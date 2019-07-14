Самый высокий и ненужный. Почему ни одна команда НБА не захотела Тако Фолла?

Он родился в Сенегале, играл в футбол, а для броска сверху ему нужно просто вытянуть руку.

Прошедший драфт справедливо называют именем его первого номера Зайона Уильямсона. Форвард настолько атлетичен в свои юные годы, что страшно представить последствия для соперников после его взросления. К Зайону было приковано огромное внимание, но за этим, кажется, многие упустили ещё одного яркого персонажа, способного перевернуть лигу.

Зайон уже обогнал легенд НБА. Пока — в набранном весе Ему скоро 19, а он уже весит почти 130 кг. Это помогает ему доминировать на площадке.

Речь про центрового университета центральной Флориды (UCF) Тако Фолла. Его не выбрали на драфте из-за непонятно откуда взявшейся инсайдерской информации про хроническую болезнь ног. Фолл отлично проявил себя в матчах за колледж, установив сразу несколько рекордов. Прямо сейчас парень не отчаивается и пытается пробить себе дорогу в НБА через заднюю дверь. Гигант подписал контракт с «Бостоном» на выступление в Летней лиге. А его игровое фото, где он рядом со 186-сантиметровым партнёром по команде Карсеном Эдвардсом стремительно разлетелось по миру. Выглядит и впрямь забавно.

Забавно, но Тако Фолл, как и MVP прошедшего регулярного чемпионата Яннис Адетокунбо, долгое время играл в футбол. Фолл родился в Сенегале и до 16 лет спокойно гонял мяч ногами, пока не перебрался в США для учёбы. В америке удивились габаритам Фолла и начали ускоренно обучать того баскетболу. Надо отдать должное парню из африканской страны: он быстро освоился, хорошо учился и так классно играл, что получил предложения от нескольких десятков колледжей.

Несмотря на то, что место в составе Фоллу предлагали довольно известные в студенческом баскетболе команды, он остановил свой выбор на университете из Орландо. Гигант не скрывал, что его интересуют не только спортивные достижения, но и знания. А вообще, между Леброном Джеймсом и Стивом Джобсом он хотел бы быть похожим на второго. Чтобы понять всё стремление к обучению, стоит сказать, что Тако семь лет не видел родную мать. Она впервые обняла сына после его отъезда из Сенегала перед игрой студенческого чемпионата и это был трогательный момент воссоединения семьи.

Сейчас Тако 23 года (в декабре 2019 будет 24) и его габариты поражают: 231 см рост, 135 кг вес, размах рук 254 см. Для того, чтобы выполнить бросок сверху ему не нужно прыгать. Совсем.

В НБА уже приходили очень высокие парни типа Георге Мурешана и Мануте Бола. Но при всём уважении к вышеназванным центровым, Фолл куда более подготовлен к игре. Он прыгает, ускоряется и является полноценным участником игры на обеих сторонах площадки.

В Летней лиге НБА Тако Фолл неплохо проявляет свои качества и навыки. В четырёх матчах набирает 8,5 очка, делает 4,5 подбора и совершает почти по 2 блок-шота в среднем за вечер. Да, его не выбрала ни одна команда на драфте, но кажется, что мы всё-таки увидим в деле самого большого игрока в истории лиги в следующем сезоне.