Чемпион НБА не нужен сборной России. И это правильно

После того, как Андрей Кириленко завершил карьеру, Тимофей Мозгов по праву перенял от АК-47 статус главной баскетбольной звезды России. Центровой блеснул в «Химках», потом подтвердил свой уровень на чемпионатах Европы (2009) и мира (2010), заслужив в итоге контракт от «Нью-Йорка».

Заокеанскую карьеру Мозгова нельзя было назвать сверхудачной до того момента, когда менеджмент «Денвера» согласился отправить россиянина в «Кливленд». Леброну и Дэвиду Блатту жизненно необходим был центр, способный поддерживать темп и защищаться против скоростных «Уорриорз».



Наш парень сходу занял место в основе, получал много игрового времени, а после травм Кайри Ирвинга и Кевина Лава и вовсе стал второй опцией. После Короля, разумеется. Ещё в самом начале плей-офф все восхищались умением Тимофея чувствовать Джеймса, а передачи Леброна на Мозгова регулярно украшали хит-парады.

После неудачи в финале 2015-го года «Кливленд» задумал перестройку. Она коснулась стиля, который по задумке Леброна (читай менеджмента) должен был стать более быстрым, с большим количеством дальних бросков. Поэтому и был уволен Дэвид Блатт, а Тимофей уступил место Тристану Томпсону и Ченнингу Фраю. Игровое время сократилось с 25 минут до 17, но и роль в команде стала гораздо менее значимой. Теперь результат определяли другие.



Но чемпионство-2016 принесло болельщикам «Кавс» и всем игрокам радость. Стратегия Леброна оказалась правильной, а победителей, как известно, не судят. Да и вряд ли Мозгов в обиде на Джеймса, ведь именно после того чемпионства «Лейкерс» предложили ему 4-летний контракт с фантастической суммой в 64 миллиона долларов. Контракт, обеспечивший спортсмена на всю оставшуюся жизнь. Контракт, который по сути поставит крест на карьере игрока НБА.



Именно из-за «тяжёлого» контракта Мозгова обменяли в «Бруклин», где в сезоне 2017-2018 он принял участие лишь в 31-м матче, получая жалкие 11 минут в среднем за игру. Назвать это регулярной игровой практикой уже тогда не поворачивался язык. И это было заметно в матчах за сборную прошлым летом. Мозгов по-прежнему внушал уважение всем соперникам своими габаритами, составлял конкуренцию лучшему защищающемуся НБА Руди Гоберу, но не был тем Тимофеем Мозговым, который легко вколачивал сверху в финале 2015-го и ставил эффектные блок-шоты.

Видео можно посмотреть на официальном канале НБА в YouTube.

Прошлым летом он сыграл свой последний официальный матч. Это было в сборной. «Орландо» решил не пользоваться услугами россиянина, просидевшего на скамейке целый сезон. В конечном итоге центровой решился на операцию на больном колене, а восстановление не закончено до сих пор.

В сборной его не будет. Главный тренер Сергей Базаревич хоть и говорит, что готов ждать до последнего, но понимает, что чудесные исцеления бывают только в книжках.



«На сегодняшний день он не в состоянии принимать участие в тренировках, но ждет, что лечение даст аккумулирующий эффект, и в короткие сроки произойдет значительное улучшение его состояния. Это то, что обещают его лечащие врачи.

С большим уважением отношусь к Тимофею и сказал ему, что мы готовы следить за развитием ситуации и ждать столько, сколько понадобится. Понимаю: надежд на то, что он «выстрелит» в ближайшее время, достаточно мало. Мы уже начали подготовку, а он еще не готов выйти на площадку – к тому же давно не играл. Но я готов предоставить ему этот шанс» — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.

Иногда вызов даже не совсем здорового игрока, особенно лидера, идёт на пользу всему коллективу. Но это точно не тот случай. Участие Мозгова в любых динамических занятиях исключено из-за повреждения. Вот почему полный отказ от иллюзий и надежд участия чемпиона НБА пойдут на пользу команде. Всё-таки, наличие столь габаритного игрока на площадке автоматически предполагало бы снижение темпа из-за желания дать тому шанс на обыгрыш. Отсутствие – заставляет команду играть быстрее.



До старта Кубка мира остаётся чуть больше месяца. Времени мало, но его достаточно для того, чтобы постараться нивелировать потерю одной из главных звезд сборной. В конечном итоге мы можем брать не размером, а умением. В расположении Сергея Базаревича по-прежнему есть Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Семён Антонов и, конечно же, Джоэл Боломбой.