Лучший игрок финала НБА отказал Леброну. Он будет делать нового чемпиона

Кавай Леонард в «Клипперс»! Кажется, это был самый невероятный сценарий из всех. А их было по сути три: остаться в «Торонто»; перебраться в «Лейкерс» и стать частью трио Дэвис-Джеймс-Леонард; подписаться с теми, кто делит арену с «озёрниками» и старается стать лучшей командой Лос-Анджелеса.
Но самый нелогичный выбор – это то, что и должен был сделать Кавай Леонард. Самый необычный баскетболист на планете прямо сейчас и, возможно, за всю историю НБА.
Леонард дважды признавался MVP финальных серий плей-офф, но при этом его кандидатуры ни разу не было в обсуждениях на аналогичный приз по итогам регулярного чемпионата. Да и два приза имени Билла Рассела получились у него очень разными. В 2014-м году он был органичным механизмом в «Спёрс», а его награда случилась во многом благодаря элитной защите против Леброна. Но в 2019-м он буквально тащил на себе «Рэпторс», выдав невероятные 30,5 очков в среднем за матч в плей-офф. Если учитывать и фантастическую выкладку в защите, то его процент реализации (49% со средней и 38% дальних бросков) выглядит и вовсе космическим.
Но вышеперечисленное говорит о его уникальности, а вот тот факт, что Кавай станет первым MVP в истории, перешедшим в другую команду – факт. Можно вспомнить Майкла Джордана, который останавливал свои карьеры в 1995-м и в 1998-м годах. Но это всё-таки разные истории.
Вся Канада боготворит Леонарда, принёсшего в страну первый в истории кубок Ларри О’Брайена. Несколько миллионов человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать команду и, конечно, лично Кавая, когда они вернулись с заветным трофеем. Туда же сразу примчал и премьер-министр страны, придав мероприятию статус национального. Именно Кавай, кажется, заставил этим летом хоккей потесниться и показал канадцам настоящий баскетбол. А ведь для тех игра с шайбой это гораздо больше, чем просто игра. Что-то сродни религии.
При этом, Кавай не скрывал с самого начала, что Торонто не тот город, где бы он хотел жить и играть. Он был честен с менеджментом с самого первого дня. Его выменяли из «Сан-Антонио» и это был непростой шаг. Молчаливый игрок вызвал на себя гнев руководства и игроков «Спёрс» тем, что не помогал им в плей-офф. Но, как выяснилось позже, Кавай просто не хотел усугублять травму, которая мешала ему нормально тренироваться и играть. И после «ссылки» в Канаду, он не стал капризничать и просить обменять его во что бы то ни стало. Он профессионально отработал сезон и сделал «Торонто» самой крутой организацией. Какие тут могут быть обиды?
Выбор «Клипперс» — это классический антихайп. Кавай не скрывал, что хочет именно в Лос-Анджелес, а значит варианта было всего два. Но почему не «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом? Две звезды уже есть, ты приходишь третьей по счёту, но не по значимости, и вы подминаете лигу под себя. Но это слишком просто и не интересно Каваю, выбравшему «Клипперс» и Пола Джорджа, оперативно обменянного из «Оклахомы». Теперь Кавай и
Джордж, как видится, станут местом основной силы в НБА. Леброну придётся кусать не только локти, потому что гонку вооружений он, судя по всему, с треском проиграл. Время до старта сезона, конечно, ещё есть, но прямо сейчас они не выглядят королями ситуации.
Кавай в «Клипперс» вместе с Джорджем. Ирвинг, Дюрант и Джордан теперь в «Бруклине». Кемба Уокер в «Бостоне». Энтони Дэвис с Леброном в «Лейкерс». Кажется, мир НБА за несколько недель разогнался слишком сильно. Но вряд ли кто-то попросит его остановиться.
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