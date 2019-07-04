«Почувствовала, что наконец-то полетело». Шилова — о Евробаскете

В 1/8 финала Евробаскета-2019 сборная Россия в непростом поединке переиграла Италию и сумела выйти в четвертьфинал. Корреспондент «Чемпионата» Владимир Прокофьев поговорил с Анастасией Шиловой, которая заметно прибавила по ходу турнира и стала одной из главных героинь прошедшей встречи.

— В матче с Италией в третьей четверти Россия проигрывала «-8», но после тайм-аута команда сумела ответить и добыть важнейшую победу. За счёт чего удалось переломить ход матча?

— На нашей стороне частично была удача, мы забили очень тяжёлые мячи, и когда поймали ритм, то попадали даже шальные броски. Что-то кардинально менять мы не стали, продолжали играть по плану и гнуть свою линию.

— На групповом этапе Италия во всех матчах со своими соперницами выигрывала чужой щит, но Россия оказалась лучше. Готовились отдельно к борьбе за отскоки?

— Мы многие команды превосходим в росте, поэтому нам всегда тренер перед игрой говорит, что Россия имеет преимущество за счёт габаритов, и мы должны брать весь подбор. Тем не менее, вчера всё равно очень много дали им подобрать на своём щите. Ставили спину, но Ольбис Андре забрала несколько отскоков в нападении. Конечно, мы готовились к тому, что итальянки активно идут на щит — и маленькие игроки, и большие, тренер нас предупреждал.

— Матч с Италией — это первая игра на турнире, когда ваши соперницы пробили меньше десяти штрафных. Как удавалось защищаться столь дисциплинированно?

— Не сказала бы, что дисциплинированно. В начале у итальянок всё очень легко получалось, у нас защита не справлялась. Первые две четверти они исполнили много свободных бросков, и порой даже не было возможности сфолить. Потом мы уже стали более агрессивно играть и не давали им забивать.

Танцуй, Европа! Россия — в четвертьфинале Евробаскета-2019 До заветной путёвки на Олимпиаду осталась одна победа.

— В первой половине и у команды, и у вас были проблемы с броском. С чем это связано?

— Если брать весь чемпионат, четыре игры, то у нас очень низкий процент реализации дальних попыток. Возможно, было волнение. В начале игры Италия забивала всё с периметра, а мы отвечали из-под кольца. В первой половине только Ксюша Левченко реализовала трёхочковый, но потом мы уже нашли баланс, стали тоже попадать из-за дуги.

Первый матч проводили на «Белград-Арене», огромное пространство, немного непривычно. Мне, как снайперу, нужно было отходить чуть дальше, так как именно при дальних бросках мяч постоянно перелетал.



— В третьей четверти был момент, когда вы попали из-за дуги, затем перестали промахиваться и забили все оставшиеся броски. Какие эмоции испытали после того трёхочкового?

— Почувствовала, что наконец-то полетело. Бросок тренируешь годами, всё отрабатываешь, делаешь одинаково, но иногда мяч не летит в корзину, а порой случаются серии попаданий. Можно десять подряд промазать, а одиннадцатый самый решающий забить, как и получилось у меня вчера. Сначала я не реализовала три попытки из-за дуги, а потом дважды попала.

Россия отыграла «-8» в третьей четверти и вышла в четвертьфинал Евробаскета Наши девушки столкнулись с ожесточённым сопротивлением Италии, но вырвали победу за счёт характера.

— Поединок с Бельгией вы начали на скамейке запасных, а затем неизменно выходили с первых минут, на сколько важно для вас появляться в стартовой пятёрке?

— По ходу сезона также случались моменты, когда я появлялась на паркете не в основной пятёрке. Разумеется, выход в основе тебя подзаряжает, ощущается доверие, но и со скамейки я иногда неплохо добавляю. Если тренер изначально оставляет в запасе, то появляется ещё большая мотивация, желание доказать. Считаю, что я достойна выходить в старте.

— В четвертьфинале вас ждёт матч с Испанией. В каких компонентах России нужно прибавить, чтобы пройти в следующую стадию?

— На мой взгляд, мы пока реализовали лишь 50% нашего потенциала. У нас хватает проблем и в защите, и в нападении, бывает неуверенность в своих силах. По сути, у нас в составе одна звезда — Вадеева, но Маша одна не вытащит всех. Каждый игрок, который появляется на паркете, должен показывать максимум. Необходима коллективная подстраховка в обороне и качественное движение мяча впереди. Нужно добавить именно в командном баскетболе.

— Победа над Испанией на товарищеском турнире перед Евробаскетом имеет для вас какое-то значение?

— Нет, абсолютно, это разные команды. И мы были другие, и у них не все играли. Как показала практика, на предсезонных играх мало кто раскрывается, поэтому не стоит делать выводы по таким матчам. Нам будет очень непросто, у Испании очень хорошие разыгрывающие и центровые. Команда укомплектована по всем позициям. Единственное, у них нет Альбы Торренс, которая очень заряжает партнёрш, это может быть небольшим плюсом для нас.

— В 2010 году в финале Чемпионата Европы среди молодёжных команд в матче с Испанией вы набрали 21 очко и завоевали трофей. Готовы снова оставить испанок без титула?

— (Улыбается.) На самом деле, это было смешно. На том чемпионате уже висели флаги, что Испания станет первой, а мы вторыми. Увидели это перед игрой.

— Появилась дополнительная мотивация?

— Наверное, да. Понятно, что мы и сейчас мотивированы. Всех очень хотят, и на Олимпиаду поехать, и выиграть Чемпионат Европы потому, что давно этого всего не было. Уверена, мы сделаем максимум для победы и отдадим на паркете все силы.

— В прошлом сезоне вы с Лаурой Николлс выступали вместе за «Надежду». Успели обменяться сообщениями перед завтрашним матчем?

— Только что сейчас разговаривали с ней. Лаура сказала: «Я, конечно за вас болела, но завтра посмотрим, кто выиграет». (улыбается)

— Как вам организация турнира?

— Я первый раз на взрослом чемпионате Европы, поэтому особо не с чем сравнивать, меня всё устраивает. Только в Зренянине очень маленькие раздевалки, узко, жарко, но в целом всё нормально.

— В октябре после победы над «Енисеем» вы брали интервью у своей мамы. Есть желание попробовать себя в журналистике?

— (Улыбается.) Никогда не задумывалась об этом. Наш клубный пресс-атташе предложил идею. Мама приехала поддержать меня, и мы сделали интервью. Потом остальные партнёрши подхватили затею и также стали спрашивать впечатления у своих родителей.

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