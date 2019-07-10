Лучший игрок НБА голодал и терпел оскорбления. История Янниса Адетокунбо

Несколько дней назад, после открытия рынка свободных агентов, «Милуоки» подписал контракт с Танасисом Адетокунбо. До этого он играл в «Панатинаикосе», выделялся атлетизмом, но статистикой не блистал. Но главное, что сейчас он приедет в команду к своему младшему брату Яннису, получившему несколькими неделями ранее приз самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА. Младший – настоящая звезда американской лиги. У него, как и полагается звезде, есть прозвище («грик-фрик»: в переводе с английского — «греческий сумасшедший») и именная серия баскетбольной обуви.

Только за следующий год Яннис получит более 25 миллионов долларов по контракту с клубом. В этом плане зарплата старшего брата будет сильно отличаться. Но самое главное, сейчас они в лучшей лиге мира, у них есть гражданство, а мысли о том, что кушать завтра больше не посещают. История семьи Адетокунбо – это история стремления, преодоления и борьбы с ненавистью.



Вообще, у Янниса и Танасиса многодетная семья: у этих двух игроков «Бакс» есть ещё три брата. Их родители бежали из Нигерии в 1991-м. Будучи профессиональными спортсменами (папа Чарльз играл в футбол, а мама Вероника занималась прыжками в высоту), они очень хотели, чтобы их мальчики тоже пошли в спорт. Но после переезда в Грецию семье в буквальном смысле пришлось бороться за выживание.



Яннис появился на свет 6 декабря 94-го в Афинах, но всё своё детство, как и братья, рос без гражданства, оставаясь по сути на нелегальном положении. Законы страны не гарантируют получения гражданства по месту рождения. Братья Адетокунбо постоянно боялись, что в любой момент их могут депортировать из страны. Отец старался делать всё, чтобы прокормить большую семью, но не всегда его сил хватало.



Вот что говорит про братьев Адетокунбо первый тренер Янниса Спирос Велиниатис:



— Видел, что дети страдали от недоедания, — говорит специалист. — Но несмотря на это, они показывали отличные спортивные результаты. Обычно, когда тренировка заканчивалась, я покупал им сувлаки (небольшие шашлыки). Однажды, у меня было мало денег и я сказал им, что на мели, поэтому мы будем есть хлеб. В тот день Яннис съел около шести буханок и даже не запивал их водой.

Мальчики обладали очень сильным характером. Яннису не хотелось быть ребёнком. Ему надо было кормить семью. Я никогда не видел его с друзьями, ведь его жизнь была настолько тяжелой, что у него не было свободного времени.



Именно Спиросу Велиниатису братья Адетокунбо обязаны своими баскетбольными карьерами. Они не скрывают, что никогда не думали о баскетболе и были влюблены в футбол, гоняя мяч в свободное время. Но Велиниатис сразу увидел невероятные физические данные ребят и буквально заставил парней догонять сверстников в новом виде спорта. И те очень быстро догнали.



Тяжёлая жизнь будущей звезды НБА должна была закончиться 9 мая 2013-го года. Именно в этот день власти Греции в ускоренном режиме дали ему и его брату Танасису греческие паспорта «за исключительные заслуги» перед страной. Он жил всё это время без гражданства, уже получил известность в профессиональном баскетболе, но без него не смог бы выставить свою кандидатуру на драфт НБА.



Яннис всегда хотел и стремился быть в НБА. В это было сложно поверить, глядя на вечно голодного эмигранта. Но летом 2013-го его выбрали под высоким 15-м номером драфта и мечта стала реальностью. Просто посмотрите на это трогательное видео о его пути в сильнейшей лиге мира.

Но 2013-ый год — время тяжелого кризиса в Греции. В правительство тогда как раз заходила ультраправая партия, которую многие поддерживали. Они называли Янниса шимпанзе, а его брата по телевизору в открытую величали обезьяной. Неонацисты использовали случай с «исключительной» выдачей паспортов как пример того, почему Греция находится в кризисе. Даже национальный Совет по правам человека обвинил тогдашнего премьер-министра Антониса Самараса в лицемерии, потому что гражданства безуспешно дожидались тысячи других детей нелегальных мигрантов.

Нынешний премьер-министр Алексис Ципрас считает, что потушить нараставшую волну расизма помог именно Яннис.



— Адетокунбо — особый случай. Интересно, что именно он заставил нас увидеть оборотную сторону тех детей, у которых нет гражданства, но они родились и выросли здесь. Многие считали, что нам нужно винить мигрантов за то, что они отбирают нашу работу. Это все последствия кризиса, люди говорят, что они не расисты, но все равно винят мигрантов. Адетокунбо — отличный пример обратного, он дает нам аргументы в борьбе с теми, кто не считает, что мы должны давать гражданство родившимся здесь детям. Никто не может сказать, что он не гордится этим парнем, который несет флаг Греции и поет наш национальный гимн.



Яннис только лишь с помощью баскетбола смог заставить замолчать тех, кто был против него и его семьи. Он уже подтвердил участие в грядущем Кубке мира, автоматически повысив шансы Греции на медали и приведя в восторг соотечественников. Сейчас уже не найти людей, которые будут противиться наличию в сборной братьев Адетокунбо, беднота и голод далеко позади. Это история достойна экранизации и когда-нибудь, нет сомнений, мы увидим документальный или художественный фильм о таланте из Греции. Но главное в ней всё-такие другое: нужно быть терпимее друг к другу и всегда идти к цели, какой бы невероятной не считали её остальные.