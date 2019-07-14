Самый высокий и ненужный. Почему ни одна команда НБА не захотела Тако Фолла?

Прошедший драфт справедливо называют именем его первого номера Зайона Уильямсона. Форвард настолько атлетичен в свои юные годы, что страшно представить последствия для соперников после его взросления. К Зайону было приковано огромное внимание, но за этим, кажется, многие упустили ещё одного яркого персонажа, способного перевернуть лигу.
Речь про центрового университета центральной Флориды (UCF) Тако Фолла. Его не выбрали на драфте из-за непонятно откуда взявшейся инсайдерской информации про хроническую болезнь ног. Фолл отлично проявил себя в матчах за колледж, установив сразу несколько рекордов. Прямо сейчас парень не отчаивается и пытается пробить себе дорогу в НБА через заднюю дверь. Гигант подписал контракт с «Бостоном» на выступление в Летней лиге. А его игровое фото, где он рядом со 186-сантиметровым партнёром по команде Карсеном Эдвардсом стремительно разлетелось по миру. Выглядит и впрямь забавно.
Забавно, но Тако Фолл, как и MVP прошедшего регулярного чемпионата Яннис Адетокунбо, долгое время играл в футбол. Фолл родился в Сенегале и до 16 лет спокойно гонял мяч ногами, пока не перебрался в США для учёбы. В америке удивились габаритам Фолла и начали ускоренно обучать того баскетболу. Надо отдать должное парню из африканской страны: он быстро освоился, хорошо учился и так классно играл, что получил предложения от нескольких десятков колледжей.
Несмотря на то, что место в составе Фоллу предлагали довольно известные в студенческом баскетболе команды, он остановил свой выбор на университете из Орландо. Гигант не скрывал, что его интересуют не только спортивные достижения, но и знания. А вообще, между Леброном Джеймсом и Стивом Джобсом он хотел бы быть похожим на второго. Чтобы понять всё стремление к обучению, стоит сказать, что Тако семь лет не видел родную мать. Она впервые обняла сына после его отъезда из Сенегала перед игрой студенческого чемпионата и это был трогательный момент воссоединения семьи.
Сейчас Тако 23 года (в декабре 2019 будет 24) и его габариты поражают: 231 см рост, 135 кг вес, размах рук 254 см. Для того, чтобы выполнить бросок сверху ему не нужно прыгать. Совсем.
В НБА уже приходили очень высокие парни типа Георге Мурешана и Мануте Бола. Но при всём уважении к вышеназванным центровым, Фолл куда более подготовлен к игре. Он прыгает, ускоряется и является полноценным участником игры на обеих сторонах площадки.
В Летней лиге НБА Тако Фолл неплохо проявляет свои качества и навыки. В четырёх матчах набирает 8,5 очка, делает 4,5 подбора и совершает почти по 2 блок-шота в среднем за вечер. Да, его не выбрала ни одна команда на драфте, но кажется, что мы всё-таки увидим в деле самого большого игрока в истории лиги в следующем сезоне.
- 14 июля 2019
-
12:43
-
12:25
-
11:57
-
10:20
-
09:10
-
05:24
-
00:45
-
00:28
- 13 июля 2019
-
23:29
-
22:24
-
22:12
-
20:59
-
19:54
-
18:34
-
16:30
-
15:18
-
13:51
-
12:43
-
12:00
-
11:00
-
09:24
-
05:54
-
05:07
-
04:38
-
00:59
- 12 июля 2019
-
23:52
-
22:18
-
21:24
-
20:29
-
18:16
-
18:06
-
17:13
-
14:54
-
13:28
-
12:03