США отказали Харден и Дэвис? За Россию на ЧМ могут сыграть пацаны из Суперлиги

Григорий Мотовилов, Андрей Сопин, Александр Платунов. Об этих парнях вы не слышали, но они уже в сборной России и могут поехать в Китай.

Мужская сборная России готовится к Кубку мира. Перед важнейшим турниром, от которого зависит путёвка на Олимпиаду, команда должна решить много внутренних вопросов по составу. Если честно, до приезда в Новогорск думалось, что настроение в стане российской дружины вряд ли будет бодрым.

Травма колена ещё до начала подготовки оставила национальную команду без двух системообразующих игроков: Тимофея Мозгова и Дмитрия Хвостова. Уже после старта тренировочного процесса стало понятно, что защитник Иван Ухов из ЦСКА не успеет восстановиться после травмы голеностопа.

Чемпион НБА не нужен сборной России. И это правильно Тимофей Мозгов помогал Леброну Джеймсу завоёвывать чемпионство в «Кливленде», а сейчас от него отказались в национальной сборной.

На самом занятии, открытом для журналистов, в глаза сразу бросилось отсутствие Дмитрия Кулагина и Артёма Клименко. У обоих повреждения и пока не понятно, смогут ли баскетболисты продолжить подготовку. Главный тренер Сергей Базаревич не стал скрывать, что ситуация с Кулагиным-старшим стала для него сюрпризом.



«Дмитрию Кулагину был поставлен диагноз, который для нас явился сюрпризом, потому что ранее он никак не проявлялся. Это отслоение сетчатки глаза. Как Дима мне сказал, он сделал прижигание. Можно назвать это операцией или процедурой. Такое было с Андреем Зубковым и Евгением Бабуриным год назад. Следим за ситуацией, она может повернуться в любую сторону. Тут будет зависеть от Димы, когда он будет готов», — сказал Базаревич.



На лицах всех участников тренировочного процесса сияли улыбки. Главный тренер источал позитив, хотя в его ситуации, наверное, мог порываться посыпать голову пеплом. Почти на каждой позиции нет очевидных лидеров. Ситуация с травмами защитников дошла до такой степени, что прямо сейчас с командой тренируются три совсем молодых парня, два из которых — Григорий Мотовилов и Андрей Сопин — и вовсе выступают в Суперлиге, а третий Александр Платунов хоть и играет за «Парму», но ещё в прошлом сезоне был баскетболистом молодёжной лиги.



Алексея Шведа также нет в сборной. Лучший снайпер Единой лиги ВТБ должен приехать, но когда он приступит к работе никто не знает. Может и знает, но официально не объявляет. Лидер «Химок» ещё по ходу финальной серии Единой лиги ВТБ получил травму, а после окончания сезона сразу отправился к супруге, которая в конце июня подарила ему дочку.

Поэтому к первому турниру, который пройдёт в Москве в начале августа, сборная готовится без него. И это шанс для молодых парней проявить себя, а для Джоэла Боломбоя укрепиться в статусе одного из лидеров сборной России и подучить русский язык. Натурализованный американец показывает прогресс в этом «компоненте», но пока очень стесняется говорить на великом и могучем «под запись».



За молодёжью внимательно наблюдают ветераны сборной. В частности, Семён Антонов. Форвард ЦСКА сам когда-то прошёл путь от игрока Суперлиги и как никто понимает, что сейчас испытывают дебютанты.

Семён Антонов и корреспондент «Чемпионата» Марат Арасланов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Помните свой первый вызов в сборную?

— Конечно. Я тогда играл в Суперлиге за «Тамбов», а вызов сильно удивил меня. Из-за финансовых причин мы закончили сезон в апреле. Но Дэвид Блатт вызвал меня, а из молодёжного чемпионата был вызван Максим Григорьев. С ним пересекался в юношеских сборных, а остальных ребят не знал, поскольку все они играли в лиге выше.



— Семён, вас теперь спокойно можно называть ветераном сборной. Что скажете о молодых игроках, которые как и вы когда-то, приехали на сбор национальной команды из клубов Суперлиги?

— Ребята, которые впервые попали в национальную команду, хорошие, перспективные. Гриша Мотовилов хоть и выступает сейчас в Суперлиге, но уже был в обойме «Зенита» какое-то время. Андрей Сопин очень здорово выступал за МБА. Я даже как-то был на матчах этой команды, когда они играли против ЦСКА-2. Саша Платунов стал самым ценным игроком Кубка России. Он играет в Единой лиге ВТБ. Понятно, что парни находятся под давлением.



Вызов в национальную команду всегда очень волнителен. Каждое попадание – это показатель твоей работы и её оценка. Каждый из новичков прошёл через просмотровый лагерь, выдержали отбор. Наверное, им сложнее адаптироваться к требованиям главного тренера Сергея Базаревича, поскольку они с ним ещё никогда не работали.

Пресс-конференция главного тренера сборной России Сергея Базаревича Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Согласны, что позиция разыгрывающего одна из самых проблемных?

— Да, пока не очень хорошая ситуация. Очень много травм. В ближайшем будущем нас ждёт турнир в Москве. Да, может быть, сборные Ирана и Иордании не самые звёздные, но для начала подготовки и особенно для новичков, это будут удобные и хорошие соперники.



На тренировках мы не можем почувствовать все скорости. А это будет хорошим шансом. Это не пустой звук — надевать майку сборной России волнительно. Особенно впервые. И вдвойне ответственно выходить на паркет дома в Москве. Я уверен, что поболеть за Андрея Сопина придут его родственники, друзья и это будет большим моментов для него.

Андрей Сопин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Для Сопина неожиданностью стало уже первое приглашение на просмотровый сбор. Чего уж говорить про работу с национальной командой. Летом защитнику столичного МБА исполнилось 22, но кроме юниорских сборных его никогда не приглашали в главную команду страны.

— Для меня неожиданным уже был вызов на просмотровый сбор, куда попали игроки 20-23 лет из разных клубов, из разных лиг. После работы на нём, главный тренер сказал, что от состояния здоровья Вани Ухова будет зависеть необходимость в моей помощи. После стало известно, что Ваня не сможет восстановиться. Мне позвонили и вызвали на сбор главной команды. Это очень интересный и хороший опыт и большой сюрприз для меня.

— Что для вас самое необычное в работе с главной командой страны?

— У всех без исключения игроков и тренеров очень серьёзное отношение. Причём не только к тренировочному процессу, но и к другим вещам типа восстановительных процедур. Здесь собран очень высокий уровень игроков, поэтому переключиться после Суперлиги не так просто. Приходится включаться постепенно.



— Семён Антонов практически никого не знал, когда впервые попал на сбор национальной команды. Сколько человек знаете вы?

— С некоторыми я общался до этого. Например, с Никитой Курбановым. Мы оба из спортивной школы «Тринта» и занимались у одного тренера. Помню, когда мы были совсем маленькими, он к нам приезжал на сборы. Со всеми ребятами общаюсь нормально, приняли в сборной очень тепло и хорошо.



— Московский турнир станет особенным для вас?

— Очень хочу попасть в состав, хочу играть, выйти в майке сборной, проявить себя. Сборная России – моя мечта!