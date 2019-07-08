Привыкли проигрывать и болеем за другие сборные. Итоги женского Евробаскета

Видя очередной триумф испанской сборной на женском Евробаскете, понимаешь, что наблюдать за решающими стадиями крупных турниров без сборной России становится уже как-то привычно. Восемь лет назад россиянки были законодательницами мод, по крайней мере на континентальном уровне. Даже в самый плохой день Степанова, Корстин, Абросимова и компания могли просто на характере и желании задавить любого оппонента. Они не умели проигрывать.



Сейчас ситуация сильно изменилась. Кажется, что поражениям никого не расстроить, а второе подряд непопадание на Олимпиаду многими вряд ли будет воспринято как трагедия. В качестве примера можно привести пост защитницы Дарьи Намок в одной из социальных сетей, где она реагирует на новость «Чемпионата».

Россиянки, не приглашённые на Евробаскет, замечены на трибуне в испанской форме

«Нет ничего криминального в том, что мы (Дарья Намок и Ксения Тихоненко. – Прим. «Чемпионата») пришли поболеть за нашу одноклубницу и подругу из другой сборной Лауру Николлс, которой мы желаем удачи в сегодняшнем финале», — уверена Дарья.

Действительно, каждый может поддерживать кого хочет и как хочет. И уж тем более никто и никогда не смеет указывать, с кем и как дружить. Но как-то сложно представить, как вышеназванные звёзды типа Корстин, Степановой, Абросимовой, Артешиной, Щеголевой, имеющие друзей почти в каждой сборной, приходят на матчи в национальной форме другой страны. Да ещё и той, которой только что удалось не заметить на своём пути нашу команду.



Собственно, Светлана Абросимова на итоги Евробаскета отреагировала совсем другим постом в социальной сети. Генеральный менеджер сборной была в той «золотой» команде 2011 года и не скрывала, что ей больно смотреть на мучения сборной и в какие-то моменты самой хотелось выйти на паркет.

К сожалению, все вопросы к главному тренеру, которые появились сразу после назначения в сентябре 2017-го, оказались риторическими. Уже тогда кандидатура немца Олафа Ланге не вызывала доверия. И это касается не только автора этой статьи. Некоторые члены исполкома РФБ открыто заявляли о своём несогласии.



Тот текст завершался следующей фразой. «Сборная получила своего тренера, от которого будет зависеть попадание команды на Олимпиаду-2020. Один олимпийский цикл мы пропустили, а потому непопадание в Токио будет нести куда большие проблемы, чем репутация и честь».

Гений или неудачник? Олаф Ланге — новый тренер женской сборной Исполком РФБ утвердил кандидатуру нового главного тренера женской сборной. И это иностранец.

При этом после провала Ланге не стал уходить в отставку, оставив вынесение вердикта непосредственному начальству. В своей речи после матча со шведками, в котором решалась судьба путёвки в олимпийскую квалификацию, он подчёркивал, что делал свою работу на максимуме возможностей и получал удовольствие.



Виноват ли тренер в неудачном выступлении на крупном турнире? Конечно. Но если выйти за рамки постулата о том, что победа это всегда заслуга команды и непосредственно игроков, а поражение – тренера, то по итогам турнира мы должны констатировать несколько неприятных вещей.

— В российской сборной нет разыгрывающего высокого уровня. При всём уважении и старании, но назвать таковыми Беглову, Левченко или Федоренкову после увиденных игр не повернётся язык. От современного разыгрывающего сейчас требуется гораздо больше, чем просто перевести мяч за центр площадки. Хотя и с этим у нас возникали сложности, вспоминая прессинг, устроенный сербскими баскетболистками во второй игре на турнире.



— В современном мире поговорка «три больше, чем два» уже имеет далеко не шутливый смысл. Снайперы становятся теми, кто ломает игру и соперника. Пусть нападение не выигрывает титулы, но конкретные матчи оно обязано забирать. Прошедший Евробаскет вскрыл наши большие проблемы в атаке с периметра: 22,5% реализации – страшный сон для любого тренера. А если добавить к плохой реализации дальних бросков ещё и ужасающую статистику бросков с линии штрафных: игроки сборной России промахнулись за весь турнир 41 раз, забивая в турнире лишь 63,4% попыток. К примеру, баскетболистки Великобритании заняли четвёртое место и промахнулись лишь 17 раз.



— Игра в защите могла бы компенсировать все неровности и проблемы в нападении. Но сама приносила одни страдания. Подстраховки Марии Вадеевой наводили ужас на соперниц и обычно заканчивались блок-шотами, но в целом игра в обороне неприятно удивляла своей неорганизованностью.



Да, мы не были лучшей командой на турнире. Да, у нас было много проблем. Но пропускать Олимпиаду мы, наверное, не имели права. По крайней мере мы точно не были хуже шведок, выезжающих на талантах нескольких опытных игроков. И, конечно, очень обидно за поколение таких талантов, как Вадеева и Мусина, которое пропустит уже вторую Олимпиаду. Они всё ещё очень молоды, им есть куда расти и развиваться, но Игры именно тот турнир, который мог бы дать им мощный толчок в развитии. Увы, этот самый толчок придётся искать в другом месте.