Чёрная полоса. Чемпион НБА и Евролиги борется за жизнь после страшной аварии

Ужасная и шокирующая новость об автомобильной аварии с участием Огнена Кузмича появилась 14 июля. «Чемпионат» следил за развитием событий.



Центровой сборной Сербии Огнен Кузмич родился в Боснии, где и начал заниматься баскетболом. Высокого парня, уже умеющего на площадке многое, в 17 лет взяли в профессиональную команду «Борац», откуда он на два года уехал в Финляндию, где приобрёл первый опыт жизни в другой стране.

После двухлетнего опыта в финских командах Кузмич ещё год поиграл дома, после чего отправился в Испанию, откуда и уехал в США в 2012-м. Парень, которому только что исполнилось 23, был довольно взрослым в сравнении с 19-летними парнями из американских колледжей. Но в талант 216-сантиметрового центрового поверили в «Голден Стэйт». Именно «Уорриорз» забрали Кузмича к себе, сделав выбор в конце второго раунда драфта.



Сербский центровой много времени проводил в команде развития, лишь изредка получая возможность играть в основе. Это легко объяснялось тем, что «Уорриорз» как раз тогда начали трансформироваться в непобедимых, оттачивая свой фирменный стиль с высоченными скоростями и большим количеством бросков издали.



Игру Кузмича и его прогресс отмечали эксперты. В 2015 году он вошёл в одну из символических сборных лиги развития по игре в защите и помог своей команде выиграть её. После этого основная команда впервые за 40 лет стала победителем, провозгласив начало новой эры в НБА.



Казалось бы, успех за океаном должен был продолжаться. Но Кузмич решил вернуться в «Панатинаикос». Отыграв там год, он отправился в «Црвену Звезду», откуда через сезон уехал в Испанию в статусе одного из лучших центровых Евролиги, став частью мадридского «Реала». Именно в «Реале» он стал победителем Евролиги, однако из-за разрыва крестообразных связок он пропустил большую часть чемпионского сезона.



Этим летом он подписал новый контракт с «Црвеной Звездой» и вернулся домой для того, чтобы перезагрузить карьеру. Кузмич уже так делал несколько раз, и это помогало. Тем более что «Црвена» снова будет играть в Евролиге и там собирается приличный состав.



14 июля Огнен возвращался со свадьбы из Приедора. Дорога была мокрой после дождя, и белый «Порше» баскетболиста, потеряв управляемость, влетел во встречный автомобиль.



После аварии машина Кузмича выглядела страшно, а баскетболиста и его друга с тяжёлыми травмами отправили в ближайшую больницу.



По информации сербских журналистов, пассажир и водитель другого автомобиля отделались незначительными травмами и им не потребовалась госпитализация. Хотя их автомобиль также выглядит сильно побитым.



Кузмича ввели в состояние медикаментозной комы и на вертолёте отправили в клинику в Белград. Помимо переломов челюсти и грудной клетки, Кузмич также получил сильную черепно-мозговую травму, но гематом мозга не наблюдается.

16 июля «Црвена Звезда» выступила с официальным заявлением по поводу состояния здоровья своего игрока.



«Мы информируем, что общее состояние центрового Огнена Кузмича лучше, чем вчера, но остается очень тяжелым. Он в большей степени способен к самостоятельному дыханию, но по решению врачей будет подвергнут операции на верхней челюсти, чтобы устранить проблемы. Из-за сложности этой процедуры баскетболист пока останется в состоянии медикаментозной комы».

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