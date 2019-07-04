Адьёс, амигас! Испания разгромила Россию в четвертьфинале Евробаскета

Сборная России в первых четырёх встречах на женском Евробаскете предстала настолько разной, что ожидать чего-то конкретного от четвертьфинала против испанок было очень сложно. С одной стороны, соперник — действующий чемпион Европы и один из главных фаворитов турнира, с другой — он ослаблен травмами ведущих игроков и не выглядел уж совсем непобедимым по ходу группового этапа. К тому же, три дня перерыва далеко не всегда положительно сказываются на спортсменках, которые просто выпадают из игрового ритма.

Главная звезда российской сборной Мария Вадеева после игры 1/8 финала с Италией так прямо и сказала — у нас, мол, была настоящая «группа смерти», и если мы из неё выбрались, то это не просто так. Главный тренер Олаф Ланге на пресс-конференции сказал, что сборная ждёт четвертьфинал с нетерпением, и заверил, что «будет весело».

Танцуй, Европа! Россия — в четвертьфинале Евробаскета-2019 До заветной путёвки на Олимпиаду осталась одна победа.

Не соврал. Весело и правда было, правда не совсем сборной России. Если в двух последних матчах россиянки захватывали преимущество с самого начала, постоянно заигрывая в «краске» Вадееву, то в этот раз тот же фокус не прошёл — как только Мария получала мяч, на ней тут же сдваивались или даже страивались, закрывая всё небо. Играли довольно жёстко, и Вадеева «наелась» очень быстро — Ланге посадил её на скамейку уже через четыре минуты, за которые соперницы не дали ей набрать ни очка.



Оборона испанок в принципе работала неплохо на протяжении большей части стартовой десятиминутки — об этом могут сказать хотя бы пять очков сборной России за этот игровой отрезок. После этого россиянки нашли пути к кольцу оппоненток, когда начали больше уповать на индивидуальные проходы, но инициатива все равно оставалась за испанками. В нападении они либо разбрасывали мяч по дуге, атакуя с дистанции без всякого сопротивления, либо играли «двоечки» с врываниями Асту Ндур под кольцо. Несколько раз игроки Лукаса Мондело убегали в быстрые отрывы и набирали лёгкие очки.

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А вот во второй четверти ситуация резко изменилась. Правда, не в пользу сборной России. Испанки были быстрее, что выливалось в необходимость тормозить их атаки персональными замечаниями. Это уже, в свою очередь, приводило к большому количеству штрафных в наше кольцо. К перерыву счёт по штрафным броскам был 20-9 в пользу сборной Испании.

Если сюда же добавить катастрофическую для россиянок игру в трёхсекундной зоне (27-15 по подборам), то «-16» выглядели, в общем-то, не худшим развитием событий. Сборная Испании только на чужом щите собрала 14 отскоков — это больше, чем на собственном, и всего на один меньше, чем сборная России подобрала в общем.



12-0 по очкам второго шанса, 14-2 по очкам после потерь соперниц, 6-2 по очкам в быстром отрыве.Вторая четверть стала бенефисом действующих чемпионок Европы.

Это видео можно посмотреть в Twitter Eurobasket Women.

Для того, чтобы вернуться после такой оплеухи, нужно было совершить практически невозможное. Если двумя днями ранее команда Ланге отыгралась с «-8» в третьей четверти с итальянками, то теперь подобный фокус не прошёл. Возможно, потому, что сами не сдюжили, но, скорее всего, из-за того, что испанки объективно оказались лучше готовы. Они играли быстрее и агрессивнее — против России на этом Евробаскете так бегала разве что сборная Сербии на групповом этапе, и тогда наша команда уступила 14 очков.



В этот раз всё было ещё печальнее. Даже выигрывая два десятка очков, Испания не переставала душить атаки нашей команды где-то на подступах к трёхочковой линии, и поэтому часто вообще не тратила сил на атаку, а просто бегала в транзишн. Если же вдруг подопечные Мондело всё же приходили в позиционное нападение, то почти никогда не уходили из него без подборов в атаке или собранных на себе фолов. Разница в итоге остановилась на 24 очках — 78:54.

Олаф Ланге на послематчевой пресс-конференции довольно кратко и чётко обрисовал то, что происходило весь матч.

«Испания просто задавила нас в защите. Мы ничего не смогли с этим сделать, не могли находить открытых игроков. У самих нас было слишком много ошибок и в обороне, и в нападении. Но особенно это касается нашей защиты — мы дали им взять слишком много подборов, и это стало решающим аргументом. Во второй половине нам удалось сыграть чуть лучше, чем в первой, но этого не хватило. Это заслуженная победа для действующих чемпионок, сегодня они просто ещё раз напомнили всем, где они находятся», — сказал Ланге.



У сборной России на чемпионате остаётся всего один матч — с проигравшим в паре Сербии и Швеции. Но, как бы там ни была, это будет архиважная игра, потому что её победитель получит место в квалификации к Олимпийским играм — 2020 в Токио. Путёвку в квалификацию получают первые шесть команд Евробаскета.



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