуществом в четыре очка. России было необходимо улучшать процент попадания.

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Ответ России на рывок соперниц и ошибки с обеих сторон

В основу на вторую половину вернулась Белякова, на скамейке осталась выдавшая ноль из трёх с дальней дистанции Шилова. Капитан России в первой же атаке послала мяч в корзину со средней, а затем нападение наших девушек перестало работать. Вдохновлённые итальянки поймал кураж. Дзандасалини и дважды Дотто реализовали свои шансы, «+8» для номинальных хозяев, и логичная пауза от Олафа Ланге.

Вадеева и Мусина взяли дело в свои руки, отметившись важными попаданиями и качественной защитой. Россия подтянулась в счёте, но Италия сохраняла небольшое преимущество. Наши девушки совершили глупейшую потерю, однако наконец-то попала из-за дуги Шилова. Каждое владение несло в себе максимальное напряжение, нервы и ответственность.

Левченко после серии шикарных финтов заставила оппоненту нарушить правила и забила с фолом, выведя Россию в лидеры матча впервые за долгое время. Италия задрожала, но Ксения немножко заигралась, допустила потерю, а в концовке третьей 10-минутки получила четвёртое персональное замечание. Тем не менее, 47:45 в пользу команды Олафа Ланге перед решающим отрезком, Виеру из-под кольца не мажет.

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Рывок имени Шиловой и выдающаяся защита

Точная трёшка словно сбросила груз ответственности с плеч Шиловой. В начале заключительной четверти Анастасия сделала фантастическое попадание из-за дуги, а затем обокрала зазевавшую соперницу и увеличила преимущество России до семи очков. Грозный Марко Креспи снова устроил взбучку своим подопечным.

Единственной проблемой команды Олафа Ланге оставался часто проигрываемый свой щит, но Шилова соорудила ещё одно фантастическое падание, а затем и Лешковцева добила Италию точным выстрелом с периметра. 61:46 за пять с небольшим до конца, победа стала невероятно близка.

Следует отдать должное соперницам. После паузы итальянки продемонстрировали хладнокровие и выдали рывок 7:0. Россия проводила невнятные атаки, однако и соперницы не сумели приблизиться на расстояние одного владения. Наши девушки собрались, выдали феноменальную защиту, а Вадеева продолжила уничтожать чужую краску.

Команда Олафа Ланге уверенно довела матч до победы 63:54 и теперь в четвертьфинале сразится с мощнейшей сборной Испании. Встреча состоится 4 июля в 16:00 по московскому времени.

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