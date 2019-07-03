«Голден Стэйт» понёс потери, но не желает сдаваться

Боб Майерс — баскетбольный аналог Джека Воробья. Баловень судьбы, которому всё даётся легко, а когда уже кажется, что он точно налажал, умудряется развернуть всё так, чтобы снова оказаться красавчиком. И нынешнее межсезонье — именно из этой оперы.



Сразу после сайн-энд-трейда имени Дюранта и Расселла было чувство, что Боб просто схватил то, что дают, с целью выгодно перепродать за что-то более нужное. Но после подписания Каули-Стайна эта ситуация начинает играть другими красками. Всё выглядит гораздо интересней.

Когда Заза Пачулия после сильного сезона в «Далласе» выбрал не жирный контракт, а возможность играть за еду и ломать Каваев в «Годен Стэйт» — все поняли.



Когда Демаркус Казинс отказался от $ 40 млн за два года, приняв смешное предложение «Уорриорз», — все тоже поняли.



Люди шли в лучшую команду лиги, на чемпионство которой было невыгодно ставить деньги.

Никогда не пытайтесь обмануть НБА. О травмах «Голден Стэйт» Следующий сезон для Кевина Дюранта и Клэя Томпсона под вопросом. Руководству «Уорриорз» есть о чём подумать.

Но сейчас ситуация иная. Когда из всех звёзд команды самым здоровым оказывается Карри, это уже страшно. Ещё две недели назад всё шло к тому, что следующий сезон для клуба пройдёт под девизом «не до жиру, быть бы живу». Финал был проигран, но и леший бы с ним. Куда страшнее были новости о состоянии здоровья ключевых игроков команды. Дюрант выбыл на сезон и не хотел оставаться в клубе после мутной истории с его выходом на паркет в пятом матче серии, Томпсон должен вернуться не раньше 2020 года, Луни поднимали на ноги не иначе как заговорами карпатских ведунов. Забитая платёжка не позволяла развернуться и докинуть хоть какую-то помощь Карри, который и сам не упускает случая посетить лазарет.



Стараться не перенапрягать Стефа, дождаться полноценного восстановления Клэя, параллельно поискать недооцененных талантов в условиях пониженной ответственности — вот и всё, что светило команде.



Но теперь у «Голден Стэйт» снова собирается весёлая банда. История Каули-Стайна, кажется, ближе к истории Ноэля, нежели к историям Пачулии и Казинса. «Сакраменто» подписал Дэдмона на $ 13 млн в год и отзывал «квалифай» Уилли явно из соображений экономии (ещё он лучше им подходит, но это уже второй резон). Игрок хотел и денег больше, и контракт длиннее. Но так уж вышло, неизвестно по каким причинам, в волну раздачи контрактов центровой не попал. А теперь оказалось, что и рынка для него нет. Клубы из Лос-Анджелеса берегут свои цветочки для Кавая, а «Атланте» интересен только прием всякого истекающего шлака с довесками. А поиграть годик с Карри и компанией всегда интересно.

«Лейкерс» собирают для Леброна новое трио. Король доволен Энтони Дэвис уже переехал в Лос-Анджелес. Процесс создания суперкоманды продолжается.

И вроде бы всё похоже на то, что Майерс хватается за первые попавшиеся возможности для укрепления. Но это снова магическим образом работает на него. Такое чувство, что баскетболисты заходят в прокуренный кабак, подсаживаются к человеку в капюшоне и спрашивают:



— Говорят, ты собираешь команду?

— Ну, раз говорят, видимо, так оно и есть.



Просто потому что Расселл и Каули-Стайн будто созданы для игры вместе.



Первый в прошлом сезоне уступил только Кембе Уокеру по количестве пик-н-роллов за игру.



Второй в принципе играет от заслонов и рывков под кольцо.



Лично я сомневаюсь, что Расселл в «Голден Стэйт» уйдёт на роль шутера с получения и будет «косплеить» Томпсона по мере сил. Мне почему-то кажется, что эту роль как раз возьмёт на себя Карри. Это как раз будет вписываться в теорию про сохранение кондиций Стефа. Не секрет, что без мяча играть всегда легче: ты выходишь из-под активного прессинга (а в случае с Карри — из-под суперактивного), у тебя нет необходимости лишний раз обыгрывать кого-то в статике (особенно с голеностопами Стефа), ты ищешь пространство и бросаешь с более выгодных положений. Если к моменту возвращения Томпсона Карри нужен «Уорриорз» живым и здоровым, вы отдаёте мяч Расселлу (хотя бы даже и из соображений поднятия его цены перед последующей перепродажей). Понятно, что речь не о роли прям исключительно статичного шутера, но основной акцент было бы логично сдвинуть именно в таком ключе.



Каули-Стайн идеально вписывается в такую концепцию. У него 4,9 скрин-ассиста за игру в пересчёте на 36 минут и это шестой результат в лиге среди тех, кто сыграл больше 2 тыс. минут. Учитывая то, что на втором месте Джарретт Аллен, этот показатель может вырасти в следующем сезоне ввиду сотрудничества с Расселлом и Карри.

Да, «Уорриорз» оказываются перед необходимостью несколько видоизменять саму свою игровую философию, о чём уже шла речь выше. С такими кадрами явно придётся чаще использовать пик-н-ролл. Но теперь у команды есть две потенциально очень сильные связки Карри — Грин и Расселл — УКС, которые можно миксовать, разводить по минутам и вообще экспериментировать как угодно. Как в культовой «Бриллиантовой руке»:



— Лёлик, но это же неэстетично!

— Зато дёшево, надёжно и практично!



Помимо всего прочего, у Каули-Стайна есть опыт игры в паре с ещё одним небросающим партнёром по фронт-корту. Он отлично выполняет роль бэкдор-каттера, что крайне ценно, когда у тебя в команде есть Грин. По своему движению на паркете Уилли — это просто игрок, который рождён для «Уорриорз».

В целом Каули-Стайн является более прокачанной версией Луни. По манере их различить сложнее, чем отличить Theory of a Deadman от Nickelback. Он так же подвижен, но в нём есть полноценных семь футов, и он тяжелее на 10 кг. В играх против «Милуоки» Уилли успевал и Янниса встречать, и Бруку эффективно мешать (3/14 за две игры). Из него никакой рим-протектор, но «Уорриорз» уже давно не используют игроков такого типа. Зато с Грином и УКС никто лишний раз не рискнёт размениваться.

Понятно, что и Расселл, и Каули-Стайн могут задержаться здесь всего на один сезон (второй так точно). Но их подписание уже делает следующий сезон крайне увлекательным. «Голден Стэйт» понёс потери, но всё ещё не желает сдаваться.



«И всё это я сделал, не выпив ни капли рома!» — признаётся Боб Майерс на пресс-конференции.

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