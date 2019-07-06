Лучший игрок финала НБА отказал Леброну. Он будет делать нового чемпиона

Кавай Леонард в «Клипперс»! Кажется, это был самый невероятный сценарий из всех. А их было по сути три: остаться в «Торонто»; перебраться в «Лейкерс» и стать частью трио Дэвис-Джеймс-Леонард; подписаться с теми, кто делит арену с «озёрниками» и старается стать лучшей командой Лос-Анджелеса.



Но самый нелогичный выбор – это то, что и должен был сделать Кавай Леонард. Самый необычный баскетболист на планете прямо сейчас и, возможно, за всю историю НБА.

Леонард дважды признавался MVP финальных серий плей-офф, но при этом его кандидатуры ни разу не было в обсуждениях на аналогичный приз по итогам регулярного чемпионата. Да и два приза имени Билла Рассела получились у него очень разными. В 2014-м году он был органичным механизмом в «Спёрс», а его награда случилась во многом благодаря элитной защите против Леброна. Но в 2019-м он буквально тащил на себе «Рэпторс», выдав невероятные 30,5 очков в среднем за матч в плей-офф. Если учитывать и фантастическую выкладку в защите, то его процент реализации (49% со средней и 38% дальних бросков) выглядит и вовсе космическим.

Кавай Леонард — самая загадочная суперзвезда баскетбола Он прячет свою личную жизнь от журналистов и уйдёт из команды, с которой только что победил в финале НБА.

Но вышеперечисленное говорит о его уникальности, а вот тот факт, что Кавай станет первым MVP в истории, перешедшим в другую команду – факт. Можно вспомнить Майкла Джордана, который останавливал свои карьеры в 1995-м и в 1998-м годах. Но это всё-таки разные истории.



Вся Канада боготворит Леонарда, принёсшего в страну первый в истории кубок Ларри О’Брайена. Несколько миллионов человек вышли на улицы, чтобы поприветствовать команду и, конечно, лично Кавая, когда они вернулись с заветным трофеем. Туда же сразу примчал и премьер-министр страны, придав мероприятию статус национального. Именно Кавай, кажется, заставил этим летом хоккей потесниться и показал канадцам настоящий баскетбол. А ведь для тех игра с шайбой это гораздо больше, чем просто игра. Что-то сродни религии.



При этом, Кавай не скрывал с самого начала, что Торонто не тот город, где бы он хотел жить и играть. Он был честен с менеджментом с самого первого дня. Его выменяли из «Сан-Антонио» и это был непростой шаг. Молчаливый игрок вызвал на себя гнев руководства и игроков «Спёрс» тем, что не помогал им в плей-офф. Но, как выяснилось позже, Кавай просто не хотел усугублять травму, которая мешала ему нормально тренироваться и играть. И после «ссылки» в Канаду, он не стал капризничать и просить обменять его во что бы то ни стало. Он профессионально отработал сезон и сделал «Торонто» самой крутой организацией. Какие тут могут быть обиды?

Свободные агенты, которые перевернут НБА. За ними идёт охота Из этих игроков легко можно составить будущего чемпиона лиги. Один Леонард чего стоит.

Выбор «Клипперс» — это классический антихайп. Кавай не скрывал, что хочет именно в Лос-Анджелес, а значит варианта было всего два. Но почему не «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом? Две звезды уже есть, ты приходишь третьей по счёту, но не по значимости, и вы подминаете лигу под себя. Но это слишком просто и не интересно Каваю, выбравшему «Клипперс» и Пола Джорджа, оперативно обменянного из «Оклахомы». Теперь Кавай и



Джордж, как видится, станут местом основной силы в НБА. Леброну придётся кусать не только локти, потому что гонку вооружений он, судя по всему, с треском проиграл. Время до старта сезона, конечно, ещё есть, но прямо сейчас они не выглядят королями ситуации.



Кавай в «Клипперс» вместе с Джорджем. Ирвинг, Дюрант и Джордан теперь в «Бруклине». Кемба Уокер в «Бостоне». Энтони Дэвис с Леброном в «Лейкерс». Кажется, мир НБА за несколько недель разогнался слишком сильно. Но вряд ли кто-то попросит его остановиться.