Над Вуячичем все смеялись, но он был секс-символом НБА

Вероятно, многие могли уже забыть имя словенской легенды. Саша Вуячич теперь сильно уступает в популярности Горану Драгичу и тем более всё ещё юному таланту Луке Дончичу. Эти двое не так давно привели свою национальную сборную к золоту Евробаскета и при этом продолжают свои успешные карьеры в сильнейшей лиге мира.

Вряд ли Саша сильно радовался за парней из своей страны после победы на континентальном первенстве. Особенно это касается Горана Драгича, с которым у экс-игрока «Лейкерс» сложились «особенные» отношения.



Когда леворукий словенец только начинал свой большой путь к признанию в мировом баскетболе, между ними случился очень неприятный инцидент. Драгич проводил огненную концовку в матче с «Лейкерс» и после очередного классного среднего броска (да-да, он забил его через Сашу и потом что-то шепнул тому на ухо)… получил в челюсть.

В послематчевом интервью легендарный Коби Брайант без эмоций, спокойно и рассудительно, ответил на вопрос Крейга Сейгера о своей реакции на этот эпизод: «Я собираюсь убить его». И вряд ли кто-то думает, что Саше в раздевалке не досталось от Мамбы.



Но между требовательным Брайантом и Вуячичем сложились довольно тёплые отношения. Они оба знали итальянский и могли практиковать его прямо во время матчей. Эта привилегированность словенца была обусловлена многими факторами. В частности, Саша действительно был предан «Лейкерс». Он был выбран на драфте 2004 года и провёл в составе калифорнийцев семь сезонов, дважды становясь частью чемпионской команды.

Ему доставалось на тренировках и играх, он был под постоянным давлением Коби, но это именно то, что делало его сильнее. Прежде всего в глазах самого Брайанта, не любившего проявлений слабости в любом виде. Спустя несколько лет после ухода из «Лейкерс» Вуячич в интервью «Чемпионату» ответит тем, кто считает его «обычным баночником»:



— Просто для начала пусть вспомнят, что я провёл в одной из лучших команд НБА половину своей карьеры, где сыграл в более чем 500 матчах. Да, я был сменщиком Брайанта, но за его спиной на протяжении последнего десятилетия находились все атакующие защитники. Более того, таких классных игроков, как Коби, нет даже у представителей внеземных цивилизаций.

Всегда есть положительные и отрицательные стороны в тех случаях, когда вашим конкурентом является настоящий гений. Да, ты многому учишься у него, но при этом почти не имеешь возможности раскрыть свой потенциал полностью. Если бы на моей позиции не играл лучший баскетболист в мире, возможно, фамилию Вуячич знало бы куда больше людей.



Да, Вуячич не был звездой в НБА, но зато в его сейфе лежат два перстня чемпиона лиги. При этом светская жизнь словенца разительно контрастировала с баскетбольной. После переезда в Лос-Анджелес из Европы Саша довольно быстро стал своим на всевозможных тусовках. Конечно, его игра в одной из самых титулованных и известных команд мира вкупе с внешностью делали своё дело.



Вуячича постоянно замечали в компаниях разных девушек, некоторые из которых оказывались гораздо известнее спортсмена. В одно время ему приписывали отношения с гламурной звездой Пэрис Хилтон, которые в итоге вроде бы оказались дружбой. Но такая «дружба» вызывала ещё больший глум в НБА, где телевизионные комментаторы придумали ему специальное прозвище — Машина. Вроде бы не очень обидное, но, кажется, это не тот случай, когда человека стали бы называть подобным словом из-за его мощи.



Особую известность в России Саша Вуячич получил после того, как сделал предложение Марии Шараповой. Карьера теннисистки была тогда на пике, она получала большие деньги от побед и спонсорских контрактов. Их дома с Вуячичем были расположены недалеко друг от друга, а отношения быстро набирали обороты. Но именно известность Шараповой стала одной из главных причин расставания.



«У нас возникли взаимопонимание и близость, которые, как мне тогда казалось, возможны только между двумя спортсменами, — говорила Мария после разрыва. — Саша родом из Словении, а играл за клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс». У него был дом в Лос-Анджелесе, он был профессиональным спортсменом, высоким, с восточноевропейским менталитетом. На бумаге всё выглядело отлично.



Но проблемы возникли уже в самом начале. Например, когда мы находились в Лос-Анджелесе, он всегда настаивал, чтобы мы оставались у него, хотя мой дом намного больше и уютнее и расположен на той же улице. Это было чисто мужское эго. Он хотел быть главным, быть в центре всего, контролировать всё. Он не любил вспоминать о том, что я зарабатываю больше, чем он. Что мой дом больше, что я добилась в теннисе больше, чем он в баскетболе. Мы никогда не обсуждали это».

Оставшийся один Вуячич позже будет философствовать, а его карьера пойдёт под откос. Летом 2019-го, после скитаний по европейским второсортным клубам, он будет тренироваться в США и мечтать о контракте с любой командой НБА.



«Жизнь пишет романы. Из-за этого никогда не можешь распланировать будущее – что-нибудь непременно случится. Например, меняются люди, осложняются обстоятельства, растут расстояния. Это происходит на ровном месте. В нашем с Машей случае именно последние не способствовали пролонгации отношений. Когда краски сгущаются, остаётся одно: двигаться дальше, как бы мучительно больно тебе ни было.



Нельзя останавливаться, оглядываться или жить прошлым. Важно сделать правильные выводы, перевернуть страницу и начать новую историю с чистого листа, ведь рано или поздно человек всё равно становится счастливым».



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