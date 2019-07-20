Тюрьма, наркотики, интрижки с Рианной и грязная игра. Джей Ар Смит – легенда

Один из самых сумасшедших игроков НБА забивает на все возможные правила, но при этом его талант ценят.

Конечно, момент с идиотской ошибкой Джей Ар Смита в последние секунды первого матча финальной серии 2018-го года навсегда войдёт в историю. Старина Смит мог стать героем, ведь он подобрал мяч на чужом щите после промаха партнёра с линии штрафного. Оставалось ещё 4 секунды, а на трёхочковой стоял сам Леброн Джеймс. Смит был уверен, что его команда ведёт в счёте, а на нём сейчас всенепременно сфолят. Но только вот счёт на табло был равным.

До этого эпизода, после которого весь мир просто начал смеяться над Джей Аром, он считался очень противоречивой фигурой. С одной стороны, это был абсолютно неуправляемый спортсмен, который жил по своим, только ему ведомым правилам. На паркете этих самых правил он не знал в принципе. Иначе чем можно объяснить вот этот грязный эпизод, в котором защитник просто перевернул находящего в безопорном положении Горана Драгича? Словенец плашмя рухнул на паркет и чудом избежал серьёзной травмы. И если бы этот момент был единственным.

В серии плей-офф против «Бостона», когда «Кливленд» проиграл первый гостевой матч и уже проигрывал второй, у Смита опять отключился самоконтроль. Досталось Элу Хорфорду. К счастью, тут тоже всё обошлось без повреждений.

Иногда казалось, что в «Кавальерс» Смит выполняет роль тафгая. Так сильно тот охранял Леброна.

Но зачастую он просто был чересчур груб. Вот в этом эпизоде финальной серии «Кавс» и «Уорриорс» Джей Ар просто снёс со своего пути мощного Дрэймонда Грина. Как тут не вспомнить, что Смит буквально до последнего школьного года считался перспективным игроком в американском футболе, а некоторые колледжи готовы предлагали ему полные стипендии. Его умение сыграть на нескольких позициях очень высоко ценилась. Но парень выбрал баскетбол, став одним из последних, кому удалось прийти в НБА сразу после школы.

Ах да, ещё Смит почему-то очень любил развлекаться, развязывая шнурки соперникам. Это не шутка. НБА даже штрафовала его за это.

Но если бы это был единственное, за что лиге пришлось штрафовать атакующего защитника. В какой-то момент дело дошло даже до дисквалификации за два матча за нарушение антидопингового регламента. Подробности не разглашались, но кажется, здесь дело касалось лёгких наркотиков. Никто ведь не сомневается в том, что Джей Ар с ними хорошо знаком?



Самым дурацким в списке выходок Смита, однозначно, стала татуировка на правой ноге со спонсорской надписью. НБА после этого пришлось настоять на том, чтобы игрок закрывал надпись.

И если бы выходки спортсмена заканчивались на баскетбольной площадке. Но нет. Эпатирование общественности романом с Рианной –мелочь. Певица таким образом пыталась отомстить Крису Брауну, с которой они крайне сложно расстались. Смит, кажется, просто ни о чём не задумывался.



Но самый страшный и по-настоящему плачевный эпизод случился в июне 2007-го. Тогда в дорожно-транспортном происшествии погиб друг Смита. Он сидел рядом, а за рулём как раз был защитник. Через два года Смита приговорят к 90 дням тюрьмы, из которых тот проведёт в заключении лишь 30.

После всего вышесказанного сложно привести какие-либо аргументы, способные исправить статус восприятия Джей Ар Смита общественностью.



Но многие болельщики помнят его славные данки за «Денвер». Среди них особняком стоит вот этот «баззер-данк» в кольцо «Спёрс».

Или эта магия, но уже в форме «Никс».

Смит – талантище. У него не получилось стать суперзвездой, но он всегда был отличным баскетболистом, умеющим на паркете всё. Сумасшедшая «физика», помноженная на отличный бросок и защитные умения. Не сомневайтесь в искренности слов Леброна на чемпионском параде в Кливленде в 2016-м. Король тогда очень хвалил Смита и тот, без всякого сомнения, был важной частью итогового успеха.



После того, как Джеймс покинул Огайо и в очередной раз перевёз свои таланты в более тёплые края, Смиту стало некомфортно в команде, проигрывавшей всем. Он попросил об обмене и в нынешнее межсезонье его наконец отчислили.



Прямо сейчас Джей Ар находится в статусе свободного агента и проводит переговоры с командами, претендующими на чемпионство. На меньшее он не согласен. Кажется, ему всё равно, что о нём говорят. Он всё ещё голоден до побед.