Уезжал в НБА дылдой, а возвращается легендой. Мозгов в «Химках»

Прошлым летом, когда права на Тимофея Мозгова в США обменивали сначала из «Бруклина» в «Хорнетс», а оттуда в «Орландо», наш центровой трудился в Новогорске. Сборная готовилась к важным матчам отбора к Кубку мира против Бельгии и Франции, а Мозгов, соскучившийся по баскетболу, пахал наравне с остальными игроками главной команды страны.



В одном из тренировочных эпизодов форвард ЦСКА Никита Курбанов проходил по лицевой линии, выпрыгнул и забил через неуспевшего на подстраховку Мозгова сверху. Ситуацию «разукрасил» одноклубник Курбанова Семён Антонов, подскочивший к центровому, в шутку толкнув в плечо и произнёсший: «Это лига ВТБ!». Шутка форварда не только подняла настроение всем присутствующим, но, как выяснится через год, стала пророческой. Тимофей Мозгов — официально в «Химках».

Подмосковный клуб заканчивает строительство новой команды. Они снова будут в Евролиге и, судя по всему, больше не хотят повторять прошлогодние ошибки, когда собранный состав пришлось менять вместе с тренером по ходу сезона. Сейчас ставка делается на проверенных бойцов, с которыми главный тренер Римас Куртинайтис готов к очередному европейскому путешествию.



Но история возвращения Мозгова стоит особняком. Это не просто подписание центрового из НБА. Не ещё один игрок сборной России в заявке. Это история про возвращение домой.



Мозгов попал в НБА в 2010-м. Тогда в России к его переезду в сильнейшую лигу мира относились настороженно. Многие не верили, что 216-сантиметровый центровой сможет закрепиться в лиге суператлетичных и суперталантливых. Но Тимофей ещё на Евробаскете-2009 и чемпионате мира 2010-го доказал, что для него нет авторитетов, а мощи достаточно для борьбы с любым оппонентом.



Чтобы освежить в памяти, просто посмотрите лучшие моменты в исполнении Тимофея в матче чемпионата мира со сборной США. Под раздачу попадали не только Чонси Биллапс и Деррик Роуз, но также и Кевин Дюрант, Кевин Лав, Ламар Одом и Тайсон Чендлер. Согласитесь, компания более чем солидная.

Карьера Мозгова в НБА действительно получилась. Были взлёты и падения, но, несмотря на все страдания в «Денвере», когда россиянину приходилось выходить на площадку лишь эпизодически, счастливый момент всё-таки наступил.



Обмен в «Кливленд» перевернул карьеру Мозгова и вывел её на новый уровень. Леброн Джеймс стал для него идеальным партнёром, а их связка в 2015-м в четыре руки противостояла грозным «Уорриорз». Тот финал стал звёздным часом Мозгова. «Кавальерс» из-за травм потеряли двух лидеров: Кевина Лава и Кайри Ирвинга. И именно тогда Моззи (именно так Мозгова называют в НБА) стал «номером два» в команде Леброна. Его 28 очков и 10 подборов в четвёртом матче надолго останутся в памяти болельщиков.

В следующем году он уже играл гораздо меньше. «Кливленд» перестроил модель игры и в ней не было место большому центровому без стабильного дальнего броска. Да и Лав с Ирвингом уже были здоровы. Но итоговое чемпионство всё скрасило, а совместное видео с Королём и крики «Мазер Раша» быстро разошлись по интернету.

И после чемпионства с Тимофеем Мозговым случился самый большой контракт в его карьере. «Лейкерс» предложили россиянину 64 млн за 4 года. Отказываться от столь щедрого предложения было бы неразумно. В итоге Мозгов переехал в Лос-Анджелес, и с этого самого момента у него начались проблемы с игровым временем.



Если в «Лейкерс» Тимофей получал около 20 минут на паркете, то после обмена в «Бруклин» эти цифры сократились до 11 минут в среднем за матч. Надо понимать, что эти 11 минут были абсолютно, как говорят за океаном», «мусорным» временем. А в прошлом сезоне в «Орландо» он просто не выходил на площадку, ограничиваясь лишь тренировками и тренажёрным залом.



Возвращение Мозгова в родной клуб, в зале которого его большой баннер висит уже несколько сезонов, — очень круто. Вне зависимости от его кондиций и скорости восстановления. Из-за травмы колена Тимофей, вероятно, пропустит Кубок мира.

Чего ожидать от чемпиона НБА в следующем сезоне? Насколько он (и его колено) готов к нагрузкам Евролиги и Единой лиги ВТБ? Как быстро он сможет адаптироваться к европейскому стилю, предполагающему больше борьбы в трёхсекундной зоне? Насколько хорошо и комфортно ему будет в команде, которая, судя по всему, собирается быстро бежать и много атаковать с периметра?



Вопросов очень много. Ответы на них мы получим только по ходу сезона. Но прямо сейчас можно сказать лишь одно: «Химки» проводят очень сильное межсезонье, забирая из НБА Мозгова и Бертанса, перевозя из Питера Карасёва, возвращая «летающего» Эванса, а также сохраняя звёздного Шведа и российский костяк Моня-Вяльцев-Зайцев.