Шведки оставили Россию без Олимпиады

Три последних женских Евробаскета – боль для болельщиков сборной России. На каждый из них наша команда отправлялась с ожиданиями никак не меньше рубля, а возвращалась с чем-то вряд ли большим копейки. Каждый цикл национальная сборная меняла тренеров, тасовала составы, но польская чудо-победа 2011-го так и остаётся последним светлым пятном.

Смена поколений почти всегда дело болезненное. Редкой сборной удаётся пройти этот путь без снижения продуктивности и результатов. Пример сборных США здесь показательный и исключительный. А исключения, как известно, подтверждают правила.



В Сербии наша команда играла тяжело. Неожиданно оказалось, что атакующая опция у россиянок только одна – Мария Вадеева. Остальные – не тянут. Точнее, выполняют свои роли, но чего-то выдающегося у них не получается.

Танцуй, Европа! Россия — в четвертьфинале Евробаскета-2019 До заветной путёвки на Олимпиаду осталась одна победа.

В результате мы уступили бельгийкам и сербкам, но перебороли Беларусь и Италию. Последних в матче за выход в четвертьфинал. Эта победа должна была окрылить. Точнее, очень хотелось, чтобы молодые Вадеева, Мусина, Майга и Левченко расправили крылья и полетели на верх. Но полёт девчонок прервали испанки, поставившие крест на очередных медальных амбициях.

Но времени посыпать голову пеплом у россиянок не было. Помимо медалей на Евробаскете разыгрываются ещё и важнейшие олимпийские путёвки. И вот за эту самую путёвку нужно было сыграть с Швецией, соперником вполне себе проходимым и посильным. Чтобы вы понимали насколько: за несколько недель до старта Чемпионата Европы россиянки играли с ними в товарищеском матче и уже к большому перерыву преспокойно вели «+29». Со всеми скидками на неофициальный статус «мероприятия», именно подопечные Олафа Ланге выглядели более классной (во всех смыслах) командой.

Начало последнего и такого важного матча получилось сумбурным. Обе команды ошибались, промахивались, но при этом наши девчонки ещё никак не могли наладить броски с линии штрафных. Шведки этим незамедлительно воспользовались и начали потихоньку отрываться в счёте. Единственным светлым пятном у нас, как это часто было на этом и не только турнире, была Мария Вадеева. Отрадно, что и соперницы не включали режим «Голден Стэйта», а общая результативность первой половины не превысила 60 очков.

Вязкая и тягучая игра имела два варианта развития событий. Первый: либо кто-то из соперников «взрывался» и сильно отрывался, убивая интригу. Второй: нервная концовка и, возможно, результат бы определил один бросок.

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Отрываться и идти по первому сценарию явно никто не хотел. Точнее, шведки усилиями сестёр Элдебринк и мощной Лойд предпринимали попытки, но наши девчонки постоянно находили в себе силы оставаться рядом, дышать в спину соперницам, вселяя в болельщиков уверенность на успешный финишный спурт.

И тот самый спурт наконец случился в самый важный, как казалось, момент. Наталья Виеру проводила далеко не самый успешный турнир, но именно в матче со Швецией реализовывала тяжелейшие и такие важные мячи. И вот за 2:20 до конца она отважилась на бросок с непривычной для себя точки – до кольца было около пяти метров. Точно! Россия наконец вышла вперёд и задышала.

Но радость оказалась мимолётной. Шведки заставляли фолить на себе и забивали с линии, а двойная опека Вадеевой приносила им желанный результат. Разница была всего одно очко в пользу скандинавок, и нам нужно было отбиться. Соперницы долго гоняли мяч и не могли найти свободного. За несколько секунд ответственность на себя взала Фрида Эльдебринк, выполнившая средний бросок по верх рук Ксении Левченко. Точно…

Дальше была дальняя попытка Анастасии Шиловой на овертайм, промах, штрафные шведок и финальная сирена, прозвучавшая как-то по-особенному громко в пустом зале. Это не только конец матча. Это ещё одна Олимпиада без женской сборной России. И от этого становится очень грустно.