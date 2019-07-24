Дядюшка Кавая разводит клубы на бабки. Американский рэкет в баскетболе

Кажется, мы все немного успокоились и даже вроде бы свыклись с мыслью о том, что Кавай Леонард начнёт следующий сезон не в чемпионском «Торонто». И даже не в «Лейкерс», где его ждали Леброн Джеймс и Энтони Дэвис. «Клипперс» стали победителями битвы за Кавая, добавив к одному из лучших баскетболистов на планете прямо сейчас ещё и звёздного Пола Джорджа. Кусайте локти, болельщики остальных команд!



Но переход Леонарда снова в центре внимания. Казалось бы, соглашение подписано, трейд Джорджа официально подтверждён и «Оклахома» (бывшая команда форварда) после этого отпустила в «Хьюстон» последнюю звезду клуба, погрузившись в глубокую перестройку. Но не всё так просто.



Ситуацию «взорвал» известный американский журналист Стивен Эй Смит.



«Люди из НБА сейчас обсуждают такую тему: якобы дядя Кавая — дядя Деннис — просил очень много всего у других команд: дома, самолёты, гарантированные деньги от спонсоров. Всё это является незаконным с точки зрения коллективного соглашения. Понятия не имею, правда ли это. Не пытаюсь вынести какие-либо обвинения в адрес дяди Денниса, но люди в кругах НБА говорят об этом», — сказал журналист.



Дядюшка Кавая снова в игре, а его фигура постепенно демонизируется и, кажется, не безосновательно.



Впервые широкая баскетбольная общественность узнала о Деннисе Робертсоне (а именно так зовут дядю Кавая Леонарда) в прошлом году. Конфликт молодой звезды и «Сан-Антонио» вырвался наружу: Тони Паркер открыто критиковал Леонарда, отказывавшегося играть в плей-офф, а тот просто молчал. Вот тут-то в игру (в медиа пространство) и вступил дядюшка Деннис.



Каждый шаг шаг в «разводе» Леонарда и «шпор» был под пристальным взглядом СМИ, но никаких комментариев от самого игрока не было. Тогда все в полной мере узнали степень закрытости и отстранённости MVP финала 2014 года. Зато мистер Робертсон пользовался этим по полной программе. Не папа Лонзо Болла, конечно, с тем сравниваться вообще сложно.

Что значит заявление Стивена Эй Смита?

Те, кто знаком с манерой ведения репортажей этого журналиста, могут усомниться в искренности его слов. Он чаще всего эпатирует публику громкими словами, но те имеют обыкновение расходится с делами. Поговорка про Льва Толстого – это про него. Но тут есть любопытные факты.



Сразу после заявления Смита НБА провела заседание с владельцами клубов. Главной темой для обсуждения как раз стало поведение родственников игроков при подписании контрактов. Лига уже начала расследование. И тут всё очень серьёзно. Как вам такое?

Что именно нарушил дядя Кавая?

Коллективное соглашение – главный свод правил для всего мира под названием НБА. Клубам строго запрещается заманивать игроков в свои ряды, платя им или их представителям бонусы. В это сложно поверить нам, когда в российской КХЛ открыто проходят «обмены на денежную компенсацию», но за океаном лига при необходимости может отслеживать банковские счета игроков и их родственников. Если там появятся средства, происхождение которых будет вызывать вопросы, начнётся расследование.



По словам Стивена Эй Смита дядя Кавая просил разных «фишек» от «Торонто». Естественно, после подписания контракта с «Клипперс» у офиса канадской команды возник резонный вопрос: «А не просил ли того же родственник Леонарда у них?». Помимо «самолётов, домов и денег» речь вполне могла идти и о месте работы для кого-то из ближайшего окружения. По слухам именно это стало главной причиной конфликта «окружения Леонарда» и руководства «Спёрс», которое не пускало посторонних в свободном доступе на свою арену.

Выходка дяди Леонарда единственный случай?

Конечно нет. Звёзды на то и звёзды, чтобы постоянно пытаться продавливать и разводить на деньги. Ярчайший пример – Леброн Джеймс. Об этом стараются не говорить много, но в перед возвращением в «Кливленд» и перед подписанием контракта с «Лейкерс» Джеймс «продавливал» руководство о подписание трудовых соглашений со своими врачами, тренерами по ОФП и даже поваром.



Другой пример – Джей Ар Смит. Однажды Смит настолько осмелел, что заставил «Никс» подписать контракт со своим братом. В итоге тот сыграл лишь несколько минут, а клуб раскошелился на пару миллионов. Всё в семью.

Что грозит «Клипперс»?

Ситуация пока непонятная. Пока про «Клипперс» лига не говорит официально. Расследование начато лишь для «ранних подписаний свободных агентов». Но если предположить, что доказательства давления дяди Денниса имели место быть, а клуб их удовлетворил, то калифорнийский клуб как минимум выплатит $ 3 млн штрафа, лишится нескольких драфт-пиков и вполне может потерять Леонарда, чей контракт аннулируют. Лига страшна в гневе, и «Клипперс» это уже проходили.



На Кавая Леонарда имеют большой зуб в «Торонто» и «Лейкерс». Первые, вроде бы, всё ещё довольны историческим чемпионством, но чувствуют себя немного использованными после истории с запросами дяди.



«Лейкерс» же, судя по всему, в полнейшем бешенстве. Мало того что «младший брат», играющий с ними на одной арене, теперь как минимум не слабее. Так ещё и есть большие подозрения, что Кавай специально думал так долго. В «Лейкерс» уверены, что своими якобы размышлениями игрок давал время на подписания других свободных агентов остальными клубами. Понятно, что Леброн очень хотел трио. И, конечно, он хотел, чтобы третьей звездой был не Дэнни Грин, а Кавай Леонард. Не вышло. Кавай действительно в «Лос-Анджелесе» и действительно будет проводить домашние матчи в «Стейплс-центре». Всё так, как хотел Леброн. Вот ведь воистину – бойся желаний своих.